Salariile din zona euro abia țin pasul cu inflația. De ce Banca Centrală Europeană crede că e un semn bun

Inflația în zona euro a ajuns la 3,3% în luna august. Foto: Getty Images

Creșterea salariilor în zona euro a continuat să încetinească trimestrul trecut, chiar dacă inflația a accelerat, relatează Reuters. Iar veștile nu sunt deloc bune nici pentru anul viitor, cel puțin nu pentru angajați, contractele colective de muncă indicând doar o creștere ușoară. Însă pentru oficialii de la Banca Centrală Europeană, acest indicator le oferă siguranța că evoluția prețurilor rămâne sub control, în ciuda presiunii exercitate de costul tot mai ridicat al energiei.

Banca Centrală Europeană (BCE) urmărește cu atenție evoluțiile salariale pentru a vedea dacă inflația provocată de prețurile ridicate la energie alimentează cereri salariale excesive. Un astfel de scenariu ar putea declanșa o spirală salarii-prețuri dificil de oprit, care ar necesita o înăsprire mai agresivă a politicii monetare.

BCE a majorat deja dobânzile de două ori în acest an, dar spune că este necesară doar o înăsprire moderată a politicii monetare, întrucât șocul inflaționist actual este mult mai puțin sever decât cel din 2022, când creșterea prețurilor a depășit 10%, iar BCE a reacționat cu întârziere.

Creșterea anuală a costurilor cu forța de muncă a încetinit la 3,1% în cel de-al doilea trimestru de la 3,3% cu trei luni înainte, potrivit datelor publicate de Eurostat miercuri. La vârful crizei inflaționiste din 2022-2023, costurile cu forța de muncă depășiseră 5%.

Datele Eurostat arată că creșterea salariilor în zona euro continuă să urmeze o traiectorie descendentă, în pofida accelerării inflației. Inflația în zona euro a ajuns la 3,3% în luna august.

În paralel, alte date de la BCE indică doar o creștere modestă a salarilor negociate pentru prima jumătate a anului 2027, după creșteri în general stabile în restul acestui an.

Indicatorul principal al BCE sugerează că ritmul de creștere a salariilor negociate se va situa între 2,6% și 2,7% până la sfârșitul primului trimestru al anului viitor, urmând apoi să crească la 2,8%, a anunțat banca.

Banca Centrală Europana susține de mai mult timp că o creștere salarială de 3% este, în mare parte, compatibilă cu ținta sa de inflație de 2%, iar proiecțiile publicate la începutul acestei luni indică în continuare presiuni salariale moderate, în condițiile unei anumite slăbiciuni pe piața muncii.

Principala temere a BCE este că prețurile ridicate la energie vor duce, în cele din urmă, la majorări de prețuri și la alte bunuri și servicii, iar sindicatele vor reacționa și vor cere mai mulți bani pentru a compensa scumpirile.

Cu toate acestea, deocamdată, niciuna dintre aceste evoluții nu pare să se reflecte în date, ceea ce i-a surprins pe unii oficiali.