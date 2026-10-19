Daniel Zamfir, propus de PSD la Ministerul Economiei, spune că listarea la bursă a companiilor românești profitabile va fi ”excepția”

Ministrul propus al Economiei, Daniel Zamfir. Foto: Agerpres

Daniel Zamfir, propus de PSD pentru Ministerul Economiei în cadrul Guvernului Luca Niculescu, a declarat luni că listarea la bursă a companiilor românești va fi excepția, nu regula.

„Da, am spus foarte clar, mai ales că eu am inițiat această lege și colegii de la PSD au susținut-o. Și în programul de guvernare ne propunem exact același lucru: să nu listăm la bursă, cel puțin până la sfârșitul anului 2027, așa cum prevede legea, participațiuni ale statului la companiile profitabile. În schimb, la societățile care sunt pe pierderi și sunt în dificultate, evident, acolo să putem să găsim investitori care să poată să dinamizeze, să pună pe roate activitatea acelor companii.

O companie poate să aibă un potențial, că despre asta este vorba. Eu doar vă repet, vorbeam în acea perioadă când am introdus acea lege, vă aduceți aminte, doamna Gheorghiu propusese să scoatem acțiuni ale companiilor statului, nu pe bursă, ci printr-un mecanism de negocieri direct, adică total netransparent, la societăți precum CEC, Hidroelectrica - adică practic la perele coroanei. Ori eu cred în continuare că sunt societăți în domeniul energiei, cum e Hidroelectrica, cum e Romgazul, care au un potențial uriaș în viitor și nu cred că ar trebui să vindem și n-o să vindem cât suntem noi la guvernare participațiunile statului la acele companii care au un potențial uriaș în viitorul foarte apropiat.”, a declarat Daniel Zamfir la Digi24.

Potrivit lui Zamfir, „listarea la bursă ar trebui să fie una transparentă”, în care cei care sunt interesați să poată cumpăra acțiuni la aceste companii.

„Eu vă asigur de transparență totală la Ministerul Economiei, deși sunt companii în mai multe domenii de activitate, o să fac un audit în cel mai scurt timp, să vă prezint pe fiecare în parte care este potențialul fiecăruia dintre ele.”, a spus el.

PSD a transmis vineri că nu există nicio contradicție între pozițiile exprimate anterior, în contextul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, și programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu în ceea ce privește vânzarea companiilor de stat profitabile și a celor din domenii strategice.

Social-democrații au susținut că se opun în continuare vânzării companiilor de stat importante din domenii precum energia, apărarea și sectorul bancar, dar partidul precizează că nu se opune atragerii de investitori în companiile de stat aflate în dificultate.

Partidul mai spune că aceeași distincție apare și în legea inițiată de PSD (PL-x nr. 376/2026), care interzice înstrăinarea acțiunilor statului până la 31 decembrie 2027. Companiile care înregistrează pierderi cinci ani consecutiv sau aflate în insolvență, stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă sunt exceptate de la interdicție (Art. 1, alin. 2).