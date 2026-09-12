„Plângem pentru muntele nostru”. Localnicii din Chamonix se uită spre Mont Blanc și nu le vine să creadă ce văd

Temperaturile record și dezghețarea permafrostului au accelerat retragerea ghețarilor și au dus la o creștere puternică a căderilor de pietre în masivul Mont Blanc în vara anului 2026. FOTO: Getty Images

Un oficial local din Chamonix avertizează că orașul trebuie să se pregătească urgent pentru riscul ca bucăți de ghețar sau de stâncă să se desprindă de pe Mont Blanc și să ajungă în zonele locuite. Temperaturile record și dezghețarea permafrostului au accelerat retragerea ghețarilor și au dus la o creștere puternică a căderilor de pietre în masivul Mont Blanc în vara anului 2026, scrie Euronews.

Timp de secole, comunitățile montane din Franța și Italia au privit ghețarii și zăpezile aparent eterne care au dat numele celui mai înalt vârf din Europa Occidentală: Mont Blanc, „muntele alb". Însă încălzirea climei schimbă acest peisaj într-un ritm alarmant.

Valurile de căldură record care au afectat Europa în această vară au degradat permafrostul, care timp de mii de ani a funcționat ca un fel de „adeziv” pentru peisajul alpin. Stâncile afectate de dezgheț au început să se desprindă, provocând căderi de pietre de la mare altitudine. Un culoar deosebit de periculos, folosit de mult timp de alpiniști în ascensiunile către vârful Mont Blanc, aflat la 4.805 metri altitudine, a devenit temporar impracticabil.

„Plângem pentru muntele nostru, pentru felul în care se schimbă. Ne lovește în plin", spune Stephane Bozon, viceprimar adjunct în Chamonix-Mont-Blanc, oraș francez aflat la poalele masivului care se întinde de-a lungul graniței dintre Franța și Italia. „De la jumătatea lunii iulie, am observat o creștere a căderilor de pietre. Am văzut zone care au devenit greu accesibile din cauza retragerii ghețarilor și a topirii zăpezii de pe ghețari, cu apariția unor crevase și prăbușiri de stânci care au făcut ca unele zone să fie dificil de atins sau traversat", explică Bozon.

Fiecare grad în plus poate avea efecte majore

Fiecare grad de încălzire poate avea un impact disproporționat asupra zonelor alpine. Pe vârful Aiguille du Midi, care ajunge la 3.842 de metri altitudine în masivul Mont Blanc, temperaturile medii din luna iulie au crescut semnificativ.

În 1994, temperatura medie pentru luna iulie era de 1,6 grade Celsius. În iulie 2026, media a ajuns la 3,3 grade Celsius, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată, potrivit serviciului meteorologic francez Meteo France.

„Muntele s-a uscat cu adevărat, cu temperaturi pe care nu le-am mai întâlnit niciodată", spune Bozon.

Dezastrele din Himalaya, un avertisment pentru Alpi

În urma inundațiilor devastatoare din Himalaya, agenția Associated Press a discutat cu cercetători, alpiniști și localnici care se confruntă cu riscurile și incertitudinile provocate de schimbările climatice pe Mont Blanc.

Inundațiile care au lovit Nepalul și China pe 26 august au fost declanșate după prăbușirea unor formațiuni de rocă și a gheții unui ghețar, care a trimis torente de apă și materiale în mai multe râuri din Himalaya. Primele evaluări ale mai multor oameni de știință indică faptul că schimbările climatice au avut un rol important în crearea condițiilor care au dus la catastrofă.

Pe măsură ce temperatura medie globală crește din cauza arderii petrolului, gazelor și cărbunelui, probabilitatea unor astfel de dezastre crește.

În Alpi, ghețarii care odinioară erau admirați pentru măreția lor înghețată sunt priviți acum cu îngrijorare, pe măsură ce se retrag și își pierd stabilitatea.

Bozon, responsabil cu siguranța în Chamonix, spune că orașul trebuie să se pregătească urgent pentru „scenarii grave”, în care bucăți de ghețar sau de munte s-ar putea desprinde și ar putea ajunge în zone locuite. „Trebuie să ne mișcăm destul de repede, pentru că această vară ne-a zguduit, iar an de an suntem zguduiți de retragerea ghețarilor", spune el.

Și în Italia, cercetătorii documentează efectele dramatice ale temperaturilor ridicate asupra ghețarilor în acest an. În Lombardia, ghețarii alpini au pierdut peste 40% din suprafața lor din 1991 până în prezent, potrivit serviciului regional pentru monitorizarea ghețarilor.

„În trecut ningea la altitudini mari, acum plouă", spune Vanda Bonardo, șefa filialei italiene a Comisiei Internaționale pentru Protecția Alpilor, o organizație neguvernamentală. "Așa că am văzut și efectele asupra stabilității terenului", adaugă ea.

Căderile de pietre s-au înmulțit în zona Mont Blanc

Permafrostul care a ținut vârfurile Alpilor în ghearele gheții timp de mii de ani funcționează asemenea unui ciment, contribuind la menținerea stabilității pereților abrupți de stâncă. Succesiunea valurilor de căldură din această vară a afectat puternic acest strat înghețat.

„Asta nu înseamnă că toți pereții de stâncă se vor prăbuși în următorii ani sau în următoarele decenii, dar un număr important dintre ei sunt aproape de a deveni instabili și rămân stabili astăzi doar datorită prezenței gheții.Pe măsură ce gheața se schimbă, am văzut un număr uriaș, uriaș de căderi și prăbușiri de stânci în acest an”, spune Ludovic Ravanel, cercetător la Universitatea Savoie Mont Blanc, specializat în efectele schimbărilor climatice asupra zăpezii, ghețarilor și înghețului din zonele montane.

O prăbușire este definită drept o cădere majoră care implică peste 100 de metri cubi de rocă, un volum suficient pentru a umple un container maritim de mari dimensiuni.

Ravanel estimează că numărul prăbușirilor înregistrate în acest an în masivul Mont Blanc ar putea ajunge la aproximativ 400. Potrivit cercetătorului, cifra este de circa zece ori mai mare decât în urmă cu două decenii.

Ultima dată când situația s-a apropiat de acest nivel a fost în „anul catastrofal” 2022, când au fost înregistrate aproape 300 de prăbușiri. „Acesta a fost cu adevărat unul dintre elementele definitorii ale verii lui 2026”, spune Ravanel.

Un ghid de pe Mont Blanc, nevoit să-și anuleze ascensiunile

Stuart MacDonald, ghid montan din Chamonix, spune că este șocat de viteza și amploarea cu care ghețarii de pe versanții masivului Mont Blanc se retrag.

Când conduce grupuri pe munte, le arată clienților „unde era ghețarul anul trecut și unde era acum 10 ani. Iar acest lucru are de obicei un impact puternic”.

Topirea ghețarilor și riscul căderilor de pietre i-au făcut munca "destul de dificilă" în această vară și l-au obligat să anuleze săptămâna trecută o ascensiune cu un grup către vârful Mont Blanc.

„Îl auzi înainte să-l vezi, iar apoi te întorci și vezi o cascadă uriașă de pietre care coboară pe versant și poate fi destul de înspăimântător. Cel mai înfricoșător este că, uneori, aceste pietre cad pe trasee pe care obișnuiam să cățărăm în această perioadă a anului. Poate fi deprimant uneori când te uiți la un loc pe care poate l-ai urcat în iulie sau august în trecut și vezi că acum este absolut imposibil de parcurs”, spune MacDonald.