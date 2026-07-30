Despăgubiri de 2.000 de euro pentru un bucureștean mușcat de un șobolan pe stradă. Verdictul instanței

Despăgubiri de 2.000 de euro pentru un bucureștean mușcat de un șobolan pe stradă. Foto: Getty Images

Un bucureștean mușcat de un șobolan în Sectorul 1, în vara anului 2021, va primi despăgubiri de 2.000 de euro de la Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 1. Tribunalul București i-a dat câștig de cauză după cinci ani de procese.

„Soluție pronunțată de Tribunalul București. După cinci ani de procese, Primăria Sectorului 1 (sub Clotilde Armand) și Primăria Generală (sub Nicușor Dan) au fost găsite vinovate pentru că un șobolan a mușcat un locuitor al Sectorului 1. 2.000 de euro despăgubiri”, a anunțat avocatul Adrian Cuculis., potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, în iulie 2021, autoritatea locală a declarat stare de alertă (Hotărârea 8/23.07.2021) din cauza deșeurilor necolectate de Romprest de peste 20 de zile. S-au format atunci mormane de gunoi pe străzi, ceea ce a creat condiții ideale pentru înmulțirea șobolanilor și a redus eficiența deratizării, considerându-se că astfel primăria nu și-a îndeplinit obligațiile legale de salubrizare și colectare a deșeurilor.

În legătură cu acuzațiile aduse Primăriei Municipiul București, deratizarea a început cu întârziere, în 16 iunie 2021, cu circa o lună înainte de incident. Oficialii - primar general, prefect - au recunoscut deficiențe și amânări din motive financiare, iar situația urma să revină la normal abia după câteva luni. Și în acest caz, obligația de deratizare la timp și corespunzător nu a fost respectată, favorizând apariția rozătoarelor, argumentează avocatul.

„Ambele (Primăria Sectorului 1 și Primăria Generală - n.r.) au menținut un risc pentru sănătatea publică, risc care s-a concretizat în cazul reclamantului (confirmat de martori, înregistrare video și acte medicale)”, spune avocatul.