„Bine ați revenit”. Macron reacționează pozitiv la posibilitatea ca Marea Britanie să revină în UE: „Este o veste foarte bună”

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Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat pozitiv la posibilitatea ca Marea Britanie să readere la UE. „Bine ați revenit”, a spus liderul francez. Vorbind, miercuri, la o conferință de presă la Madrid, Macron a spus că „dacă britanicii vor să se întoarcă și dacă prim-ministrul se îndreaptă în această direcție, cred că este o veste foarte bună, atât pentru țara sa, cât și pentru europeni”, scrie The Guardian.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că țara sa va primi cu brațele deschise orice cerere din partea Marii Britanii de a se alătura UE. Cei doi lideri au răspuns astfel discursului prim-ministrului britanic de la conferința Partidului Laburist, în care Burnham a declarat că Marea Britanie nu va avea o cale clară „până când nu vom decide asupra unei relații pe termen lung cu ceea ce este încă cea mai mare piață a noastră”, subliniind că Brexitul „a făcut mai mult rău decât bine”.

Într-o serie de interviuri acordate miercuri, Burnham a declarat că guvernul ar putea menține status quo-ul, ar putea căuta o uniune vamală, ar putea reveni la piața unică sau „ar putea merge până la capăt” pentru a redeveni membru deplin al UE.

Macron a spus că britanicii „au fost întotdeauna utili în a ne ajuta să simplificăm lucrurile” atunci când făceau parte din UE și erau „parteneri exigenți”.

„Burnham are dreptul să aibă această îndrăzneală”, a adăugat el.

Anterior, Macron, care i-a acuzat frecvent pe susținătorii Brexitului că induc în eroare publicul, a spus că mișcarea a fost „cea mai mare minciună a ultimilor 30 de ani”, subliniind deficiențele în ceea ce privește creșterea economică promisă și oportunitățile comerciale.

Sandro Gozi, un social-democrat italian, a declarat pentru The Guardian că „Burnham a înlăturat în sfârșit așa-numitele linii roșii care au restricționat dezbaterea privind relația Marii Britanii cu Europa. Acesta este un pas binevenit și important”.

Europarlamentarul, care coprezidează adunarea parlamentară pentru parteneriatul UE-Marea Britanie, a adăugat că „Europa ar trebui să răspundă cu aceeași deschidere”.

„Ar trebui să fim pregătiți să întoarcem pagina și să construim un nou parteneriat UE-Marea Britanie, eliminând barierele inutile și restabilind o cooperare economică și politică mult mai strânsă”, a subliniat el.

Oficialii UE au salutat schimbarea de ton, dar au spus că este la latitudinea Marii Britanii să definească ce își dorește de la viitoarea relație. Aceștia le-au spus omologilor lor britanici că Marea Britanie este binevenit să adere la uniunea vamală sau la piața unică prin intermediul apartenenței la Spațiul Economic European.

În ultimele săptămâni, Bruxelles-ul a invocat din nou aderarea Marii Britanii la uniunea vamală ca răspuns la politica „Fabricat în Europa” a blocului comunitar, care ar putea exclude tehnologiile curate și vehiculele electrice britanice din valoroasele programe de subvenționare și contracte publice europene.

Însă oficialii UE subliniază, de asemenea, că aderarea la uniunea vamală ar necesita o aliniere deplină la politica comercială și tarifele UE. Apartenența la piața unică înseamnă acceptarea liberei circulații a persoanelor, alături de libera circulație a mărfurilor, serviciilor și capitalurilor.

La mai bine de 10 ani de la votul Brexit, UE rămâne atașată de liniile sale roșii. O propunere recentă a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care Canada ar deveni primul „membru asociat” al UE nu este văzută ca o opțiune serioasă pentru Marea Britanie. Ideea este considerată pe scară largă de către experții din UE ca un gest simbolic prost definit, fără temei juridic.

UE și Marea Britanie urmează să organizeze un summit la Bruxelles, a cărui dată va fi anunțată în a doua jumătate a lunii noiembrie. Reuniunea anuală a fost amânată după demisia lui Keir Starmer.

Guvernul Burnham a făcut din excluderea Marii Britanii din programul „Fabricat în Europa” o prioritate absolută, însă mai multe surse din UE spun că problema nu va fi soluționată la summit, deoarece UE nu a convenit încă asupra poziției sale interne cu privire la textele legislative cheie.

Franța este cel mai înverșunat adversar al programului către țări din afara UE.

Macron a subliniat limitele încercării Marii Britanii de a stabili legături strânse cu UE, rămânând în același timp în afara blocului comunitar.

„Nu poți alege între libertățile Uniunii și nici nu poți decide să iei ceea ce ți se potrivește și să lași restul. Așa că, întoarce-te”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că „Marea Britanie este un partener apropiat și valoros al Uniunii Europene”.

„Guvernului britanic îi revine sarcina de a stabili modul în care dorește să își dezvolte relația cu UE în viitor. Rămânem deschiși la o analiză a opțiunilor pe care le-ar putea propune”, a spus el.