Victor Negrescu, după discursul Ursulei von der Leyen: „Mi-aş fi dorit mai multe referinţe la provocările cu care se confruntă România”

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European. Foto: Agerpres

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, a declarat miercuri, la Strasbourg, că şi-ar fi dorit să audă în discursul preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, mai multe referinţe la provocările cu care se confruntă statele din estul Europei şi România, scrie Agerpres.

Victor Negrescu a spus că discursul preşedintei CE a fost unul „coerent, care scoate în evidenţă o serie de aspecte importante pentru Europa, importante pentru România”.

El a salutat, în cadrul unui briefing pentru jurnalişti români, referirile din discurs privind „nevoia de a creşte competitivitatea europeană, de a investi mai mult în zona de securitate, de a sprijini demersurile în ceea ce înseamnă combaterea dezastrelor naturale şi ca Europa să se dezvolte”.

De asemenea, eurodeputatul PSD a salutat propunerea de a se acorda Canadei statutul de membru asociat şi, de asemenea, „ideea aceasta de a avea un congres privind viitorul Europei”.

Pe de altă parte, el a remarcat faptul că preşedinta CE ar fi trebuit, de asemenea, să prezinte „soluţii concrete” la provocările abordate.

„După 7 ani de mandat ai unei comisii conduse de dreapta politică, cred că este important să fim mai pragmatici şi mai precişi în ceea ce înseamnă fondurile care trebuie să fie alocate pentru aceste priorităţi, dar în acelaşi timp să avem un calendar ferm. Ca proeuropean cred că este important să arătăm cetăţenilor europeni că suntem preocupaţi de soarta lor, de nivelul de trai, de problemele sociale, de componentele ce ţin de dimensiunea aceasta socială a vieţii de zi cu zi”, a mai spus Victor Negrescu.

„Mi-aş fi dorit mai multe referinţe la provocările cu care se confruntă statele din estul Europei, la provocările cu care se confruntă România. Mi-aş fi dorit ca România să fie menţionată în discursul de astăzi”, a subliniat eurodeputatul PSD.

În acelaşi timp, Negrescu a salutat faptul că Ursula von der Leyen „a căutat să demonteze argumentele extremiştilor, pentru că, într-adevăr, extremiştii de foarte multe ori fac referire la proiectul european folosind argumente care nu se potrivesc cu situaţia actuală, în mod special atunci când ignoră provocările cu care ne confruntăm”.

„Bătălia cea mai importantă a României în perioada următoare este să ne asigurăm că viitorul buget european multianual va avea resurse financiare consistente, suficiente pentru toate aceste provocări şi nevoi actuale la nivelul statelor membre şi mi-aş fi dorit, în această logică, pe lângă menţionarea resurselor proprii, mi-aş fi dorit ca executivul european să fie mai ferm în a susţine propunerea pe care a făcut-o de a avea un buget european pe termen lung în valoare de 2 trilioane de euro, pe care o susţin”, a mai afirmat Victor Negrescu.

Ursula von der Leyen a ținut, miercuri, discursul privind Starea Uniunii Europene, acesta fiind cel mai așteptat moment politic al anului la Bruxelles. Pe agendă s-au aflat teme grele precum războiul din Ucraina și folosirea activelor înghețate ale Rusiei, o linie și mai dură pe migrație, extinderea UE, clima și relația tensionată cu China.