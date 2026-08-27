Sectoare strategice din autostrăzile A7 şi A8 vor fi construite cu bani din SAFE. Nazare: 4,2 miliarde euro, destinate infrastructurii

Sectoare strategice din autostrăzile A7 şi A8 vor fi construite cu bani din SAF. Sursa foto: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

România a încasat, miercuri, aproximativ 2,5 miliarde de euro prin SAFE, prima tranşă din finanţarea europeană destinată consolidării apărării şi securităţii naţionale, a anunţat joi ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare. Acesta a adăugat că 4,2 miliarde de euro din program sunt destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă şi militară, inclusiv unor sectoare ale autostrăzilor A7 şi A8, notează Agerpres.

"În urmă cu doar câteva luni negociam, împreună cu instituţiile implicate, cum poate România să valorifice la maximum instrumentul SAFE, fără să piardă din vedere traiectoria de deficit şi sustenabilitatea finanţelor publice. Astăzi avem efectiv la dispoziţie prima tranşă dintr-o finanţare totală de aproape 17 miliarde de euro", a adăugat Nazare.

Potrivit ministrului, prin intermediul SAFE, România îşi poate finanţa mai ieftin şi pe termen lung angajamentele de apărare deja asumate, iar investiţiile în acest domeniu pot contribui la dezvoltarea producţiei interne.

"Ce înseamnă concret SAFE? Finanţăm mai ieftin şi pe termen lung angajamentele de apărare pe care România şi le-a asumat deja. Transformăm investiţiile în apărare în producţie realizată în România, transfer tehnologic, locuri de muncă bine plătite şi dezvoltarea industriei naţionale. SAFE înseamnă, aşadar, mai multă securitate şi o oportunitate reală de industrializare a României", a afirmat ministrul Finanţelor.

El a precizat că 4,2 miliarde de euro din program sunt destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă şi militară, inclusiv unor sectoare ale autostrăzilor A7 şi A8.

"Un element esenţial al programului îl reprezintă cele 4,2 miliarde de euro destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă şi militară, inclusiv sectoare strategice ale autostrăzilor A7 şi A8: Paşcani-Suceava-Siret şi Moţca-Iaşi-Ungheni. SAFE nu înseamnă, astfel, doar înzestrarea Armatei. Înseamnă şi autostrăzi pentru regiunea Moldovei, conexiuni mai bune cu Republica Moldova şi Ucraina, mobilitate economică şi militară şi proiecte de infrastructură aşteptate de foarte mult timp de comunităţile din regiune", a explicat Alexandru Nazare.

Cum vor fi investiţi banii din SAFE

Ministerul Finanţelor a asigurat cadrul financiar-bugetar şi operaţiunile necesare atragerii acestei finanţări, cu protejarea obiectivelor fiscal-bugetare ale României, a precizat acesta.

"În etapa următoare, avem nevoie de implementare rapidă şi de transparenţă. În limitele impuse de protejarea informaţiilor de securitate naţională, alocarea banilor, contractarea şi stadiul proiectelor trebuie prezentate public, periodic şi clar. Stabilitatea economică este parte a securităţii naţionale. SAFE trebuie să însemne apărare mai puternică, infrastructură modernă şi cât mai multă capacitate de producţie dezvoltată în România", a adăugat ministrul.

România a primit miercuri prima plată în valoare de 2,5 miliarde de euro în cadrul instrumentului de apărare ''Acţiunea de Securitate pentru Europa'' (SAFE), reprezentând 15% din alocarea sa totală de 16,7 miliarde de euro, a anunţat Comisia Europeană printr-un comunicat.

SAFE este un instrument financiar în valoare de 150 de miliarde de euro care acordă împrumuturi statelor membre. Acesta finanţează în principal achiziţiile publice comune de muniţii, rachete, apărare aeriană şi sisteme de luptă la sol produse în UE. Aceasta face parte din planul ReArm Europe/Readiness 2030 al Comisiei Europene, care vizează deblocarea a peste 800 de miliarde de euro sub formă de investiţii în domeniul apărării în întreaga Uniune Europeană.