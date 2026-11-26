Nicoleta Pauliuc a dat în judecată PNL după ce a fost exclusă din grupul senatorial

2 minute de citit Publicat la 14:29 26 Noi 2026 Modificat la 14:29 26 Noi 2026

Nicoleta Pauliuc a dat PNL în judecată. Sursă foto: Hepta

Nicoleta Pauliuc a dat PNL în judecată, într-un proces deschis la Tribunalul București, relatează joi Agerpres. Acțiunea vine după ce, cu o zi în urmă, Pauliuc a fost exclusă din grupul senatorilor PNL, dar nu și din partid.

Ea le solicită judecătorilor suspendarea efectelor deciziei Biroului Politic Național din 8 noiembrie, potrivit căreia parlamentarii partidului care nu își retrag acțiunile din instanță împotriva formațiunii riscă excluderea din grupurile parlamentare.

Primul termen de judecată a fost stabilit pe 9 decembrie.

Pauliuc și Anisie, excluse din grupul senatorilor PNL

Miercuri, Nicoleta Pauliuc a fost exclusă, alături de Monica Anisie, din grupul parlamentar liberal, ca urmare a refuzului lor de a renunța la procesele intentate partidului. Cele două au fost înlocuite cu alți liberali în comisiile parlamentare din care făceau parte.

Pe 8 noiembrie, Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a hotărât ca membrii care au încălcat deciziile partidului și au apelat la instanță pentru a bloca activitatea PNL au la dispoziție 10 zile pentru a-și retrage contestațiile și a-și clarifica intențiile politice.

Ulterior, președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat că parlamentarii liberali care au contestat la tribunal deciziile partidului trebuie să își retragă acțiunile, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii.

Aripa anti-Bolojan se revoltă în PNL după sancționarea a patru senatori

Mai mulți parlamentari PNL au reacționat, miercuri, într-un comunicat citat de Agerpres, după ce Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fost sancționați de conducerea grupului din Senat al liberalilor. Pauliuc și Anisie au fost excluse din grup, dar nu și din partid, în timp ce Veștea și Cîmpeanu și-au pierdut funcțiile la nivelul comisiilor senatoriale.

După sancționare, Nicoleta Pauliuc a afirmat că Ilie Bolojan a început "execuțiile" cu două femei și "a ales să fie Omul Negru din încăpere", iar Monica Anisie a susținut că Bolojan le-a exclus pentru că nu acceptă să fie contrazis, mai ales atunci când i se spune că a greșit.

În comunicat difuzat miercuri seară, 19 parlamentari PN solicită anularea sancțiunilor aplicate celor patru senatori și condamnă ceea ce ei numesc "modul abuziv în care Ilie Bolojan conduce PNL".

Potrivit semnatarilor comunicatului, "marele dezacord din PNL nu este despre procese, declarații sau voturi în plen ci problema politică majoră este direcția în care Ilie Bolojan duce PNL".

"Nu vom mai accepta ca acest șantaj să își producă efectele. Vom acționa în consecință, atât politic, cât și instituțional, folosind toate instrumentele statutare și legale", avertizează cei 19 semnatari.