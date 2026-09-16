După o vară de foc, UE se pregătește pentru ce e mai rău: Apar asigurări speciale pentru dezastre climatice. Cum vor funcționa

Planul UE pentru pagubele provocate de vremea extremă. Sursă foto: Getty Images

Uniunea Europeană va crea o „alianță pentru asigurări climatice” în scopul extinderii poliţelor împotriva fenomenelor meteorologice extreme, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul în care blocul comunitar iese dintr-o vară marcată de secetă, incendii de vegetație și valuri de căldură, notează Reuters.

Schimbările climatice au transformat Europa în continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, înregistrând o creștere a temperaturii de două ori mai mare decât media globală.

Sezonul incendiilor de vegetație din acest an a fost unul dintre cele mai grave înregistrate vreodată în Europa, iar o succesiune de valuri de căldură a provocat zeci de decese, a perturbat alimentarea cu energie, a redus productivitatea și a dus la închiderea școlilor.

Cine ar urma să intre în alianţă

Conform datelor UE, doar un sfert din pierderile economice legate de schimbările climatice din cadrul blocului comunitar sunt acoperite de asigurări. Noua inițiativă ar urma să reunească asigurători, investitori, specialiști în modelarea riscurilor, autorități publice și beneficiari ai asigurărilor, pentru a colabora în vederea creșterii gradului de acoperire prin asigurări.

"Mult prea des, bugetele naționale ajung să joace rolul de asigurător de ultimă instanță. Trebuie să acționăm pentru a elimina acest decalaj", a declarat von der Leyen într-un discurs susținut în Parlamentul European.

Alianța va identifica și va promova instrumente capabile să reducă riscurile – precum asigurările de grup sau asigurările parametrice, în cazul cărora plățile sunt declanșate automat atunci când sunt depășite anumite praguri prestabilite, cum ar fi nivelul precipitațiilor sau valorile de temperatură.

Deși UE dispune de un cadru politic ambițios pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care cauzează schimbările climatice, a avansat lent în pregătirea pentru impactul încălzirii globale.

Europa se apără de fenomenele meteo extreme

Consilierii independenți ai UE în domeniul climei au afirmat în februarie că Europa investește insuficient în adaptarea la schimbările climatice și au îndemnat la acțiune, inclusiv printr-o mai bună planificare pentru a evita construirea de locuințe în zone expuse inundațiilor și prin proiectarea orașelor astfel încât să ajute populația să facă față temperaturilor ridicate în timpul valurilor de căldură.

„Trebuie să ne intensificăm considerabil eforturile”, a declarat von der Leyen.

Ea a anunțat, de asemenea, alte propuneri: o strategie privind „reziliența climatică”, programată pentru luna octombrie, care va viza gestionarea riscurilor climatice în 100 de teritorii europene vulnerabile; un plan privind valurile de căldură, menit să îmbunătățească sistemele de avertizare timpurie; și un plan al UE privind resursele de apă, destinat consolidării gestionării riscului de secetă.

De asemenea, Bruxelles-ul a solicitat experților din cadrul serviciilor de pompieri să înainteze propuneri pentru o mai bună gestionare a incendiilor de vegetație, inclusiv ideea ca UE să își constituie propria flotă de stingere a incendiilor.