Vaticanul va publica „Jurnalul personal” al Papei Francisc care conţine însemnări secrete din timpul Pontificatului său

Editura Vaticanului a anunțat acum că va publica „jurnalul personal al Papei Francisc” pe 24 noiembrie. Sursa foto: Getty Images

Editura Vaticanului va publica pe 24 noiembrie „Jurnalul personal” al Papei Francisc, care este îngrijit de cardinalul argentinian Fernández, fiul său spiritual. Cartea va cuprinde însemnările Suveranului Pontif din perioada 1992–2024.

Deși existența sa nu era cunoscută anterior, Editura Vaticanului a anunțat acum că va publica „jurnalul personal al Papei Francisc” pe 24 noiembrie, care va conţine mai exact însemnări ale lui Jorge Mario Bergoglio în perioada 20 decembrie 1992 – 18 august 2024, acoperind astfel intervalul cuprins între perioada în care a fost Arhiepiscop de Buenos Aires și cei peste zece ani de pontificat, relatează La Repubblica.

Volumul, al cărui conținut este deocamdată necunoscut, este coordonat de cardinalul Víctor Manuel Fernández. Argentinian și un fel de fiu spiritual al lui Bergoglio, acesta a fost chemat la Roma de Francisc pentru a ocupa funcția de prefect al Dicasterului pentru Doctrina Credinței din cadrul Vaticanului, rol confirmat şi de Papa Leon al XIV-lea. Cartea va fi prezentată editurilor internaționale de către „Libreria Editrice Vaticana” (Editura Vaticanului) în cadrul viitorului Târg de Carte de la Frankfurt, programat pentru perioada 7–11 octombrie 2026.

Jurnalul personal al Papei Francisc „prezintă și comentează însemnări pe care Bergoglio le-a ținut în perioada 20 decembrie 1992 – 18 august 2024”, potrivit unui comunicat al Editurii Vaticanului. Este vorba despre „un text de o valoare și o importanță excepționale pentru o mai bună înțelegere a persoanei Pontifului iezuit care a condus Biserica Catolică de la 13 martie 2013 până la decesul său, survenit la 21 aprilie 2025”.

Jurnalul personal al Papei Francisc va fi lansat simultan în întreaga lume, în cinci limbi, și distribuit în 94 de țări pe data de 24 noiembrie. Acesta va fi publicat în italiană de Libreria Editrice Vaticana (Editura Vaticanului), în spaniolă, engleză și portugheză de diviziunile corespunzătoare ale grupului Penguin Random House, iar în franceză de Éditions Albin Michel.

„Suntem profund onorați să publicăm acest text al cardinalului Víctor Manuel Fernández, care prezintă publicului jurnalul Papei Francisc”, a declarat Andrea Tornielli, director editorial al Departamentului pentru Comunicare al Vaticanului. „Prin intermediul acestei cărți, despre care credem că va fi apreciată de cititorii din întreaga lume, vom putea pătrunde mai adânc în universul interior al Pontifului argentinian.”

La rândul său, Libreria Editrice Vaticana (LEV) „se dedică diseminării mesajelor papilor la nivel internațional”, a menționat Lorenzo Fazzini, responsabilul editorial al LEV. „Anul acesta, am coordonat publicarea și distribuirea scrierilor lui Robert F. Prevost, în prezent Papa Leon, din perioada în care era Prior General al Ordinului Sfântului Augustin, mai exact a cărții „Liberi sotto la grazia” (n.red. Liberi sub har), care a fost deja publicată în mai multe limbi. Suntem cu adevărat încântați să punem în curând la dispoziția cititorilor din Italia și, prin intermediul diverselor edituri, din întreaga lume aceste pagini personale ale Papei Francisc, reunite într-o carte semnată de unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi, cardinalul Víctor Manuel Fernández.”