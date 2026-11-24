Încă 30 de kilometri din Autostrada Moldovei A7 vor fi deschiși în acest an. Când se va circula pe toți cei 335 de km până la Pașcani

Grindeanu a mai menţionat că, e important să discutăm de nodul de la Paşcani, direcţia şi spre Ungheni, spre Iaşi, care de asemenea e în SAFE. FOTO: Captură video

Sorin Grindeanu a anunțat marți că încă 30 de kilometri din Autostrada Moldovei A7 ar urma să fie deschiși circulației până la sfârșitul acestui an, iar traseul până la Pașcani ar putea fi finalizat în prima jumătate a anului viitor. Declarația a fost făcută după o vizită pe șantierul autostrăzii, unde liderul PSD a lăudat ritmul lucrărilor și activitatea constructorului și a CNAIR.

"Pentru mine şi pentru noi toţi e un pas important", a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, într-o vizită pe care a realizat-o pe Autostrada A7, alături de ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ovidiu Popa şi directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

El a felicitat constructorul precizând că acesta "îşi face treaba şi alţi constructori din România la fel, dar aici, aşa cum a spus şi domnul ministru, dacă până la sfârşitul acestui an se mai dă drumul la 30 de km, la începutul anului viitor, din ce am înţeles, se ajunge până la Săboani şi după aceea undeva la jumătatea anului până la Paşcani, e un lucru foarte, foarte important, că autostrada Moldovei până la Paşcani prinde contur", a precizat liderul PSD.

Grindeanu a mai menţionat că, e important să discutăm de nodul de la Paşcani, direcţia şi spre Ungheni, spre Iaşi, care de asemenea e în SAFE, şi spre Suceava -Siret, dacă lucrurile sunt asigurate ca finanţare.

"Am convingerea că toate celelalte, care ţin de birocraţie vor fi finalizate, astfel încât şi aceste tronsoane să intre cât mai repede în lucru. Încă o dată, felicitări. Felicitări şi CNAIR, e clar că e nevoie de o singură companie, nu de două, nu şi CNAIR şi CNIR, ci una singură, care face treabă aşa cum a făcut în toţi aceşti ani", a menţionat Grindeanu.