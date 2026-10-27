Surse: Scandal în Guvernul Niculescu. PSD amenință că va bloca rectificarea și îi cere lui Nazare să explice situația lăsată de Bolojan

Alexandru Nazare și Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres/Inquam Photos - Mălina Norocea

Tensiuni în Guvernul Niculescu înainte de rectificarea bugetară. Social-democrații amenință că nu vor susține nicio rectificare până când ministrul Finanțelor nu va prezenta public situația reală a bugetului României, spun surse Antena 3 CNN. Sorin Grindeanu s-a întâlnit marți cu Alexandru Nazare, iar cifrele discutate arată că statul are de acoperit plăți restante și cheltuieli de zeci de miliarde de lei până la sfârșitul anului.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu s-a întâlnit marți cu Alexandru Nazare pentru a discuta despre execuția bugetară și situația financiară a țării.

Datele prezentate în cadrul întâlnirii arată că statul are de acoperit mai multe categorii de cheltuieli importante, unele reprezentând plăți aflate deja în așteptare, iar altele necesare pentru funcționarea instituțiilor până la sfârșitul anului.

Conform informațiilor obținute pe surse, situația discutată este următoarea:

5 miliarde de lei reprezintă plăți în așteptare pentru concediile medicale

15 miliarde de lei reprezintă lucrări executate, dar încă nefacturate

5 miliarde de lei sunt necesare pentru plăți către magistrați

10-12 miliarde de lei ar fi necesare pentru funcționarea statului până la sfârșitul anului.

La acestea se adaugă, potrivit surselor, o problemă de aproximativ 40 de miliarde de lei legată de construcția bugetului pe 2026. Bugetul a fost construit pe o creștere economică de peste 2,1%, însă datele prezentate în discuțiile de marți indică o contracție economică de 0,7% în 2026. Diferența dintre estimările inițiale și evoluția economiei pune presiune suplimentară pe finanțele statului.

In urma discuției, Grindeanu i-a cerut ministrului Finanțelor să iasă public și să explice situația la zi a bugetului, inclusiv problemele financiare rămase după guvernarea lui Ilie Bolojan.

Social-democrații insistă ca această prezentare să aibă loc înainte de adoptarea rectificării bugetare. În caz contrar, PSD amenință că va refuza ca Guvernul să facă rectificarea.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, ministrul Finanțelor ar putea prezenta situația bugetară joi, înainte sau după ședința de Guvern.

De asemenea, Sorin Grindeanu ar putea avea miercuri o întâlnire cu premierul Luca Niculescu și ministrul Alexandru Nazare, pentru a discuta despre situația bugetului și rectificarea pregătită de Executiv.

Rectificarea bugetară, una dintre urgențele noului Guvern

Disputa apare într-un moment în care Guvernul condus de Luca Niculescu pregătește prima rectificare bugetară din acest an. Potrivit informațiilor apărute anterior, rectificarea ar putea fi aprobată în zilele următoare, fie la sfârșitul acestei săptămâni, fie săptămâna viitoare.

Premierul Luca Niculescu a anunțat încă de la învestirea Guvernului că rectificarea bugetară este una dintre prioritățile urgente ale Executivului, alături de pregătirea bugetului pentru 2027 și asigurarea resurselor necesare pentru perioada următoare.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit despre două rectificări bugetare: una de urgență, pentru instituțiile care au nevoie imediată de bani, și o a doua pentru ajustarea bugetului.

Printre domeniile care au nevoie de fonduri suplimentare se numără Sănătatea, unde ministrul Alexandru Rogobete a avertizat că sumele disponibile nu acoperă toate nevoile sistemului până la sfârșitul anului. Luni seara, acesta a declarat că sistemul de sănătate are nevoie de 11 miliarde de lei la rectificarea bugetară şi a acuzat fosta guvernare că a „tăiat cu barda”.