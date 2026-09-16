Legislația „Fabricat în Europa” ar putea încurca planurile Marii Britanii de a relansa relațiile cu UE

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Legislația europeană care amenință să blocheze afacerile britanice din industria UE ar putea deraia un summit de resetare planificat între blocul comunitar și Marea Britanie, au declarat mai multe surse guvernamentale. Legislația „Fabricat în Europa”, cunoscută oficial sub numele de Legea Acceleratorului Industrial, este concepută pentru a limita prezența tot mai mare a Chinei în industria europeană, dar nu a făcut parte din planul de resetare convenit de fostul prim-ministru, Keir Starmer, și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Londra în mai 2025, scrie The Guardian.

Un summit urma să aibă loc în iulie anul acesta, dar a fost anulat după demisia lui Starmer. Guvernul încearcă acum să modifice agenda, o sursă afirmând că legea „Fabricat în Europa” ar trebui să fie pe ordinea de zi.

Hamish Falconer, noul ministru responsabil pentru această reorganizare, i-a spus comisarului UE pentru comerț, Maros Sefcovic, că aceasta este noua prioritate a Marii Britanii, la întâlnirea celor doi săptămâna trecută.

Marți, ministrul Comerțului, Anas Sarwar, a declarat în fața unui grup de lideri de afaceri din Marea Britanie că trebuie să își informeze partenerii din UE despre riscurile prezentate de inițiativa „Fabricat în Europa”, care va acorda prioritate furnizorilor din UE din industrii cheie, inclusiv producția de automobile și apărare.

Miniștrii și-au exprimat în privat temerile că reluarea politicii a pierdut un impuls semnificativ de când Andy Burnham a devenit prim-ministru, concentrându-se pe agenda internă. Încă nu s-au ajuns la acorduri cu privire la mai multe aspecte cheie, inclusiv la taxele de școlarizare care vor fi plătite de studenții din UE care vin în Marea Britanie în cadrul unui program de „experiență pentru tineri”.

Surse britanice spun că, deși un acord privind alimentele și băuturile și un program de mobilitate pentru tineri sunt încă pe ordinea de zi, guvernul nu va conveni asupra unei noi date a summitului până când problemele mai importante ale Legii Acceleratorului Industrial nu vor fi incluse în discuții.

La Londra și Bruxelles s-a vorbit despre o posibilă convocare a unei întâlniri pe 6 noiembrie, dar se înțelege că aceasta ar putea fi amânată până la sfârșitul lunii noiembrie sau chiar mai târziu.

O sursă guvernamentală a declarat: „Suntem dispuși să negociem lucrurile care contează pentru ei, dar ei trebuie să poată negocia lucrul care contează pentru noi. „Fabricat în Europa” ar trebui să fie cu siguranță pe masă”.

Marea Britanie se teme că legile „Fabricat în Europa” ar putea pune în pericol comerțul în valoare de miliarde de lire sterline dacă bunurile britanice nu sunt clasificate drept europene, blocându-le astfel accesul la contracte cheie pe continent.

Franța, care a conceput legile „Fabricat în Europa”, face presiuni pentru adoptarea legislației până la sfârșitul anului, ceea ce amplifică temerile că producția britanică ar putea fi lăsată în urmă.

Se crede că Franța este de acord cu poziția Marii Britanii, dar consideră că, având în vedere concurența tot mai mare din partea Chinei, este mai important ca legislația să fie adoptată acum și să se ia în considerare și țările terțe ulterior, un proces care ar putea dura ani de zile.

Un diplomat al UE a declarat că există un sprijin substanțial în rândul statelor membre cheie pentru includerea Marii Britanii în inițiativa „Fabricat în Europa”, deși nu toate sunt de acord.

„Problema este că beneficiile sunt percepute ca fiind asimetrice. Marea Britanie obține mai mult de pe urma acestui lucru decât UE”, a spus diplomatul.

Se înțelege că Olanda, Germania, Polonia și Italia sunt toate în favoarea includerii, dar Franța rămâne neconvinsă.

Noua abordare asertivă a guvernului ar putea oferi Marii Britanii un anumit avantaj în negocierile privind concesiile privind mobilitatea tinerilor, o prioritate politică pentru multe capitale ale UE.

