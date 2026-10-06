Grinzile care vor fi montate pe tronsonul Cornetu–Tigveni din A1 Sibiu–Pitești, produse la Racoviţa. De aici pleacă direct spre şantier

1 minut de citit Publicat la 10:41 06 Oct 2026 Modificat la 10:41 06 Oct 2026

Grinzile care vor fi montate pe tronsonul Cornetu–Tigveni din A1 Sibiu–Pitești, produse la Racoviţa. Sursa foto: CNAIR

CNAIR a anunţat, marţi, că, la Racovița, sunt produse local grinzile destinate Secțiunii 3 Cornetu–Tigveni de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești. De aici, acestea pleacă direct către șantier, unde sunt montate în structurile viitoarei autostrăzi.

Autorităţile susţin că, astfel, se ecomomiseşte timp: "Practic, drumul lor este unul direct: fabrică → transport → șantier".

"Nu, nu este semnul de Wi-Fi. Este unul dintre depozitele de grinzi prefabricate pentru Autostrada A1 Sibiu–Pitești, aflată pe raza DRDP Craiova.

La Racovița sunt produse o parte din grinzile destinate Secțiunii 3 Cornetu–Tigveni. De aici, acestea pleacă direct către șantier, unde sunt montate în structurile viitoarei autostrăzi.

Racovița este unul dintre cele două puncte de producție și depozitare pentru această secțiune. Cel de-al doilea se află la Cepari, în județul Argeș.

Practic, drumul lor este unul direct: fabrică → transport → șantier. Fiecare transport înseamnă un pas înainte pentru lucrările de pe A1 Sibiu–Pitești și pentru viitoarea legătură rutieră dintre Cornetu și Tigveni", a transmis CNAIR.

Autostrada A1 Sibiu-Piteşti s-a închis între Sibiu şi Boiţa

Autorităţile au anunţat că, de luni, 5 octombrie, Autostrada A1 Sibiu-Piteşti se închide între Sibiu şi Boiţa, pentru 2 luni şi jumătate, până pe 19 decembrie. "În data de 05 octombrie 2026, Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea A1 în DN7".

În aceste condiţii, traficul rutier se va desfășura în această perioadă, deviat pe DN7, între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1, între localitățiel Veștem și Cisnădie.