PSD şi AUR au votat amendamentul lui Peiu pentru vânzarea de acţiuni ale companiilor de stat doar către români

Comisia Economică a Senatului a adoptat, marţi, un amendament depus de liderul AUR, Petrişor Peiu, la proiectul PSD pentru interzicerea listării la bursă a companiilor de stat, amendament prin care companiile de stat pot emite obligaţiuni convertibile în acţiuni care să fie vândute doar cetăţenilor români şi companiilor din România.

Proiectul a fost votat de PSD şi AUR, UDMR s-a abţinut, PNL şi USR au votat împotrivă.

Amendamentul depus de Petrişor Peiu:

"Prin excepție de la prevederile alin. (2), vânzarea de acțiuni sau părți sociale ale întreprinderilor publice prevăzute la alin. (1), deținute de stat, este posibilă, dacă nu se coboară sub pragul prevăzut la alin. (1), astfel:

a) prin emisiunea și plasarea de obligațiuni convertibile în acțiuni, cu respectarea legislației pieței de capital și a regulilor privind ajutorul de stat;

b) prin majorarea capitalului social prin emisiunea de acțiuni noi sau părți sociale noi, subscrise de investitori, cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor sau asociaților existenți, în condițiile legii.

În cadrul operațiunilor prevăzute la alin. (3), structura alocării acțiunilor sau părților următoarele condiții minime: sociale către investitori va respecta, în mắsura în care există cerere suficienta, fi alocat investitorilor de retail;

a) cel puțin 50% din numărul total de acțiuni sau părți sociale oferite spre subscriere se alocă investitorilor de retail

b) cel puțin 30% din numărul total de acțiuni sau părți sociale oferite spre subscriere va fi alocat fondurilor de investiții sau altor vehicule de investiții reglementate care, la dat operațiunii, au investit minimum 90% din valoarea activelor în instrumente financiar projecte sau active situate pe teritoriul României ori emise de entități românești."

Proiectul de lege va merge la Comisia de Buget a Senatului, apoi la votul în plen.

Sorin Grindeanu a anunțat săptămâna trecută că PSD depune acest proiect de lege care prevede interzicerea, pentru o perioadă de doi ani, a vânzării de acțiuni la companiile de stat profitabile. Anunțul său a venit la doar o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat în sedința de Guvern propunerile de restructurarare a companiilor de stat, după o analiză care a durat câteva luni și la care au participat și miniștri social-democrați.

„PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincţie între aceste lucruri, ca să nu existe confuzie. (...) L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru şi să interzicem, pe o perioadă de doi ani, am mai avut treaba asta, vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile.”, a afirmat liderul PSD.