O altă sursă din Marea Britanie a declarat că un acord privind „Fabricat în Europa” ar fi „o demonstrație de bună credință că putem găsi răspunsuri și aproape orice altceva”.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Marea Britanie este un partener european apropiat și de încredere, dedicat securității noastre comune și cooperării economice.”

„Vom continua să colaborăm cu UE în cadrul inițiativei „Fabricat în Europa” și să colaborăm, ca parteneri cu aceleași viziuni, pentru a stimula creșterea economică și a deschide comerțul”, a spus el.

Dorința Marii Britanii de a ajunge la un acord privind regulile de producție vine într-un moment în care UE este sub presiunea industriei din întregul bloc comunitar pentru a relaxa prezența tot mai mare a Chinei în lanțurile de aprovizionare.

Săptămâna trecută, șefii din industria prelucrătoare au avertizat asupra unei potențiale pierderi de 300.000 de locuri de muncă în acest an, dacă nu se iau măsuri pentru a face produsele europene mai atractive decât piesele mai ieftine din China.

Deficitul UE față de China se ridică acum la 1 miliard de euro pe zi, existând temeri că firmele europene sunt canibalizate din interior.

În discursul său despre starea Uniunii adresat Parlamentului European miercuri, Von der Leyen a declarat că UE trebuie să își mărească aprovizionarea cu pământuri rare și minerale critice, vitale pentru producție, din afara Chinei.

Oferta ei surprinzătoare de a obține un acord de membru asociat cu Canada a demonstrat cât de departe poate merge Bruxelles-ul pentru a curta parteneri din țări terțe.

Vorbind în prezența prim-ministrului canadian, Mark Carney , șeful UE a declarat: „Dorim să aducem relația cu Canada la cel mai înalt nivel posibil. Trebuie să ne reimaginăm urgent parteneriatele”.

UE și Canada urmează să organizeze un summit la sfârșitul lunii octombrie pentru a-și dezvolta viitoarea relație. UE, formată din 27 de state membre, nu a avut niciodată o categorie de „membru asociat”, deși are legături strânse cu Norvegia, Islanda și Elveția, ceea ce permite o integrare economică profundă cu aceste țări, care respectă multe reguli ale UE, inclusiv libera circulație: o linie roșie pentru Marea Britanie.

Carney, care urmează să se adreseze Parlamentului European joi, a cerut o „alianță unică” cu UE, în contextul în care țara sa încearcă să își reducă dependența puternică de comerțul cu SUA.

Burnham s-a întâlnit cu Carney la un meci de fotbal desfășurat miercuri seară la Liverpool, unde cei doi fani ai lui Everton și-au urmărit echipa în Cupa Ligii. Burnham urmează, de asemenea, să se întâlnească pentru prima dată cu președintele SUA, Donald Trump, la adunarea generală a ONU de la New York, săptămâna viitoare.

Noua potențială alianță dintre UE și Canada îi va îngrijora pe miniștrii britanici, deoarece prioritățile blocului comunitar se schimbă. Dacă Burnham nu reușește să finalizeze un acord privind alimentele și băuturile, care se afla deja pe agenda de resetare a lui Starmer, acest lucru ar putea avea implicații pentru bugetul din octombrie, deoarece efectele economice ale relaxării comerțului cu UE sunt incluse în calculele de creștere.

Conservatorii au criticat miercuri reorganizarea Marii Britanii-UE, afirmând că un viitor guvern conservator va construi un sistem de reglementare complet independent.

Alex Burghart, liderul adjunct al partidului, și Victoria Atkins, secretarul din umbră pentru mediu, au avertizat că planurile vor face Marea Britanie mai puțin competitivă.

Într-un interviu acordat la Policy Exchange, Burghart a declarat: „Resetarea UE a Partidului Laburist este cea mai rea variantă dintre ambele lumi și va împiedica Marea Britanie să profite de potențialul de creștere viitor al țării noastre.”

„Următorul guvern conservator nu va fi obligat de acest acord și va începe acum să lucreze la un sistem de reglementare cu adevărat independent”, a spus el.