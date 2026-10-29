Nazare îi refuză pe miniștrii care au cerut o rectificare de 60 de miliarde: „În adâncul sufletului lor, toți știu că e exagerat”

„În adâncul sufletului lor, toți ordonatorii știu că acea sumă este un pic exagerată”, a declarat ministrul Finanțelor. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat joi că ministerele au cerut 60 de miliarde de lei la rectificarea bugetară, însă a subliniat că suma este foarte mare și că România trebuie să fie responsabilă în alocarea fondurilor.

„În adâncul sufletului lor, toți ordonatorii știu că acea sumă este un pic exagerată”, a declarat ministrul Finanțelor.

„Noi am planificat și suntem pregătiți și pentru a doua rectificare. Așa am discutat încă de la audiere și am făcut acest anunț. Într-adevăr, ministerele au cerut această sumă de 60 de miliarde. Este o sumă foarte mare. Nu cred că România își permite să aloce sume de o asemenea magnitudine. Cred că trebuie să fim responsabili. În adâncul sufletului lor, toți ordonatorii știu că acea sumă este un pic exagerată”.

Alexandru Nazare a mai anunțat că vineri va prezenta rectificarea bugetară de urgență. Întrebat dacă aceasta va acoperi și cele 11 miliarde de lei despre care ministrul Sănătății a spus că ar fi necesare, ministrul Finanțelor a precizat că fondurile vor fi alocate în funcție de nevoile curente și de țintele de deficit stabilite pentru finalul anului.

„O să avem la rectificare banii pentru acoperirea nevoilor curente din acest moment, cu încadrarea în țintele de deficit pentru finalul anului.

Nu putem vorbi despre cât permite o rectificare. Avem un plan stabilit până la finalul anului, care prevede două rectificări. Operațiunile prevăzute pentru prima rectificare și acoperirea sumelor necesare vor apărea în textul rectificării, care va fi publicat și pe care îl voi prezenta mâine”.

Ce spune Alexandru Nazare despre situația bugetului

În ceea ce privește prezentarea datelor referitoare la situația bugetului de stat, solicitată de președintele PSD, Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare a afirmat că Ministerul Finanțelor publică deja periodic informații despre execuția bugetară, dar că va pregăti și un raport suplimentar pentru a clarifica alte aspecte.

„Noi, Ministerul Finanțelor, publicăm foarte multe raportări în mod curent. Tocmai am publicat raportul privind execuția bugetară din luna septembrie. Toate detaliile legate de execuția bugetului cash, așa cum le publicăm, le găsiți în execuția bugetară deja publicată. De asemenea, publicăm rapoartele cu arieratele. Publicăm în curând raportul asupra economiei în semestrul I. Nu avem lucruri de adăugat peste ceea ce am prezentat deja în raportul de pe site-ul Ministerului Finanțelor legat de execuția bugetară.

Dar este legitimă și normală solicitarea de a veni cu clarificări legate de alte aspecte ale bugetului de stat. Vom pregăti un raport pe această temă. Este în lucru acest raport, în paralel cu munca pe care am depus-o pentru realizarea rectificării”.

Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul va adopta, în ședința de vineri, decizia privind rectificarea bugetară de urgență, necesară pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare, în special pentru funcționarea sistemului de sănătate.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, social-democrații nu mai condiționează prima rectificare, ci pe a doua. Astfel, PSD îi acordă ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, încă două săptămâni pentru a strânge toate datele și a prezenta situația bugetului atât pe cash, cât și pe metodologia europeană ESA.