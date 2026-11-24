O nouă generație de cercetători ai operei lui Shakespeare, care stăpânesc utilizarea inteligenței artificiale, reexaminează originile teatrului elisabetan. Sursa foto: Getty Images

Noi analize realizate cu ajutorul inteligenței artificiale fac lumină asupra uneia dintre cele mai mari enigme din istoria literaturii: cine a scris, de fapt, operele atribuite marelui scriitor William Shakespeare. Concluziile infirmă teoria „oxfordiană”, care atribuie capodoperele unui aristocrat și conturează un portret foarte diferit al dramaturgului.

Nu știm când va fi capabilă o inteligență artificială să scrie o piesă de teatru în stilul lui William Shakespeare, care să ne emoționeze la fel de profund precum „Hamlet” sau „Eduard al III-lea”. Cu toate acestea, chiar și astăzi, inteligența artificială, utilizată frecvent pentru a detecta plagiatul, contribuie la clarificarea unor chestiuni intens dezbătute de cercetătorii literari, relatează La Repubblica. Printre acestea se numără una dintre cele mai controversate: cine a scris, de fapt, piesele lui Shakespeare? Despre piesa de teatru „Eduard al III-lea” se ştie că a fost scrisă de rivalul lui Shakespeare, Christopher Marlowe sau cel puțin, așa se credea până acum. Dar, în realitate, lucrurile nu par să stea deloc așa. Analizele textuale realizate cu ajutorul inteligenței artificiale au demonstrat, „dincolo de orice îndoială”, că Shakespeare și Marlowe au scris acea piesă împreună. Mai mult, cercetătorii susțin de multă vreme că cei doi dramaturgi, care erau de acceaşi vârstă, au colaborat și cu mai tânărul Thomas Nashe la trilogia „Henric al VI-lea”, operă care, timp de secole, a fost atribuită exclusiv unui Shakespeare aflat la începutul carierei.

O nouă generație de cercetători ai operei lui Shakespeare, care nu doar că stăpânesc utilizarea inteligenței artificiale, dar au și crescut cufundați în cultura populară, înțelegându-i mecanismele interne, reexaminează originile teatrului elisabetan. A fost o epocă în care antreprenori iscusiți, un public avid de senzații tari, trupe de teatru aflate mereu în căutarea unui repertoriu inedit și un grup de dramaturgi tineri ambițioși, fără bani, dar plini de încredere în sine, au creat o formă de divertisment cu totul nouă. Sexul și crima constituiau ingredientele principale, condimentate cu elemente de groază și iubire, umor și viciu.

În jurul anului 1590, puțini și-ar fi putut imagina că această formă de divertisment popular, adesea sângeroasă, avea să dea naștere unora dintre cele mai sublime capodopere ale literaturii universale. În acea perioadă, William Shakespeare, un tânăr de douăzeci de ani, originar din orășelul provincial Stratford, a început să se facă remarcat ca actor și dramaturg.

Shakespeare la 30 de ani

În cartea sa publicată recent, „Shakespeare at Thirty”, cercetătorul literar Rory Loughnane ne amintește că trebuie să fim atenți să nu-l judecăm pe tânărul Shakespeare prin prisma operelor sale de maturitate. Omul care, foarte probabil împins de dificultăți financiare, a decis să-și lase familia în urmă pentru a-și încerca norocul în lumea spectacolului din Londra, nu avea cum să știe, la vârsta de treizeci de ani, ce îi rezerva viitorul. Teatrele fuseseră închise, chiar la acea vreme, timp de un an, din cauza unei epidemii de ciumă și a măsurilor de distanțare socială impuse de aceasta. Shakespeare nu putea fi nici măcar sigur că teatrul avea un viitor economic viabil, darămite să-și imagineze că, într-o zi, va avea parte de o bătrânețe confortabilă, va primi o stemă și va fi celebrat drept un geniu, la scurt timp după moartea sa, survenită relativ devreme.

