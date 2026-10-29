Surse: PSD nu mai blochează rectificarea bugetară și îi dă mai mult timp lui Nazare să prezinte cât este gaura din buget

Surse: PSD nu mai blochează rectificarea bugetară și îi dă mai mult timp lui Nazare să prezinte cât este gaura din buget. FOTO: Hepta

PSD nu mai condiționează rectificarea bugetară pentru finalul anului și îi dă mai mult timp ministrului de Finanțe Alexandru Nazare să prezinte situația din buget, au declarat joi surse pentru Antena 3 CNN.

Potrivit acelorași surse, o primă rectificare, de urgență, ar urma să fie adoptată vineri, dacă toate avizele necesare sunt obținute până atunci. Prin aceasta vor fi alocați bani pentru zonele aflate în situație critică, precum sănătatea și ordinea publică, inclusiv pentru spitale, ambulanțe și salariile profesorilor. Fondurile vor proveni din reținerile de 10% aplicate bugetelor ministerelor.

Social-democrații nu condiționează această primă rectificare, ci pe a doua. Astfel, PSD îi acordă ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, încă două săptămâni pentru a strânge toate datele și a prezenta situația bugetului atât pe cash, cât și pe metodologia europeană ESA.

A doua rectificare ar urma să aibă loc după jumătatea lunii noiembrie, după publicarea datelor Institutului Național de Statistică. Atunci vor fi alocați bani către mai multe domenii, în funcție de solicitările fiecărui minister, potrivit surselor citate.

Ulterior, ar urma să înceapă discuțiile pentru bugetul de anul viitor. Pe masă se vor afla indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame și, posibil, taxarea criptomonedelor.

Potrivit surselor, pensiile nu vor crește etapizat. Planul PSD ar fi să înceapă cu majorarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame, urmând să se analizeze ulterior când va exista spațiu bugetar pentru creșterea alocațiilor și a salariilor bugetarilor.

Social-democrații au amenințat că nu vor susține nicio rectificare bugetară până când ministrul Finanțelor nu va prezenta public situația reală a bugetului României, declarat în urmă cu două zile surse Antena 3 CNN.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit marți cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, iar în urma discuției a reieșit că statul are de acoperit plăți restante și cheltuieli de zeci de miliarde de lei până la sfârșitul anului.

Conform informațiilor obținute pe surse, s-ar fi conturat următoarea situație: 5 miliarde de lei reprezintă plăți în așteptare pentru concediile medicale, 15 miliarde de lei reprezintă lucrări executate, dar încă nefacturate, 5 miliarde de lei sunt necesare pentru plăți către magistrați, 10-12 miliarde de lei ar fi necesare pentru funcționarea statului până la sfârșitul anului. La acestea sume se adaugă aproximativ 40 de miliarde de lei ținând de construcția bugetului pe 2026. Bugetul pe anul în curs a fost construit pe o creștere economică de peste 2,1%, însă datele prezentate în discuțiile de marți indică o contracție economică anuală de 0,7%. Diferența dintre estimările inițiale și evoluția economiei pune presiune suplimentară pe finanțele statului.

Cea mai dificilă situație este în sănătate. Ministrul Alexandru Rogobete a acuzată Guvernul Bolojan a lăsat facturi neplătite în valoare de 30 de miliarde de lei. Social-democratul a declarat marți, la Antena 3 CNN, că dezastrul de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate este „fără precedent”, iar datoriile către spitalele publice sunt uriașe. Rogobete a mai spus că, dacă ministrul Finanțelor nu explică public situația reală a bugetului României, așa cum cere PSD, acesta ar putea fi chemat să dea explicații în Parlament.

În acest context, grupul USR din Camera Deputaţilor a depus miercuri la Biroul Permanent o solicitare în care reclamă prezența ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, la "Ora Guvernului", în data de 2 noiembrie. Potrivit USR, Ministrul Finanţelor ar urma să explice în faţa parlamentarilor diferenţele dintre execuţia bugetară reală şi noile cifre invocate de PSD. Și AUR vrea ca Guvernul să explice Parlamentului reală a deficitului bugetar. În acest sens, grupul AUR din Camera Deputaților a anunțat că îl cheamă pe premierul Luca Niculescu la "Ora prim-ministrului", în data de 2 noiembrie 2026.

Întârzierea rectificării bugetare nu aduce nicio economie la buget, ci, dimpotrivă, ar putea împovăra economia cu costuri de 10-15 milioane de lei în fiecare zi, ceea ce înseamnă între 300 şi 450 de milioane de lei pe lună, arată o analiză realizată de Frames. Banii s-ar pierde din cauza plăţilor pe care statul le datorează companiilor şi nu le face la timp, dar şi din cauza dobânzilor şi penalităţilor care se acumulează pe măsură ce restanţele cresc.

„Ministrul Nazare promitea o primă rectificare, pentru urgenţe, până la sfârşitul lui octombrie, şi o a doua, de ajustare, până la finalul lui noiembrie. Ieri am aflat, cu stupoare, că ministerele au cerut însă la prima rectificare aproape 60 de miliarde de lei, echivalentul a 3% din PIB. O sumă exorbitantă, absolut ireală, care dovedeşte că bugetarii care au făcut aceste cereri de plată trăiesc într-o lume paralelă. Cert este că, dincolo de ce solicită ministerele, lista restanţelor este lungă. Firmele de construcţii aşteaptă plata unor facturi de circa 15 miliarde de lei pentru lucrări publice. Statul datorează furnizorilor de energie între 5 şi 8 miliarde de lei din schemele de compensare. Sentinţele definitive privind salariile magistraţilor se ridică la aproape 13 miliarde de lei. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate mai are nevoie de 6,4 miliarde de lei până la final de an pentru spitale, programe naţionale şi medicamente compensate”, a explicat Adrian Negrescu, managerul Frames.