Luca Niculescu, despre a doua rectificare bugetară: „Vom decide dacă va fi sau nu după ce vedem toate cifrele din PNRR”

1 minut de citit Publicat la 12:40 25 Noi 2026 Modificat la 12:40 25 Noi 2026

Premierul României, Luca Niculescu. Foto: Agerpres

Premierul României, Luca Niculescu, a spus miercuri, la Mioveni, că o decizie privind a doua rectificare bugetară va fi luată după ce se va şti cu exactitate ce sume vor mai fi încasate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), scrie Agerpres. Mesajul vine după ce surse Antena 3 CNN au dezvăluit că noua rectificare ar putea fi anulată din cauza lipsei banilor.

El a menţionat că, între timp, au început discuţiile privind bugetul de stat pentru anul 2027.

„Am început discuţiile pentru bugetul pe anul viitor şi cred că vom avea în fiecare zi discuţii. În ceea ce priveşte rectificarea, vom decide dacă va fi sau nu după ce vedem toate cifrele din PNRR”, a afirmat prim-ministrul.

Potrivit unor surse politice Antena 3 CNN, în prezent, rectificarea „este pusă pe pauză”, iar dacă pierdem cele 3 miliarde de euro din ultima tranșă din PNRR, „va fi greu să se mai găsească bani”.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a recomandat deja amânarea noii rectificări bugetare până când vor exista date clare privind sumele care urmează să fie încasate în baza cererii de plată numărul 6 din PNRR, în condiţiile în care este importantă respectarea ţintei de deficit bugetar din acest an.

„Atâta timp cât nu avem o sumă precisă, despre care să ştim în privinţa banilor care se rambursează din cererea 6, cred că ar fi imprudent să continuăm cu a doua rectificare”, spunea el, marți.

Potrivit acestuia, solicitările de fonduri pentru cea de-a doua rectificare bugetară sunt foarte mari.

De altfel, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a declarat în urmă cu aproximativ două săptămâni, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, că există în continuare riscul ca România să piardă multe miliarde de euro din PNRR, din cauza unor jaloane care nu au fost îndeplinite sau pentru care există în continuare neclarități.

Pe 29 octombrie, Ministerul Finanțelor a publicat în transparență decizională proiectul primei rectificări bugetare pentru 2026. În document sunt prevăzute venituri mai mici la bugetul general, reduceri de cheltuieli de la mai multe ministere, dar și fonduri suplimentare pentru medicamente și servicii medicale.

De asemenea, Ministerul a alocat sume substanțiale pentru plata unor datorii de către autoritățile locale. În urma acestei rectificări, deficitul ar urma să crească cu aproximativ 3,5 miliarde de lei, dar se menține ținta de 6,2% din PIB pentru 2026.