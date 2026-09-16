UE continuă să trimită munți de gunoi în Turcia, deși doar 10% din sutele de mii de tone de deșeuri sunt reciclate

UE continuă să trimită munți de gunoi în Turcia, deși doar 10% din sutele de mii de tone de deșeuri sunt reciclate. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană va continua să exporte anual sute de mii de tone de deșeuri din plastic către Turcia, în ciuda dovezilor privind efectele asupra mediului, care ar putea încălca normele europene, scrie Politico. Decizia înseamnă că Turcia, cea mai importantă piață pentru deșeurile exportate de UE, va rămâne deschisă, iar acolo va ajunge mai mult de o treime din aceste deșeuri.

O evaluare a Comisiei Europene, obținută de Politico, prezintă o listă amplă de preocupări privind modul în care Turcia gestionează deșeurile provenite din UE, evidențiind caracterul adesea opac și dificil de monitorizat al comerțului internațional cu deșeuri.

Printre problemele identificate se numără informațiile "limitate" privind modul în care sunt gestionate deșeurile din plastic, incertitudinile legate de aplicarea și respectarea regulamentului european, precum și implicarea redusă a părților interesate în procesul de implementare a politicilor.

Comisia a intervievat mai mulți actori implicați în domeniu, care au estimat că doar aproximativ 10% din deșeurile din plastic sunt reciclate în Turcia. Majoritatea ajunge în continuare la gropile de gunoi, este gestionată necorespunzător sau ajunge în mediul înconjurător. Aceste situații sunt menționate drept posibile motive pentru suspendarea exporturilor în baza articolului 45 din Regulamentul UE privind transporturile de deșeuri.

Cu toate acestea, executivul comunitar a concluzionat că transporturile de deșeuri ar trebui să continue.

Evaluarea s-a concentrat asupra Turciei deoarece aceasta este, de departe, cel mai mare importator de deșeuri europene. Anul trecut, țara a importat 510.000 de tone de deșeuri din plastic provenite din UE, echivalentul a aproximativ 25 de miliarde de sticle de băuturi răcoritoare de 500 de mililitri. Cantitatea a reprezentat 70% din deșeurile din plastic exportate către țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și 36% din totalul deșeurilor din plastic exportate.

Potrivit Regulamentului UE privind transporturile de deșeuri, care restricționează exporturile anumitor tipuri de deșeuri din UE către țări terțe pentru a limita poluarea, Comisia trebuia să evalueze până la 21 mai anul acesta dacă țările OCDE care importă cantități mari de deșeuri din plastic provoacă sau nu daune semnificative mediului sau sănătății în țările respective.

În ciuda faptului că a semnalat "probleme grave" legate de deșeurile din plastic, atât cele generate în Turcia, cât și cele importate, în evaluarea întârziată datată 1 septembrie, Comisia a stabilit că exporturile pot continua. Instituția a constatat că Turcia și-a consolidat cadrul juridic pentru gestionarea deșeurilor din plastic, care este "în linii mari aliniat" la normele internaționale și europene, și că țara și-a îmbunătățit aplicarea legislației de mediu.

"O contradicție îngrijorătoare"

Raportul evidențiază o "contradicție îngrijorătoare" între constatările Comisiei și modul în care aceasta interpretează regulamentul, a declarat Lauren Weir, activistă principală în cadrul Environmental Investigation Agency și al alianței Rethink Plastic. "Procedura de salvgardare prevăzută în regulament permite în mod explicit luarea unor măsuri atunci când nu există suficiente dovezi privind gestionarea ecologică a deșeurilor", a spus ea, adăugând că EIA continuă demersurile pe această temă în relația cu Comisia Europeană.

Dr. Sedat Gündoğdu, cercetător în domeniul mediului la Universitatea Cukurova și coordonator al Microplastic Research Group din Turcia, a declarat că legislația UE "impune în mod explicit luarea unor măsuri" în situațiile în care nu există suficiente dovezi privind gestionarea deșeurilor într-un mod sigur pentru mediu.

"Evaluarea Comisiei susține că nu există nicio problemă, în pofida dovezilor copleșitoare. UE ar trebui să își asume responsabilitatea pentru poluarea pe care a generat-o și să suspende transporturile de deșeuri către Turcia, în loc să legitimeze această poluare", a declarat el.

Raportul evidențiază "atât progresele realizate, cât și lacunele care trebuie în continuare remediate pentru a sprijini gestionarea ecologică a deșeurilor", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu Turcia și va "monitoriza cu atenție" evoluțiile pentru a contribui la consolidarea unui sistem sustenabil de gestionare a deșeurilor, a adăugat reprezentantul instituției. O nouă evaluare a situației va avea loc înainte de 2028.