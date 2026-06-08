O turistă din Ucraina a fost dusă la spital după ce a fost mușcată de un urs pe Transfăgărășan

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O turistă în vârstă de 18 ani, din Ucraina, a fost atacată de un urs, luni, în timp ce se afla pe Transfăgărăşan. Tânăra, care a suferit o plagă muşcată la un picior, a fost preluată de un echipaj SMURD şi dusă la spital.

Incidentul a avut loc în cursul serii, în jurul orei 18:30, pe raza localităţii argeşene Arefu. Primii care au intervenit au fost jandarmii montani, care i-au acordat primul ajutor. Pentru că nu vorbea limba engleză, jandarmii nu au reuşit să afle cum anume s-a petrecut incidentul.



La scurt timp, în zonă a ajuns un echipaj SMURD care a constatat că turista are plăgi muşcate la piciorul drept. Tânăra în vârstă de 18 ani a fost preluată şi dusă la spital, ea fiind conştientă şi cooperantă.

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