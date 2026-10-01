Germania va face tot posibilul pentru ca Marea Britanie să revină în UE

Mesajul a venit la o zi după ce prim-ministrul a declarat că Marea Britanie ar putea organiza un al doilea referendum privind Brexitu. Foto: Getty Images

Germania a declarat că va face tot posibilul pentru a ajuta Marea Britanie dacă aceasta decide să se realăture UE, în timp ce liderii blocului îl îndeamnă pe Andy Burnham să inverseze Brexitul. Susanne Baumann, ambasadoarea Germaniei în Marea Britanie, a declarat pentru The Telegraph că „Berlinul va fi un partener pentru o relație nouă cât mai ambițioasă”.

Mesajul a venit la o zi după ce prim-ministrul a declarat că Marea Britanie ar putea organiza un al doilea referendum privind Brexitul, după consultări privind o nouă relație pe termen lung cu UE.

„Pentru noi, germanii, Marea Britanie este o parte integrantă a Europei: istoria sa, prezentul și viitorul său. Prin urmare, m-am bucurat să-l aud pe prim-ministru vorbind despre diferite opțiuni pentru relația Marii Britanii cu Europa”, a spus, joi, Baumann.

„Desigur, poporul britanic este cel care trebuie să decidă cât de strânsă dorește să fie această relație. Dar, ca să fiu clară: în Germania veți găsi întotdeauna un partener pentru a stabili un nivel de ambiție cât mai înalt posibil”, a spus el.

Sprijinul din partea celei mai mari economii a UE și, probabil, cel mai influent stat al său, ar putea ajuta la fluidizarea negocierilor dificile cu Bruxelles-ul privind condițiile de reintegrare în bloc.

Burnham se confruntă, de asemenea, cu reacții negative din cauza deciziei sale de resetare a Brexitului. Nigel Farage, liderul Reform UK, a declarat că este gata să „lupte” împotriva lui Burnham pentru a rămâne în afara UE.

„S-ar putea să-mi ofere cel mai mare impuls din cariera mea”, a spus Farage.

El a adăugat că un al doilea referendum ar „diviza țara puternic, într-un mod pe care poate nu l-am mai văzut până acum”.

Între timp, economiștii au avertizat că incertitudinea legată de inversarea Brexitului riscă să declanșeze o nouă secetă investițională.

Simon French de la Panmure Liberum, care anterior a pledat pentru rămânerea Marii Britanii în UE, a declarat că „incertitudinea prelungită creată de negocierea ieșirii Marii Britanii a cauzat o scădere bruscă a investițiilor de afaceri. O negociere repetată ar avea probabil același impact, în ciuda semnelor de întrebare semnificative cu privire la orice beneficii compensatorii”.

Julian Jessop, de la Institutul pro-Brexit pentru Afaceri Economice, a declarat: „Companiile își vor face griji cu privire la implicațiile pentru acordurile comerciale existente și pentru viitoarele reglementări, în special în sectoare de vârf, cum ar fi științele vieții și inteligența artificială”.

Dacă Marea Britanie ar aplica pentru reintegrarea în UE, ar trece prin același proces de aderare ca orice alt potențial stat membru.

Surse europene au precizat clar că Londra nu se putea aștepta să păstreze toate excepțiile de la legislația UE pe care le-a acumulat în cei 47 de ani de apartenență.

De asemenea, se așteaptă ca Marea Britanie să renunțe la rambursarea bugetului UE asigurată de Margaret Thatcher în 1984, ceea ce ar însemna să plătească anual 5 miliarde de lire sterline în plus către fondurile de la Bruxelles față de perioada în care era stat membru.

Disponibilitatea Germaniei de a ajuta riscă să-i înfurie pe susținătorii Brexitului care, în timpul negocierilor, și-au pus speranțele în Angela Merkel pentru a-și folosi influența asupra Comisiei Europene.

Mulți au prezis că Merkel, pe atunci cancelar german, va interveni în discuții pentru a salva exporturile de mașini ale țării sale de efectele unui Brexit fără acord.

Merkel a decis în schimb că păstrarea regulilor pieței unice a UE este mai degrabă în interesul național, forțând Marea Britanie să cedeze termenilor Bruxelles-ului.

Intervenția Berlinului vine după ce au primit cu căldură acțiunea „îndrăzneață” a domnului Burnham din partea lui Emmanuel Macron din Franța și a lui Pedro Sanchez din Spania.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat pozitiv la posibilitatea ca Marea Britanie să readere la UE. El a spus, la Madrid, că „dacă britanicii vor să se întoarcă și dacă prim-ministrul se îndreaptă în această direcție, cred că este o veste foarte bună, atât pentru țara sa, cât și pentru europeni”

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a spus că Brexitul a dăunat UE și că Madridul va primi Marea Britanie înapoi „cu brațele deschise”.

Irlanda, cel mai apropiat vecin al Marii Britanii în UE, s-a angajat, de asemenea, să sprijine revenirea.

„Brexitul a fost o idee proastă și, evident, a fost un dezastru pentru Marea Britanie pe atât de multe fronturi”, a spus Neale Richmond, ministru în guvernul irlandez.

„Noi, cei din Irlanda, nu am dorit niciodată Brexitul și, bineînțeles, dintre toate statele membre ale UE, am saluta o relație mult mai strânsă. Dacă Marea Britanie ar dori să aplice din nou pentru aderare, știu că noi, cei din Irlanda, i-am susține”, a subliniat el.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că „Marea Britanie este un partener apropiat și valoros al Uniunii Europene. Guvernului britanic îi revine sarcina de a stabili modul în care dorește să dezvolte relația sa cu UE în viitor”.

„Rămânem deschiși să analizăm opțiunile pe care le-ar putea propune”, a spus el.

Încurajările din partea capitalelor UE au venit pe fondul semnelor că un nou acord de „resetare” prinde contur.

The Telegraph a relatat că negociatorii din Marea Britanie și UE erau aproape de un acord privind alimentele și băuturile care ar salva culturile modificate genetic de la o interdicție impusă de Bruxelles.

Marea Britanie a profitat de libertățile Brexit pentru a fi pionier în cultivarea acestora, care sunt mai rezistente la secetă și boli, dar se confruntă cu obstacole semnificative pentru autorizarea comercializării în UE.

Au existat temeri că sectorul ar putea fi sacrificat după ce Partidul Laburist a fost de acord să se alinieze la normele UE privind plantele și sănătatea în mai 2025.

În schimb, se așteaptă o excepție temporară pentru acest sector, care va expira peste doi ani, când regulile UE vor fi relaxate pentru a deveni similare cu cele din Marea Britanie.

Excepția înlătură un obstacol major înaintea unui summit de resetare din noiembrie, care va avea loc la Bruxelles, în urma căruia se așteaptă un acord privind mobilitatea tinerilor și un pact care leagă piețele de carbon din UE și Marea Britanie.

Prim-ministrul a făcut presiuni asupra Bruxelles-ului pentru ca discuțiile despre planul UE „Fabricat în Europa” să fie incluse în viitorul summit, pe fondul temerilor că industria auto britanică ar putea avea de suferit dacă nu este tratată ca europeană în noul sistem de subvenții.

Bruxelles-ul a respins această încercare. Potrivit Financial Times, UE a oferit în schimb discuții pe această temă anul viitor.