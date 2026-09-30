Rareș Bogdan îl acuză dur pe Ilie Bolojan: "Oamenii plâng în piețe. A refuzat investiții străine. Duce România spre faliment"

Europarlamentarul Rareş Bogdan. Foto: Agerpres

Europarlamentarul Rareş Bogdan a lansat, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, un atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan. "Eu cred că dacă poporul român şi colegii mei din PNL mai au puţină minte şi ascultă strada, poporul, oamenii disperaţi din România şi se uită la ce se întâmplă cu alte ţări din jurul nostru, care sunt într-o viteză uluitoare, îl vor trimite pe Ilie Bolojan unde l-au trimis parlamentarii în urmă cu 5 luni de zile. Şi să avem un Guvern pro-european", a declarat Rareş Bogdan. Acesta a spus că "nucleara" pregătită de Bolojan, de la 1 ianuarie 2027, este impozitarea proprietăţilor la valoarea lor de piaţă.

Rareş Bogdan a mai spus că liberalii care l-au susţinut pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier "şi-au bătut joc de el pentru că l-au introdus într-o misiune imposibilă".

"Demersul din ultimele săptămâni înseamnă un dezastru de imagine pentru PNL, înseamnă o cădere în ochii electoratului, e vectorizare a vinei unei guvernări dezastruoase şi a 5 luni de păstrare a unei crize, care a dus la incapacităţi de plată, a dus la 30 de miliarde de euro, bani facturaţi şi neîncasaţi de companii. A dus la imposibilitatea de a avea rectificări, ceea ce înseamnă blocaje de investiţii.

HoReCa o duce mai prost decât oricând. Sunt zone în care consumul a scăzut cu 70%. Vedem companii care se închid pe capete, vedem 395.000 de şomeri, o cifră uriaşă, care arată incapacitatea administrativă a lui Bolojan de a conduce România.

PNL sfidează, pentru că niciodată PNL nu şi-a permis să nu răspundă. E o practică pe care Bolojan încearcă s-o impună, văd că a adoptat-o şi Siegrfried din păcate. Asta arată sfidarea poporului, aşa cum au sfidat când au guvernat prost.

Niciun lider politic din Europa nu-şi permite să facă ce face azi Bolojan şi ce fac slugile din jurul domniei sale (n.r - evitarea presei după votul din Parlament). Aţi văzut vreunul dintre liderii actuali ai PNL? Lideri de formă, pentră nu sunt recunoscuţi de marea masă a liberalilor.

Marea masă a liberalilor îi cunosc ca lideri pe cei din platforma conservatoarea: pe Rareş Bogdan, pe Gorghiu, pe Thuma, pe Cătălin Predoiu, pe primarul Nichita.

(n.r - de ce au fugit de Siegfried Mureşan?) Şi-au bătut joc de el pentru că l-au introdus într-o misiune imposibilă, au refuzat să facă negocieri serioase. Azi am asistat la o nouă cădere a lui Bolojan. Pentru că Mureşan a fost undercover. A arătat că Ilie Bolojan nu se gândeşte decât cum să prelungească criza", a declarat Rareş Bogdan.

Scandalul impozitelor de la 1 ianuarie

"Acum pregăteşte nucleara: din 1 ianuarie, pe programul lui Ilie Bolpjan este impozitarea proprietăţilor la valoarea de piaţă. Ştiţi ce înseamnă asta? Asta înseamnă că un apartament cumpărat de pensionari cu 40-80 mii de euro, iar azi valorează 800.000 de euro, vor ajunge să fie în imposibilitatea să-şi plătească impozitele şi vor ajunge executaţi de bănci, de primării.

Ilie Bolojan a refuzat investiţii străine pentru că a intrat în conflict cu SUA. Toate investiţiile americane în România sunt blocate. A ajuns să piardă din SAFE 11 miliarde.

Oamenii plâng pe stradă, în pieţe, oamenii nu mai au cu ce să-şi plătească dările. Energia a explodat, avem cea mai scumpă benzină. Şi colegii mei se încpăţânează să-l susţină pe Bolojan.

Pare că Bolojan are ca scop să ducă România spre faliment. Şi la Oradea ce a făcut a făcut cu bani de la Guvern.

(n.r. - Bolojan face agenda unor interese străine în România?) Miza următorilor ani este furnizarea gazelor în Europa. Cât timp continuă războiul în Ucraina şi Europa are embargo pe gazele româneşti, gândiţi-vă că în 2 ani România devine principal furnizor de gaze la nivel european", a adăugat Rareş Bogdan.

Europarlamentarul PNL consideră că în jurul lui Ilie Bolojan parcă ar fi o "sectă".

"Eu cred că dacă poporul român şi colegii mei din PNL mai au puţină minte şi ascultă strada, poporul, oamenii disperaţi din România şi se uită la ce se întâmplă cu alte ţări din jurul nostru, care sunt într-o viteză uluitoare, îl vor trimite pe Ilie Bolojan unde l-au trimis parlamentarii în urmă cu 5 luni de zile.

Şi să avem un Guvern pro-european, un Guvern în care forţele politice responsabile vor înţelege că avem o oportunitate uriaşă. Din acest abis economic, România poate să devină unul dintre tigrii economici ai Europei.

Alegerile anticipate trebuie evitate, cred în raţionamentul lui Nicuşor Dan.

Aş vrea să-l văd pe Ilie Bolojan pe stradă, printre oameni. Şi pe cei care-l susţin, parcă sunt într-o sectă, parcă şi-au pierdut raţiunea, în care nu mai văd decât Mesia Bolojan. Să-l văd pe Bolojan în faţa oamenilor".