Însă atunci, atât înainte, cât și după epidemie, prioritatea era, pur și simplu, crearea de texte noi. Publicul de atunci manifesta un interes la fel de redus față de autori, precum cel pe care îl arată astăzi spectatorii de pe Netflix față de scenariști. Shakespeare, Marlowe, Nashe și contemporanii lor nu scriau pentru posteritate, ci scriau pentru trupe de teatru care concurau pentru a atrage publicul cu aceeași înverșunare pe care o afișează astăzi platformele de streaming. Până la vârsta de treizeci de ani, Shakespeare nu luase încă decizia de a deveni el însuși antreprenor, de a înființa o trupă și de a construi un teatru în care să-și pună în scenă propriile opere. Încerca, în continuare, să-și echilibreze cariera de actor cu activitatea de dramaturg, făcând totodată incursiuni ocazionale în ceea ce era considerat, la acea vreme, literatură „superioară”, precum poemele epice și sonetele, genuri care se bucurau de o mare popularitate în acea perioadă.

Marlowe și Kyd, Greene sau Nashe

Colaborarea cu maeștri consacrați ai teatrului i-a oferit lui Shakespeare o oportunitate de a deprinde această artă. Printre aceste figuri s-au numărat Christopher Marlowe, fiul unui cizmar și agent neoficial al serviciului englez de informații interne, și prietenul său, Thomas Kyd. Este probabil ca Shakespeare să fi lucrat cu Kyd, care era cu șase ani mai în vârstă decât el, la piesa „Arden din Faversham”, bazată pe un caz real de omucidere. Prin tragedia sa de răzbunare „Tragedia spaniolă” („The Spanish Tragedy”), Kyd a revoluționat teatrul în 1592, așa cum, mult mai târziu, „Clanul Soprano” („The Sopranos”) avea să transforme genul serialelor de televiziune în 1999.

„Arden din Faversham” relatează povestea lui Alice Arden, care pune la cale uciderea soțului ei cu ajutorul amantului său și al a doi asasini plătiți:unul numit Black Will, iar celălalt Shakebag. În cele din urmă, crima este elucidată datorită unei serii de indicii.

În 1593, Kyd a fost arestat pentru propagandă xenofobă și antisemită. În timpul interogatoriului, el l-a implicat pe Marlowe, care a fost ucis la scurt timp după aceea, în circumstanțe care nu au fost niciodată pe deplin clarificate. Kyd însuși a murit la scurt timp după eliberarea din închisoare, probabil ca urmare a torturilor la care fusese supus. William Shakespeare, care avea pe atunci treizeci de ani, îi pierduse brusc pe cei mai importanți doi mentori și rivali ai săi. Cu puțin timp înainte, un alt dramaturg îl catalogase drept un „corb parvenit”. Astăzi, cercetătorii, ajutați acum şi de inteligența artificială, dezbat dacă acel rival a fost dramaturgul Robert Greene sau, poate, Nashe, care colaborase anterior cu Shakespeare. Oricine ar fi fost, l-au acuzat pe acest om, cu „o inimă de tigru învelită în piele de actor” că se considera singurul capabil să zguduie scena teatrală a națiunii, un joc de cuvinte care transforma numele „Shakespeare” în „Shake-scene” (n. red. scel care zguduie scena).

Odată cu moartea lui Kyd și a lui Marlowe, Shakespeare a devenit, în fapt, exact acest lucru. Adevăratul Shakespeare Shakespeare nu a uitat niciodată lecțiile învățate în acei primi ani de colaborare. Spre sfârșitul carierei, a revenit la colaborarea cu alți dramaturgi, de data aceasta oameni mai tineri, precum John Fletcher, Thomas Middleton și George Wilkins, cărora, probabil, le recunoștea o mai bună înțelegere a gusturilor publicului din acea vreme. Accentul nu cădea niciodată pe autor, ci pe produs. Nu era vorba despre „artă pentru artă”, ci despre divertisment.

