Sateliții arată cantitatea uriașă de gheață pierdută de planetă în ultimii 47 de ani. Ar acoperi SUA cu un strat de 1,5 metri

Aproximativ 12,5 trilioane de tone de gheață din Groenlanda și Antarctica s-au topit din 1979 până în prezent. Foto: Getty Images

Aproximativ 12,5 trilioane de tone de gheață din Groenlanda și Antarctica s-au topit din 1979 până în prezent, potrivit unui amplu raport științific. Cantitatea este atât de mare încât ar putea acoperi întreg teritoriul continental al Statelor Unite cu un strat de gheață de aproximativ 1,5 metri, scrie NBC News.

Încălzirea planetei accelerează topirea celor două mari calote glaciare, iar cea mai mare parte a pierderii nu vine din aerul mai cald, ci din apa oceanului, care erodează gheața de dedesubt și din lateral, potrivit studiului publicat miercuri în revista Scientific Data.

Cercetătorii spun că acest lucru este o veste proastă pentru creșterea nivelului mărilor în deceniile următoare.

„Calotele glaciare se topesc rapid”, a spus Eric Rignot, cercetător la University of California, Irvine, și coautor al studiului. „Topim regiunile polare, nivelul mării crește la nivel mondial și va accentua vulnerabilitatea zonelor de coastă.”

O cantitate uriașă de apă, cu efecte deja vizibile

Cifrele sunt greu de imaginat. Toată gheața topită s-a transformat în aproape 3 cvadrilioane de galoane de apă, adică aproximativ 11,3 cvadrilioane de litri. Potrivit raportului, numai această topire a ridicat nivelul global al mărilor cu aproximativ 3,1 centimetri din 1979 încoace, peste alte efecte climatice care contribuie și ele la creșterea oceanelor.

Trei centimetri pot părea puțin, dar impactul este important. Ines Otosaka, autoarea principală a studiului și cercetătoare la Northumbria University, spune că pentru fiecare centimetru în plus la nivelul mării, alte 2-3 milioane de oameni ajung să fie afectați de inundații cel puțin o dată pe an.

În Groenlanda, ghețarul Jakobshavn se retrage acum cu până la 50 de metri pe zi, potrivit acesteia.

Echipa internațională de cercetători, coordonată de Agenția Spațială Europeană, analizase până acum mai ales topirea calotelor începând din anii 1990, pe baza datelor sateliților europeni. Prin includerea informațiilor furnizate de sateliții NASA, oamenii de știință au reușit să reconstruiască evoluția gheții din Antarctica până în 1979 și din Groenlanda până în 1972.

Topirea se accelerează

„Există o tendință clară: calotele pierd tot mai multă masă, iar ritmul a crescut de la un deceniu la altul, mai ales dacă ne uităm la gheața care ajunge în ocean”, a spus Otosaka. „Și este foarte clar că există o legătură cu schimbările climatice”.

Datele arată că în anii 1970, 1980 și chiar în anii 1990 calotele au fost relativ stabile. Apoi topirea a început să se accentueze, iar ritmul a crescut puternic în anii 2010.

„Este un motiv de îngrijorare, pentru că arată că schimbările rămân cu decenii în urma încălzirii globale. Asta înseamnă că ne putem aștepta ca ele să continue încă multe decenii, chiar dacă am reuși să oprim încălzirea planetei”, a spus Andrew Shepherd, coautor al studiului și cercetător la Northumbria University.

Între 2020 și 2023, accelerarea pare să fi făcut o pauză. Autorii spun însă că este vorba mai degrabă despre variații meteorologice pe termen scurt, nu despre o schimbare reală a tendinței.

Otosaka spune că studiul se oprește la datele din 2023, dar că măsurătorile ulterioare arată că ritmul accelerat al topirii a revenit.

În Antarctica, o parte din stabilitate a venit și din faptul că în estul continentului s-au înregistrat ninsori record, care au compensat parțial topirea rapidă din Antarctica de Vest.

Rignot spune că pauza de trei ani a fost doar „o denivelare în grafic”. „Creșterea pe termen lung este legată de climă, iar amenințarea este cât se poate de clară”.

Oamenii de știință se tem de un scenariu de colaps

Cele mai mari schimbări observate de cercetători țin de ceea ce numesc procese dinamice, adică mișcări și pierderi de gheață mai rapide și mai bruște decât topirea lentă produsă de aerul cald.

Aceste procese sunt cele care îi îngrijorează cel mai mult pe cercetători, pentru că pot declanșa așa-numite „puncte de cotitură”, după care topirea devine mult mai greu de oprit.

David Holland, cercetător la New York University, spune că exact acest lucru îl preocupă.

„Cea mai mare parte a pierderii de gheață este dinamică și exact asta te-ai aștepta să vezi într-un scenariu de instabilitate și colaps al unei calote glaciare”.

Echipa internațională a folosit 45 de analize independente și date de la 27 de sateliți diferiți.

„Faptul că au fost folosite metode relativ independente îmi dă mai multă încredere în rezultat”, a spus Holland, care nu a participat la studiu. „Tendința de creștere este reală”.

Ted Scambos, cercetător la University of Colorado, care nu a fost implicat în studiu, spune că pierderea de masă din Antarctica rămâne una dintre marile necunoscute.

„Aceste necunoscute ale pierderii de masă din Antarctica continuă să fie o provocare pentru modul în care gestionăm planeta. Este un pericol clar și prezent, chiar dacă efectele cele mai grave sunt încă la multe decenii distanță. Ca societate, suntem suficient de inteligenți încât să vedem viitorul, dar nu suficient de prudenți încât să acționăm pe baza a ceea ce știm”.