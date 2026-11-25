Aveau în pod o pictură veche, acoperită de păianjeni. Au descoperit însă că valora aproape 150 milioane de euro

4 minute de citit Publicat la 12:13 25 Noi 2026 Modificat la 12:13 25 Noi 2026

Lucrarea a fost atribuită celebrului pictor italian Michelangelo Merisi da Caravaggio. Foto: Profimedia Images

O familie din apropierea orașului francez Toulouse a descoperit în podul casei o pictură veche, ascunsă acolo de cel puțin un secol. La prima vedere, părea doar un obiect prăfuit, acoperit de păianjeni, uitat printre lucrurile vechi ale familiei. După ce a fost examinată de specialiști, lucrarea a fost atribuită celebrului pictor italian Michelangelo Merisi da Caravaggio și evaluată la o sumă cuprinsă între 100 și 150 de milioane de euro.

Descoperirea a fost făcută în aprilie 2014, însă povestea tabloului a devenit cunoscută publicului abia doi ani mai târziu, când experții au prezentat concluziile primelor cercetări. Pictura, intitulată „Iudita și Holofern”, înfățișează o scenă biblică violentă: momentul în care Iudita îl decapitează pe generalul asirian Holofern, potrivit BBC.

Lucrarea a atras rapid atenția colecționarilor și a specialiștilor în artă. A fost restaurată și analizată, iar în 2019 urma să fie scoasă la licitație în Franța. Planurile s-au schimbat însă cu doar câteva zile înainte de eveniment: tabloul a fost cumpărat în urma unei negocieri private, de un colecționar străin. Prețul tranzacției nu a fost făcut public, potrivit The Art Newspaper.

Cum a fost găsit tabloul în podul unei case din Franța

Pictura se afla într-o casă din zona Toulouse și fusese păstrată în pod timp de cel puțin 100 de ani. Descoperirea a pornit de la o evaluare a obiectelor vechi din locuință, solicitată de proprietari unui specialist în licitații.

Tabloul era sprijinit de un perete, printre haine vechi, obiecte de familie, veselă și alte lucruri adunate de-a lungul generațiilor. Era acoperit de praf și nu fusese tratat ca o operă de artă valoroasă.

A existat și un episod care putea schimba cu totul povestea. Potrivit lui Marc Labarbe, specialistul în licitații care a făcut publică descoperirea, hoții pătrunseseră în pod cu câțiva ani înainte și furaseră mai multe obiecte, inclusiv sticluțe de parfum. Pictura a rămas însă acolo.

Labarbe a povestit că tabloul nu le-a atras atenția celor care au intrat în locuință, deși se afla printre bunurile din pod. În cele din urmă, ceea ce fusese ignorat de hoți s-a dovedit a fi o lucrare cu o valoare potențial uriașă.

De ce cred unii experți că pictura este realizată de Caravaggio

Specialistul francez în pictura veche Eric Turquin a fost cel care a susținut că lucrarea ar putea fi o a doua versiune a tabloului „Judith și Holofernes”, realizată de Caravaggio în jurul anului 1607.

Pictorul italian a abordat deja această temă într-o lucrare realizată în jurul anului 1600, păstrată în prezent la Palazzo Barberini din Roma. În pictura descoperită lângă Toulouse, scena este redată într-o compoziție diferită, iar Iudita este surprinsă în momentul decapitării generalului asirian.

Potrivit lui Turquin, anumite trăsături ale picturii, modul de folosire a luminii și tehnica de execuție indică stilul inconfundabil al artistului italian. Specialistul a susținut că lucrarea ar putea fi tocmai tabloul pierdut despre care există referiri în documente istorice.

Nu toți cercetătorii au fost însă de acord. O parte dintre specialiști au contestat atribuirea și au avansat ipoteza că pictura ar putea fi realizată de Louis Finson, un pictor flamand cunoscut pentru copiile și lucrările inspirate de Caravaggio.

Alți experți au considerat că lucrarea este de o calitate artistică remarcabilă, chiar dacă nu poate fi atribuită cu certitudine maestrului italian.

Tabloul a fost supus unor examinări amănunțite, inclusiv investigații cu raze X și analize tehnice. Acestea au oferit informații despre modul în care a fost realizată pictura, dar nu au înlăturat toate îndoielile privind autorul.

Prin urmare, atribuirea către Caravaggio a rămas subiect de dezbatere în lumea artei.

Tabloul, estimat la până la 150 de milioane de euro, a fost vândut în secret

În 2019, pictura a fost prezentată în mai multe orașe, inclusiv la Londra, Paris și New York, înainte de licitația programată pentru 27 iunie, la Toulouse. Estimările indicau o valoare cuprinsă între 100 și 150 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 114–171 de milioane de dolari la acel moment.

Interesul pentru lucrare a fost atât de mare încât, cu doar câteva zile înainte de licitație, proprietarii au primit o ofertă privată pe care au acceptat-o. Cumpărătorul era un colecționar străin, despre care organizatorii au spus că avea legături cu un muzeu important.

Tranzacția a fost încheiată în condiții de confidențialitate. Nici identitatea cumpărătorului, nici suma plătită nu au fost făcute publice. Prin urmare, estimarea de până la 150 de milioane de euro nu reprezintă prețul confirmat al vânzării.

Potrivit reprezentanților implicați în tranzacție, noul proprietar ar fi acceptat ca lucrarea să fie expusă într-un muzeu important, astfel încât publicul să o poată vedea. Informațiile publice disponibile despre vânzarea din 2019 nu au dezvăluit însă identitatea instituției sau prețul final.

De ce nu a cumpărat Franța pictura

În 2016, autoritățile franceze au clasificat lucrarea drept „tezaur național”, ceea ce a împiedicat temporar scoaterea ei din țară. Măsura oferea statului timp să analizeze posibilitatea achiziționării tabloului pentru patrimoniul național.

Muzeul Luvru a avut ocazia să examineze pictura, însă statul francez a decis în cele din urmă să nu o cumpere. Printre motivele care au cântărit în această decizie s-au numărat și incertitudinile privind autenticitatea ei.

Restricția la export a expirat în decembrie 2018, iar tabloul a putut fi vândut în afara Franței. Câteva luni mai târziu, a fost cumpărat de colecționarul străin, înainte de licitația publică.

Povestea picturii rămâne una dintre cele mai spectaculoase descoperiri din lumea artei din ultimii ani: o lucrare uitată într-un pod, printre obiecte fără valoare aparentă, care a ajuns în centrul unei dispute între specialiști și a fost estimată la peste 100 de milioane de euro. Chiar dacă identitatea autorului nu a fost acceptată unanim, tabloul a devenit o piesă extrem de căutată pe piața internațională de artă.