Acest lucru a fost înțeles de nimeni altul decât Bertolt Brecht, un om de teatru care, de altfel, nu era prea scrupulos când venea vorba de proprietatea intelectuală. În jurnalul său de lucru, la data de 8 decembrie 1940, acesta nota: „Personal, înclin spre ideea că Shakespeare a fost un fel de «șef al dramaturgiei». Utilizarea unor opere preexistente, necesitatea de a constitui un repertoriu, crearea unor roluri croite pe măsura unor actori anumiți, natura textelor, care amintesc de manuscrisele de sufleur, fragmentele asamblate în grabă, plăcerea naivă de teatru împletită cu o măiestrie ingenioasă, precum și faptul că atât lirismul, cât și reflecția filozofică apar ca fiind pur teatrale, neavând nicio existență independentă în afara scenei, toate acestea indică munca unui actor sau a unui regizor de teatru.”

În schimb, susținătorii unei viziuni romantizate asupra autorului au întâmpinat întotdeauna dificultăți în a-l accepta pe Shakespeare ca om în carne și oase. Aceștia au căutat autori alternativi, figuri mai puțin legate de lumea comercială a spectacolului și mai apropiate de atmosfera elevată a vieții intelectuale. Principalul candidat este Edward de Vere, conte de Oxford, un curtean care, pentru o vreme, s-a numărat printre favoriții reginei Elisabeta I.

Aerul de superioritate afișat de așa-numiții „oxfordieni” este evident într-o recenzie semnată de Peter von Becker, critic de teatru stabilit la Berlin și profesor onorific, recenzie care viza o lucrare ce își propunea să fundamenteze teoria oxfordiană. Shakespeare, scria el, a fost „fiul unui fabricant de mănuși analfabet”, care „a frecventat o școală sătească timp de cel mult câțiva ani. Ulterior, și-a croit drum ca actor de rang secund în diverse trupe de teatru, a strâns o avere prin mijloace care nu au fost niciodată pe deplin elucidate și, în cele din urmă, a devenit coproprietar al unor teatre”. Conform acestei reconstrucții, el a fost „un negustor și cămătar care se agăța de fiecare bănuț”, un om cu o „mentalitate meschină, îngustă, de băcan”.

Faptul că tatăl lui Shakespeare s-ar putea să nu fi știut să scrie nu înseamnă că era analfabet. În acea epocă, cititul și scrisul erau predate separat. John Shakespeare, care a deținut diverse funcții publice în Stratford, inclusiv pe cele de trezorier al orașului și primar, a trebuit, în mod necesar, să fie capabil să citească documente oficiale. Mai mult, el nu și-a trimis fiul la o simplă „școală sătească”, ci la o școală cu predare în limba latină, unde corpul profesoral includea absolvenți ai Universității Oxford. După nouă ani de astfel de studii, Shakespeare cunoștea, probabil, limba latină mai bine decât majoritatea absolvenților de universitate sau a profesorilor de astăzi, un aspect demonstrat de Loughnane.

Și, într-adevăr, William Shakespeare a fost un om care a înțeles valoarea banilor spre deosebire de unii academicieni. La urma urmei, el și-a câștigat singur fiecare bănuț din averea sa, evoluând de la un actor mărunt la un dramaturg bine plătit și antreprenor teatral. În orice caz, analizele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale nu susțin teoria conform căreia operele ar fi fost scrise în întregime de un aristocrat genial care a lucrat în secret. Dimpotrivă, acestea întăresc imaginea fiului unui meșteșugar ambițios, un om capabil să recunoască și să profite de oportunitățile oferite de o nouă formă de divertisment, să colaboreze cu cei mai buni scriitori ai vremii sale și să creeze, pe lângă vreo lucrare ocazional mediocră, unele dintre cele mai mari capodopere ale literaturii universale. Acest lucru nu s-a întâmplat în ciuda ascensiunii sale sociale, ci tocmai datorită ei, nu în ciuda mentalității sale comerciale, ci tocmai pentru că a posedat o astfel de mentalitate.