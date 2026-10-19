Încep audierile în Parlament ale miniștrilor propuși în Guvernul Luca Niculescu. Premierul desemnat: "Le vom aborda cu seriozitate"

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Miniştrii propuşi în Guvernul Luca Niculescu vor fi audiaţi luni şi marţi în comisiile de specialitate din Parlament.

Luni, audierile încep la ora 12:00, fiind programate până la ora 20:00, timp în care 13 miniştri îşi vor prezenta priorităţile în comisii şi vor răspunde întrebărilor parlamentarilor. Acestea vor continua marţi, de la ora 9:00 până la ora 12:00, cu alţi 5 miniştri propuşi în Cabinetul Niculescu.



Şedinţa plenului reunit al Parlamentului de învestire a noului Guvern va fi marţi, de la ora 14:00.



Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus joia trecută, la Parlament, lista Cabinetului pe care îl propune, acesta fiind format din 18 miniştri, dintre care doi sunt miniştri delegaţi. PSD are în Guvern 11 miniştri şi unul delegat, restul fiind independenţi.



Membrii Guvernului propus sunt:



prim-ministru - Luca Niculescu (independent)

viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacşu (PSD)

ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Ştefan Ovidiu Popa (PSD)

ministrul Finanţelor - Alexandru Nazare (independent)

ministrul Afacerilor Externe - Sebastian-Dănuţ Neculăescu (independent)

ministrul Justiţiei - Radu Marinescu (PSD)

ministrul Apărării Naţionale - Ştefan Radu Oprea (PSD)

ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului - Daniel Cătălin Zamfir (PSD)

ministrul delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială - Costinel Bogdan Dumitru (independent)

ministrul Energiei - Dumitru Chisăliţă (independent)

ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Ionuţ Barbu (PSD)

ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Natalia Elena Intotero (PSD)

ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Marcel Alexandru Stoica (PSD)

ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)

ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale - Petre Florin Manole (PSD)

ministrul Sănătăţii - Alexandru Florin Rogobete (PSD)

ministrul Educaţiei şi Cercetării - Valentin Sorin Costreie (independent)

ministrul delegat pentru Învăţământ Preuniversitar - Sorin Gabriel Ionescu (PSD)

ministrul Culturii - Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent)



"Mâine (n.r. - luni) şi marţi vor avea loc audierile în Parlament, urmate de votul de învestitură. Le vom aborda cu seriozitate şi cu respect faţă de cei care reprezintă cetăţenii. România are nevoie cât mai repede de un Guvern cu puteri depline", a transmis duminică premierul desemnat, Luca Niculescu.



Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe 5 octombrie pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare.



Aceasta este a patra nominalizare de premier, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe data de 5 mai. Preşedintele Nicuşor Dan i-a mai desemnat să formeze Guvernul pe europarlamentarul Eugen Tomac, care a renunţat la mandat pentru că nu a avut o majoritate care să-l susţină, dar şi pe liberalii Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan, care însă nu au trecut de votul Parlamentului.

Pentru ca un Guvern să treacă este nevoie de 233 de voturi. Potrivit Constituţiei, programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.