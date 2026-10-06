Tinerii, tot mai dependenți de telefon și rețelele sociale. SNSPA deschide primul centru pentru prevenirea și cercetarea adicțiilor

Dependența de telefon și de platformele digitale devine una dintre cele mai răspândite forme de adicție în rândul tinerilor. Sursa foto: Getty Images

Minimum 4 ore pe zi pe rețelele sociale, iar în cazurile extreme, chiar și 12 ore online. Dependența de telefon și de platformele digitale devine una dintre cele mai răspândite forme de adicție în rândul copiilor și adolescenților, iar părinții, școlile și autoritățile încearcă să țină pasul cu un fenomen care evoluează extrem de rapid. SNSPA a inaugurat primul centru dedicat cercetării și politicilor publice privind adicțiile în rândul tinerilor. Specialiști din România și Statele Unite vor căuta împreună soluții pentru prevenție și tratament.

Telefonul este primul lucru pe care mulți adolescenți îl verifică dimineața și ultimul pe care îl lasă din mână seara târziu. Pentru unii, timpul petrecut în lumea digitală ajunge la cote alarmante: 80% dintre adolescenți petrec câte 4 ore pe zi pe rețelele sociale, iar 20% ajung să stea online chiar și 12 ore într-o singură zi.

„Atunci când petreci în fiecare zi și, apoi, cumulat săptămâni, luni, atâtea ore în fața unui ecran, imaginați-vă cum se va comporta un copil de 12 ani care de 10 ani ține tableta în brațe. Va fi izolat social, se va simți mult mai confortabil în zona digitală decât în zona spațiului real social”, a declarat Remus Pricopie, rectorul SNSPA.

Specialiștii avertizează asupra efectelor pe care utilizare excesivă a rețelelor sociale și a tehnologiei le poate avea asupra comportamentului și sănătății mintale, iar noile forme de dependență apar și evoluează mai repede decât capacitatea familiilor și instituțiilor de a reacționa.

„Trăim o perioadă în care lumea tinerilor se schimbă rapid. Această schimbare este atât de accelerată încât nu putem ține pasul cu ea și nicio altă generație înaintea acestor generații nu a experimentat-o. Valoarea acestui centru este tocmai aceea că aduce împreună perspective diferite”, a declarat Mirabela Grădinaru, Prima Doamnă a României.

Tocmai pentru a înțelege mai bine fenomenul, SNSPA a inaugurat un centru interdisciplinar dedicat adicțiilor în rândul tinerilor.

Cercetători, medici, psihologi și specialiști în educație vor lucra împreună pentru a identifica amploarea și cauzele dependențelor, dar și soluțiile care pot funcționa în practică.

„Cuvântul de bază pentru centrul nostru este acela de politici publice bazate pe evidențe, studii experimentale, care să ne arate dacă anumite intervenții și în ce context anumite intervenții au succes, au avut succes și pot fi replicate și în alte contexte”, a declarat Mihai Păunescu, prorectorul SNSPA.

Experiența României va fi comparată și cu cea din Statele Unite. Specialiștii vor analiza inclusiv modul în care școlile, familiile și sistemele de sănătate mintală răspund noilor forme de adicție și ce modele de prevenție pot fi adoptate în țara noastră.

„Cred că toată lumea este îngrijorată de această problemă și este o situație care depășește granițele. Nu este o problemă doar în țara noastră sau în țara voastră, ci în toate țările. Și cred că de aceea oamenii sunt interesați să lucreze împreună pentru a găsi soluții. Vedem abordări diferite și suntem interesați să vedem ce soluții va găsi România, pentru că putem învăța multe unii de la ceilalți în această privință”, a declarat Lisa Choate, CEO American Councils for Education.

Centrul nu se va limita însă la studii, vor fi evaluate programele care există deja, vor fi elaborate recomandări pentru autorități și dezvoltate modele de prevenție timpurie și intervenție.