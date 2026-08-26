România a primit, miercuri, prima tranşă de 2,5 miliarde de euro din SAFE. "Plata va consolida Apărarea şi baza industrială a României"

România a primit, miercuri, prima tranşă de 2,5 miliarde de euro din SAFE. FOTO: Agerpres

România a primit miercuri prima plată în valoare de 2,5 miliarde de euro în cadrul instrumentului de apărare ''Acţiunea de Securitate pentru Europa'' (SAFE), reprezentând 15% din alocarea sa totală de 16,7 miliarde de euro, indică un comunicat difuzat de Comisia Europeană, preluat de Agerpres.

SAFE este un instrument financiar în valoare de 150 de miliarde de euro care acordă împrumuturi statelor membre. Acesta finanţează în principal achiziţiile publice comune de muniţii, rachete, apărare aeriană şi sisteme de luptă la sol produse în UE. Aceasta face parte din planul ReArm Europe/Readiness 2030 al Comisiei Europene, care vizează deblocarea a peste 800 de miliarde de euro sub formă de investiţii în domeniul apărării în întreaga Uniune Europeană.

Ce face România cu banii din SAFE

Prefinanţarea va ajuta România să accelereze investiţiile prioritare în domeniul apărării şi să îşi modernizeze capabilităţile militare în conformitate cu obiectivele europene comune. SAFE este conceput pentru a permite acţiuni rapide şi coordonate, pentru a îmbunătăţi capacitatea forţelor europene de a lucra împreună şi pentru a consolida industria de apărare a Europei, inclusiv prin achiziţii publice comune şi o cooperare transfrontalieră mai strânsă.

"Plata de astăzi în valoare de 2,5 miliarde de euro către România în cadrul SAFE reprezintă o etapă importantă pentru apărarea europeană şi pentru o Europă mai suverană. Această finanţare va consolida capabilităţile de apărare şi baza industrială a României, contribuind în acelaşi timp la securitatea globală a Europei. SAFE este o dovadă clară a angajamentului nostru ferm faţă de securitatea europeană, precum şi faţă de rezilienţa şi apărarea flancului nostru estic", a declarat comisarul european pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius.

Această plată urmează finalizării tuturor etapelor procedurale necesare şi reflectă angajamentul Uniunii Europene de a oferi sprijin practic şi în timp util prin intermediul SAFE. Vor urma plăţi suplimentare, pe măsură ce obiectivele de etapă convenite şi punerea în aplicare sunt îndeplinite.

Instrumentul SAFE este finanţat prin împrumuturile UE de pe pieţele financiare. Acest lucru permite acordarea de împrumuturi pe termen lung la preţuri competitive şi structurate în mod atractiv statelor membre solicitante. Condiţiile împrumuturilor SAFE beneficiază de ratingul de credit puternic al Uniunii Europene.