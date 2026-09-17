Scandalul pensiilor recalculate greșit. Cei 500.000 de oameni care au primit bani în plus ar putea fi executați silit

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Fosta președintă a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Doina Pârcălabu, a explicat la Antena 3 CNN ce trebuie să facă CNPP după raportul Curții de Conturi, care a indicat că există „suspiciuni” că peste două milioane de pensii au fost calculate greșit în anul 2024. În primul rând, toate dosarele trebuie reverificate, unele inclusiv manual, pentru a fi depistate erorile. În al doilea rând, în cazul pensionarilor care au primit bani în plus, aceștia ar putea fi executați silit de ANAF pentru recuperarea banilor.

Dacă în cazul pensionarilor care au primit bani mai puțini, nedreptatea poate fi reparată rapid prin virarea diferenței, în cazul celor care au primit mai mulți bani, lucrurile sunt mai complicate. Acești pensionari ar putea fi executați silit.

„Complicația vine și prin faptul că orice eroare care trebuie îndreptată trebuiesc corectate aspectele de natură financiară. În cazul pensiilor care au fost calculate mai mici decât prevedea legea, atunci trebuiesc acordate drepturile, diferențele. Și aici procesul este unul mult mai complicat, pentru că trebuie să te întorci înapoi la momentul la care legea a produs efect și să ajungi până în momentul în care tu calculezi diferența care trebuie acordată. Iar complicația și mai mare este în situația în care trebuie să recuperezi sumele acordate mai mult decât prevedea legea și atunci trebuie să te raportezi la Codul Fiscal și să mergi pe prevederile din Codul Fiscal”, a explicat Doina Pârcălabu.

Curtea de Conturi a scris în raportul de audit că s-a acordat un „punctaj anual mai mare decât cel cuvenit conform legislaţiei în vigoare” pentru un număr de 574.060 de pensionari. Aceștia s-ar putea trezi cu poprire pe o treime din pensie.

„Atunci când trebuie să plătești pensionarului lucrurile sunt mai simple, că poți să plătești într-o singură tranșă și ai plătit drepturile curente și diferențele o singură dată. Complicația mai mare este atunci când trebuie să recuperezi, pentru că nu pot să reții mai mult decât de o treime din veniturile pe care le are persoană și atunci trebuie să urmărești lună de lună cât mai ai de recuperat”, a spus Doina Pârcălabu.

Fosta șefă a Casei de Pensii a explicat că deși CNPP are termen până la finalul acestui an să remedieze aceste greșeli, iar unele, potrivit actualului șef al Casei de Pensii au fost deja corectate, dacă numărul pensiilor cu erori este atât de mare precum crede Curtea de Conturi atunci e greu de crezut că va reuși să respecte acest termen.

„E de văzut dacă acest termen poate fi respectat, pentru că dacă numărul de pensii calculate greșit este atât de mare, atunci volumul de muncă este unul consistent și nu cred că într-un interval atât de scurt se pot remedia. Domnul președinte al Casei de Pensii spunea că o parte au fost remediate, probabil că da, au identificat anumite tipuri de erori care au putut fi corectate în baza sistemului informatic, pentru că au fost preluate datele și prelucrate în funcție de prevederile legii și probabil anumite criterii au fost transpuse în sistem informatic greșit. Și atunci la fel se pot corecta cel mai ușor”, a explicat ea,

Totuși, sunt greșeli care nu vor putea fi corectate decât manual.

„Ce este mai greu însă este atunci când datele au fost preluate, datele acelea care au fost preluate de oameni, de cei 1000 de angajați pe durată determinată care s-au ocupat cu procesul de evaluare. Știm că procesul de recalculare a fost precedat de acel proces de evaluare a dosarelor care avea ca și obiectiv preluarea numărului total de puncte din deciziile de pensii, informații care nu se găseau în bazele de date ale sistemului informatic și care erau necesare conform noii legi.

Și atunci trebuie mers la dosar și de văzut unde s-a preluat greșit. Pentru că legea spune în determinarea stagiului de cotizare pentru care față de care se calculează punctele de stabilitate se pleacă de la stagiul de cotizare de la prima decizie de pensionare și numărul total de puncte de la ultima decizie de pensionare. Și atunci aici cred că s-au produs erorile prin preluarea manuală a informațiilor, pe de o parte, iar in erorile datorate sistemului informatic alea se pot rezolva mult mai ușor”, a explicat ea.

Fosta șefă a Casei de Pensii a adăugat că autoritățile vor trebui să gestioneze și relația cu pensionarii, care trebuie înștiințați că au existat erori la dosarele lor.

