Oamenii își pot face nunțile de-acum și în casa pe care o folosea Ceaușescu când mergea la Timișoara. Prima cerere a și venit

Vila Internațional, Timișoara. sursa foto: Facebook / Alfred Simonis

Vila Internaţional din Timişoara, clădire care a servit odinioară drept casă de protocol a lui Nicolae Ceauşescu şi care aparţine astăzi Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, ar putea găzdui ocazional evenimente private. Decizia vine după ce, miercuri, aleşii judeţeni au votat în plen un contract-cadru în acest sens, notează Agerpres.

„Spaţiul va putea fi folosit pentru evenimente private pentru perioade de cel mult 45 de zile, iar tariful de închiriere a fost stabilit la 2 lei pe metru pătrat pe zi, la care se adaugă TVA. Prima solicitare a venit deja din partea unei firme care organizează evenimente şi care se vor desfăşura în curtea vilei, întrucât reamenajarea construcţiei încă nu este gata”, a anunţat preşedintele CJ Timiş, Alfred Simonis.

Potrivit hotărârii adoptate, imobilul poate fi dat în chirie fără licitaţie exclusiv pentru folosinţe de scurtă durată, limitate la 45 de zile, termen care nu poate fi prelungit.

Situată la câţiva paşi de Catedrala Mitropolitană, vila a fost lăsată să se degradeze vreme de aproape 20 de ani de cei care au deţinut, alături de CJ Timiş, cea mai mare parte a contractului (firma Tender, n.r.).

În prezent, administraţia judeţeană are un alt plan pentru clădire: transformarea ei, din anul viitor, într-un centru dedicat culturii şi artei.

Istoricul locului merită amintit. După Revoluţie, pragul vilei a fost trecut de nume importante din ţară şi de peste hotare – de la cosmonautul Charles Duke, membru al echipajului Apollo 16, până la Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Petre Roman, Theodor Meleşcanu, Adrian Năstase, Mugur Isărescu şi Adrian Severin.

Lista continuă cu fostul comisar european pentru integrare, Gunter Verheugen, preşedintele Germaniei, Johannes Rau, precum şi foşti ambasadori ai SUA, Austriei, Italiei, Franţei, Chinei şi Nigeriei.