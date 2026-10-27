Ministerul Finanțelor face calcule pentru Legea bugetului. Surse: Guvernul ar putea majora pensiile în două etape

Pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,7%, conform legii. Foto: Inquam Photos/George Călin

Guvernul Niculescu ia în calcul să majoreze pensiile în două etape, au declarat surse guvernamentale pentru Antena 3 CNN, în contextul în care în aceste zile la Ministerul Finanțelor se fac calcule pentru Legea bugetului pentru 2027. Nu este clar cu cât vor crește pensiile, dacă vor fi indexate cu rata inflației, respectiv de 7,3%, sau mai puțin. O majorare cu rata inflației ar avea un impact bugetar de peste 11 miliarde de lei, în condițiile în care veniturile pentru 2026 sunt mai mici decât cele prognozate, iar anul viitor cheltuielile cresc și nu mai există nici fondurile din PNRR.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, premierul Luca Niculescu și ministrul Alexandru Nazare au anunțat că va urma o indexare „prudentă” a pensiilor de la 1 ianuarie.

„Am spus de luni bune de zile că trebuie să facem o indexare prudentă, sustenabilă. Trebuie să o facem. Vom lua această decizie după ce avem toate datele de buget introduse în reţea. Îmi doresc să avem o indexare a pensiilor sustenabilă”, a spus ministrul Finanțelor săptămâna trecută

Surse: Guvernul ar putea majora pensiile în două etape

Potrivit surselor Antena 3 CNN, un scenariu presupune ca pensiile să crească cu 5% de la începutul anului, iar apoi va urma o nouă majorare.

Un alt scenariu luat în calcul este indexarea pensiilor cu rata inflației de 7,3%, apoi acordarea de ajutoare de tip one-off pensionarilor cu venituri mici.

Aceste ajutoare acordate într-una sau două tranșe nu sunt considerate cheltuieli permanente de Comisia Europeană, astfel că nu sunt luate în considerare la calcularea deficitului.

Ministrul Muncii a susținut că există resurse la buget din care să se facă această indexare a pensiilor.

„Dacă există resurse financiare? Răspunsul este da, dacă ne uităm în legea bugetului pe 2026 care conţine, la capitolul asigurări sociale, şi o proiecţie a cheltuielilor pe anii următori, iar pentru anul următor proiecţia de cheltuieli pe asistenţă socială este de 170 de miliarde de lei, 12 miliarde mai mult decât execuţia estimată la nivelul acestui an. Iar costul, dacă ar fi să ne uităm la actualele cifre, costul indexării, majorării pensiilor conform legii, ar fi undeva la 9,5-9,6 miliarde de lei, aşadar în anvelopa pe care am amintit-o”, a declarat el.

Pensiile ar trebui să crească de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă guvernul condus de Luca Niculescu aplică integral formula de indexare prevăzută în actuala lege a pensiilor și nu intervine o nouă derogare.

Articolul 84 prevede că valoarea punctului de referință se majorează în luna ianuarie cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Pentru indexarea din 2027 sunt folosiți indicatorii definitivi cunoscuți în 2026 pentru anul calendaristic anterior, adică datele din 2025.

Cum rezultă o majorare de 7,7%

Rata medie anuală a inflației în 2025 a fost de 7,3%, iar câștigul salarial mediu brut a crescut cu 8,1%. Rezultă astfel o creștere reală a salariului mediu brut de 0,8%. Jumătate din aceasta, cât prevede formula din lege, înseamnă încă 0,4 puncte procentuale. Calculul este, așadar, 7,3% + 0,4% = 7,7%.

Dacă acest procent s-ar aplica integral, pensiile ar arăta astfel:

o pensie de 3.000 de lei ar crește cu aproximativ 231 de lei, până la 3.231 de lei;

o pensie de 4.000 de lei ar primi 308 lei în plus și ar ajunge la 4.308 lei;

o pensie de 5.000 de lei ar crește cu 385 de lei, până la 5.385 de lei.

Ar putea fi impozitate zone scutite de taxe în prezent

În paralel, ministrul Alexandru Nazare caută noi surse de venit la bugetul statului, în condițiile în care veniturile sunt mai mici decât cele prognozate, iar cheltuielile vor crește de anul viitor.

Astfel, surse guvernamentale au precizat că Ministerul Finanțelor ia în calcul să impoziteze entități care în prezent sunt scutite de taxe.

Nu există o listă clară a domeniilor care ar putea fi impozitate.

Guvernul va aproba prima rectificare bugetară

De asemenea, tot în această săptămână, Guvernul Niculescu va adopta o rectificare bugetară de urgență.

Spitalele, ambulanțele și pompierii ar urma să primească bani în regim de urgență până la sfârșitul lunii octombrie, printr-o primă rectificare bugetară menită să acopere cheltuielile de funcționare pe care mai multe instituții publice nu le mai pot susține din fondurile pe care le au în prezent.

„Am stabilit o strategie pentru următoarele săptămâni care vizează în primul rând două etape de rectificare bugetară. O primă rectificare până la finalul lunii octombrie care să acopere cheltuieli de funcţionare şi nevoile stringente pentru toţi ordonatorii. O parte dintre ele este identificată, o parte urmează să fie identificată şi o a II-a rectificare de reglaj la finalul lunii noiembrie”, a explicat Alexandru Nazare, săptămâna trecută.

O a doua rectificare de urgență, „de reglaj”, potrivit ministrului Alexandru Nazare, ar urma să fie adoptată în luna noiembrie, pentru a asigura buna funcționare a tuturor instituțiilor publice până la finalul acestui an.

„Ambele rectificări vor lua în calcul ipoteza noastră de menţinere a ţintei de deficit la finalul anului. În acelaşi timp, am vorbit foarte deschis şi transparent astăzi şi de presiunile pe care le avem în acest moment şi de riscurile pe care le avem în acest moment legate de menţinerea acestei ţinte în 2026 sau 2027”, a declarat Nazare.