Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului, între Călimănești și Câineni, pe DN7, se prelungesc până la sfârșitul lunii august

Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului, între Călimănești și Câineni, pe DN7, se prelungesc până la sfârșitul lunii august. Sursa foto: Agerpres

Restricțiile de circulație pe sectorul din DN7 cuprins între Călimănești și Câineni au fost prelungite până la sfârșitul lunii august, pentru ca cei de la drumurile naționale să poată continua lucrările de consolidare a versanților, a informat Poliția Rutieră Vâlcea, care recomandă șoferilor să aleagă ca alternative la Valea Oltului doar rutele alternative anunțate oficial, potrivit Agerpres.

"Săptămâna aceasta, am primit avizul favorabil, avizul comun emis de CNAIR și IGPR, Direcția Rutieră, prin care se prelungesc restricțiile, inclusiv în luna august, pentru realizarea lucrărilor de punere în siguranță a versanților. Restricțiile de trafic pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone se mențin în intervalul orar 08:00 - 17:30" a declarat Florin Mărăscu, șeful Serviciului Rutier Vâlcea, vineri, în cadrul unei conferinței de presă.

Florin Mărăscu a precizat că se are în vedere o serie de măsuri pentru a evita blocajele în trafic în această perioadă, iar echipajele de poliție vor fi în permanență în zonă.

"O să avem echipaje alocate, astfel încât să putem avea o oarecare fluență a traficului. Într-adevăr, înregistrăm niște valori de trafic foarte ridicate în contextul sezonului estival, în contextul perioadei concediilor, vacanțelor și fluxului de străini dinspre Europa de Vest către România și către litoralul din Bulgaria.

Premergător sărbătorilor legale, minivacanțelor, precum și în zilele de vineri și duminică, asigurăm dispozitive de fluidizare trafic, în sistem integrat – Poliție Rutieră și Poliție de Ordine Publică. Restricțiile sunt anunțate la nivel de CNAIR. La nivel de IPJ Vâlcea, în fiecare zi, comunicăm atât restricțiile, cât și rutele alternative ce pot fi utilizate de către participanții la trafic. Rute alternative la Valea Oltului, din păcate, aveam doar pe sectorul Râmnicu Vâlcea - Călimănești, însă sunt destinate autoturismelor, și nu traficului greu", a mai spus el.

Șeful Poliției Rutiere Vâlcea a atras atenția șoferilor că este răspunderea lor dacă aleg alternativa sugerată de GPS prin Țara Loviștei, unde drumurile sunt fie în lucru, fie înguste, astfel că riscă să fie prinși în ambuteiaje.

"Sectorul respectiv este un sector de drum județean care a intrat în reabilitare. Sunt și drumuri comunale care sunt utilizate de participanții la trafic. Reprezentații drumurilor naționale și drumurilor județene au făcut solicitare către cei care administrează rețeaua media de informare în relația cu șoferii, astfel încât să apară restricții de viteză și faptul că drumul este în lucru. Conducătorii auto își asumă alegerea unei astfel de rute alternative. Insistăm și noi cu informații adresate participanților la trafic să folosească doar rutele comunicate oficial", a adăugat Florin Mărăscu.