„Și ceea ce este și mai greu de explicat este relația cu pensionarul pentru că el trebuie informat, trebuie emisă o nouă decizie, trebuie să-i aduci la cunoștință situația lui actuală. Sunt multe acțiuni în instanță care iarăși complică lucrurile, pentru că în funcție de stadiul la care se află proces, dosarul din instanță, el poate fi ținut pe loc până când se pronunță instanța”, a mai spus Pârcălabu.

Erori de recalculare a pensiilor

Misiunea de audit financiar a fost efectuată de Curtea de Conturi în perioada 18 august 2025 - 27 februarie 2026 și a vizat anul 2024.

Inspectorii Curții de Conturi au concluzionat că recalcularea pensiilor în baza Legii nr. 360/2023 a fost, în unele situații, greșită, existând „suspiciuni” că au fost făcute erori de calcul, în sus sau în jos, la peste 2 milioane de pensii.

Principalul motiv: sistemul informatic care gestionează pensiile și cu ajutorul căruia CNPP a realizat recalcularea care „nu funcționează în parametrii optimi”.

„Datele existente anterior recalculării nu au fost preluate în totalitate, astfel că recalcularea nu s-a realizat în toate cazurile prin înmulţirea numărului total de puncte realizat în raport cu stagiul de cotizare în sistemul public de pensii (valabil la data de 31.08.2024) cu

valoarea punctului de referinţă prevăzută la art. 84 din lege (81 lei).

În privința punctelor de stabilitate, cauza principală care a condus la denaturarea drepturilor de pensie a fost incapacitatea sistemului informatic de a delimita stagiul de cotizare contributiv utilizat la deschiderea dreptului de pensie și stagiul de cotizare contributiv avut în vedere la acordarea punctelor de stabilitate, prin excluderea de la calculul acestuia din urmă a unor perioade, cum ar fi stagiile de cotizare în condiții

deosebite/speciale de muncă”, scrie în raportul citat.

Prin extrapolare statistică la nivelul populațiilor afectate, s-a estimat:

o supraevaluare a cheltuielilor de peste 71 de milioane de lei prin acordarea unor punctaje mai mari;

o subevaluare de peste 230 de milioane de lei în cazurile în care pensionarilor li s-au stabilit punctaje mai mici.

Curtea de Conturi notează că s-au preluat punctaje greșit după cum urmează:

„acordarea unui punctaj anual mai mare decât cel cuvenit conform legislaţiei în vigoare, rezultat din recalcularea punctajului mediu anual pentru un număr de 574.060 cazuri”;

„acordarea unui punctaj anual mai mic decât cel cuvenit conform legislaţiei în vigoare. Au fost identificate suspiciuni pentru un număr de 2.211.060 beneficiari”;

„Dintre acestea, a fost selectat un eșantion ce cuprinde un număr de 22 cazuri pentru care s-au efectuat plăți în sumă de 77.148 lei. Din efectuarea testelor de detaliu asupra elementelor din eșantionul selectat s-a constatat că unele case teritoriale de pensii au preluat, în mod eronat, un punctaj mai mic decât cel cuvenit conform legislaţiei în vigoare, fiind astfel identificat un număr de 9 cazuri în care s-au acordat drepturi de pensie pentru limită de vârstă în cuantum mai mic cu 2.147 lei decât s-ar fi cuvenit”, a semnalat Curtea de Conturi.

Reacție revoltătoare a șefului Casei Naționale de Pensii

După ce acest raport al Curții de Conturi a fost făcut public, șeful Casei Naționale de Pensii a pus sub semnul îndoielii veridicitatea cifrelor prezentat de auditori. Nicolae Giugea a cerut date concrete nu „probabilități și extrapolări”.

„Curtea de Conturi e guru al României și tot ce spune Curtea de Conturi e un adevăr de necontestat. (...) Mie trebuie să îmi vină pe cifre cuantificate, nu pe probabilități și extrapolări. Când au verificat în șase luni Curtea de Conturi 2,5 milioane de dosare? (...) Pe mine nu mă afectează poziția mea de președinte. Mă afectează că aruncați și contribuiți la treaba asta, aruncați cu noroi în 4.500 de oameni care muncesc pe brânci în țara asta”, a spus el.

La finalul discuției, întrebat ce se întâmplă dacă există pensionari care au primit mai puțini bani, Nicolae Giugea a încheiat: „Dacă vreți să ne auzim bine, mâine, vă stau la dispoziție, dacă nu, salutare și-un praz verde!”