40 de grade Celsius în septembrie. "Domul de căldură" care s-a format deasupra Europei schimbă tot ce se știa despre vremea de toamnă

2 minute de citit Publicat la 12:20 07 Sep 2026 Modificat la 12:20 07 Sep 2026

Un "dom de căldură" s-a format deasupra Europei și este așteptat să aducă o primă jumătate a lunii septembrie foarte caldă în Franța, Spania, Italia și regiunea Balcanilor. FOTO: Getty Images

Un "dom de căldură" s-a format deasupra Europei și este așteptat să aducă o primă jumătate a lunii septembrie foarte caldă în Franța, Spania, Italia și regiunea Balcanilor, cu temperaturi care ajung la 40 de grade Celsius, scrie The Independent.

Meteorologii BBC estimează că temperaturile ar putea ajunge la 38 de grade Celsius și chiar la 40 de grade în unele zone din sudul Europei și în regiunea mediteraneeană în septembrie.

Aerul cald este împins dinspre nordul Africii către Franța, Spania și Italia, în timp ce un sistem de presiune ridicată contribuie la formarea unui "dom de căldură".

Zonele din Europa cele mai afectate de "domul de căldură"

Un "dom de căldură" se formează atunci când o zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată se instalează deasupra unei regiuni și rămâne acolo pentru o perioadă mai lungă, potrivit Serviciului Meteorologic britanic, Met Office.

În condiții de presiune ridicată, aerul coboară prin atmosferă. Pe măsură ce coboară, acesta este comprimat și se încălzește. În același timp, formarea norilor este redusă, ceea ce permite razelor puternice ale soarelui să ajungă la suprafața solului.

Meteorologii estimează că valul de căldură va persista o perioadă mai lungă în sudul Europei.

Serviciile meteorologice din Spania și Franța avertizează cu privire la un risc crescut de incendii de vegetație, în condițiile în care terenurile sunt încă foarte uscate după o vară caracterizată de temperaturi ridicate și precipitații reduse.

Va avea Marea Britanie parte de un nou val de căldură?

Pentru weekend a fost prognozată o vreme mai caldă și mai însorită, cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius în Londra, duminică.

Spre deosebire de "domul de căldură" din sudul Europei, perioada caldă din Marea Britanie nu va persista, temperaturile urmând să scadă la începutul acestei săptămâni.

Începând de marți, temperaturile sunt așteptate să scadă și în restul Europei. În Marea Britanie, vremea va fi schimbătoare, cu ploi și averse, dar și perioade cu soare.

Potrivit prognozei pe termen lung a Met Office, perioada cuprinsă între vineri, 11 septembrie, și duminică, 20 septembrie, va fi "schimbătoare la început, cu unele perioade uscate și nopți relativ răcoroase, întrerupte de episoade de ploaie și averse care vor sosi dinspre vest, posibil însoțite uneori și de vânt puternic".

"Pe măsură ce ne apropiem de jumătatea lunii septembrie, este posibil să existe perioade uscate mai lungi între sistemele meteorologice, însă, în acest moment, o revenire la o perioadă lungă de vreme uscată și stabilă pare puțin probabilă. Temperaturile vor fi, cel mai probabil, apropiate de valorile medii, deși vor exista și nopți relativ răcoroase", au adăugat meteorologii.