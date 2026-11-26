2,1 milioane de biciclete fără motor au fost produse în România, în 2025. Foto: Agerpres

România este cel mai mare producător de biciclete fără motor din Uniunea Europeană. Statele membre ale UE au produs anul trecut un număr de 10,4 milioane de biciclete, dintre care 8,8 milioane au fost biciclete fără motor, iar restul de 1,6 milioane au fost biciclete motorizate sau cu asistenţă la pedalare, arată datele publicate joi de Eurostat cu ocazia Zilei Mondiale a Transportului Sustenabil.

Comparativ cu 2024, producţia de biciclete fără motor a blocului comunitar a crescut cu 4,3%, de la 8,5 milioane, până la 8,8 milioane unităţi. Totuşi, faţă de 2015, producţia a scăzut cu 35,7%, de la 13,7 milioane unităţi, informează Agerpres.

Pe baza datelor disponibile, în 2025, cel mai mare producător de biciclete fără motor din UE a fost România, cu 2,1 milioane de unităţi, urmată de Italia şi Germania, ambele cu câte 1,2 milioane unităţi, Portugalia (800.000 de unităţi) şi Polonia (600.000 de unităţi).

În cazul bicicletelor motorizate sau cu asistenţă la pedalare, Germania a fost cel mai mare producător, cu 400.000 de unităţi. Aceasta a fost urmată de Ţările de Jos, cu 300.000 de unităţi, Cehia şi Austria, cu aproximativ 150.000 de unităţi fiecare, şi Bulgaria, cu 120.000 de unităţi.

În fiecare an, pe 26 noiembrie se sărbătoreşte Ziua Mondială a Transportului Sustenabil. Această zi subliniază rolul important al sistemelor de transport sigure, accesibile (ca preţ şi disponibilitate) şi sustenabile în susţinerea unei creşteri economice durabile, îmbunătăţirea bunăstării sociale a populaţiei şi consolidarea cooperării internaţionale şi a comerţului între ţări.