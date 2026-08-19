Diplomație, leadership și experiențe europene: 16 tineri din CLT Alexandria au descoperit Europa în cadrul programului „L.O.C.A.L. EU

Tinerii din Consiliul Local al Tinerilor Alexandria, într-o experiență europeană dedicată leadershipului, implicării civice și valorilor europene.

14 zile, 5 state europene și 12 orașe au devenit, pentru cei 16 membri ai Consiliului Local al Tinerilor Alexandria, o adevărată oportunitate de învățare despre leadership, diplomație, implicare civică și valorile europene. Cea de-a doua mobilitate internațională din cadrul programului „L.O.C.A.L. EU: De la comunitate locală la impact european | Study Tour 2026” le-a oferit oportunitatea de a descoperi Europa prin experiențe directe, dialog cu reprezentanți ai instituțiilor europene și schimburi de bune practici cu organizații de tineret din alte state membre.

În perioada 27 iulie – 9 august 2026, delegația Consiliului Local al Tinerilor Alexandria (CLTA) a participat la un amplu program de mobilitate europeană, organizat de Primăria Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Tinerilor Alexandria, cu scopul de a dezvolta competențele de leadership, participare civică și cooperare internațională ale tinerilor.

La Berlin, participanții au fost primiți la Ambasada României în Republica Federală Germania, unde au descoperit modul în care funcționează o misiune diplomatică, au discutat despre rolul diplomației românești în consolidarea relațiilor europene și au avut ocazia să prezinte proiectele și inițiativele dezvoltate de Consiliul Local al Tinerilor Alexandria. Vizita a reprezentat o oportunitate de dialog despre reprezentarea României în plan internațional și despre importanța implicării tinerilor în promovarea valorilor europene.

Tot în capitala Germaniei, grupul a vizitat Institutul Cultural Român din Berlin, unde a descoperit modul în care cultura română este promovată peste hotare și rolul diplomației culturale în consolidarea identității naționale. Participanții au vizitat expoziția „Kitră – Dialogues of Wonder”, au avut ocazia să îl întâlnească pe artist și au discutat despre importanța artei ca mijloc de dialog intercultural și de apropiere între comunități.

Experiența europeană a continuat la Bruxelles, unde elevii au vizitat Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, aflând mai multe despre procesul decizional european, despre modul în care România este reprezentată în cadrul Uniunii Europene și despre colaborarea dintre instituțiile naționale și cele europene. În cadrul vizitei la Parlamentul European, tinerii au înțeles mai bine cum sunt elaborate politicile europene, care este rolul eurodeputaților și cât de importantă este participarea activă a tinerilor la viața democratică.

La München, delegația s-a întâlnit cu reprezentanții Kreisjugendring München-Stadt, una dintre cele mai importante organizații de tineret din Germania. Discuțiile au vizat modele de implicare civică, proiecte dedicate participării democratice, voluntariatului și dezvoltării leadershipului, dar și provocările comune cu care se confruntă tinerii europeni. Întâlnirea a creat premisele unor viitoare colaborări și schimburi de bune practici între organizațiile de tineret.

Programul de mobilitate a inclus și experiențe culturale și educaționale care au completat componenta instituțională a programului. Vizita la Memorialul Auschwitz-Birkenau a reprezentat unul dintre cele mai emoționante momente ale itinerariului, oferind participanților un context de reflecție asupra consecințelor extremismului și discriminării, dar și asupra responsabilității fiecărei generații de a apăra valorile democrației și ale drepturilor omului.

Participanții au descoperit, de asemenea, patrimoniul cultural și arhitectural european prin vizite la Atomium din Bruxelles, Allianz Arena din München, precum și prin explorarea centrelor istorice ale orașelor incluse în program.

Experiențele acumulate în cadrul acestei mobilități vor fi valorificate în viitoarele proiecte și inițiative dezvoltate de Consiliul Local al Tinerilor Alexandria, contribuind la dezvoltarea unei comunități de tineri lideri implicați civic, conectați la valorile europene și pregătiți să genereze schimbări pozitive în comunitatea lor.

Prin aceste inițiative, programul „L.O.C.A.L. EU” reconfirmă importanța educației nonformale, a cooperării internaționale și a dialogului intercultural în formarea unei noi generații de lideri, capabili să transforme experiențele europene în inițiative cu impact local.

Programul „L.O.C.A.L. EU” va continua în perioada următoare cu cea de-a treia mobilitate internațională, care va avea loc în Grecia și Bulgaria. Noua etapă va oferi participanților oportunitatea de a descoperi noi modele de implicare civică, patrimoniul cultural al celor două state și exemple de bune practici în domeniul educației nonformale și al leadershipului, consolidând astfel experiența europeană începută în cadrul primelor două mobilități.

Despre CLTA

Consiliul Local al Tinerilor Alexandria (CLTA) oferă elevilor oportunitatea de a-și exprima opiniile și de a influența deciziile care îi privesc direct.

CLTA a fost constituit în 2006 și, de atunci, liceenii și-au ales periodic reprezentanții, continuând tradiția implicării civice. Alegerea primarului și a consilierilor tineri simbolizează începutul unei noi generații de lideri, pregătiți să contribuie activ la viața comunității și să promoveze proiecte care să răspundă nevoilor și aspirațiilor colegilor lor, dar și să influențeze pozitiv dezvoltarea municipiului.

Misiunea Consiliului Local al Tinerilor din Alexandria este de a reprezenta vocea elevilor din liceele din municipiu, de a încuraja implicarea civică a tinerilor și de a contribui activ la dezvoltarea comunității locale.

Despre programul „L.O.C.A.L. EU”

Programul L.O.C.A.L. EU reprezintă o inițiativă strategică dedicată formării unei noi generații de lideri comunitari și urmărește dezvoltarea unei rețele transnaționale de tineri implicați civic, capabili să contribuie activ la dezvoltarea comunităților locale și la promovarea valorilor europene.

În cadrul acestui demers, elevii din Alexandria vor avea oportunitatea de a înțelege mai bine rolul diplomației românești, activitatea unei misiuni diplomatice și modul în care instituțiile statului român contribuie la consolidarea relațiilor europene și la sprijinirea comunităților de români din diaspora.