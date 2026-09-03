"Domul de căldură" s-a întors deasupra Europei. Vor fi din nou temperaturi extreme

5 minute de citit Publicat la 15:14 03 Sep 2026 Modificat la 15:23 03 Sep 2026

Europa se confruntă din nou cu efectele unui puternic dom de căldură / Foto: Getty Images

Europa se pregătește pentru un nou episod de căldură extremă la început de septembrie. Un puternic „dom de căldură” se extinde deasupra continentului și va aduce temperaturi cu mult peste normalul perioadei în sudul Europei și în regiunea mediteraneană, potrivit severe-weather.eu.

În mai multe zone din Spania, Portugalia, Franța, Italia și Peninsula Balcanică, temperaturile vor urca spre 40 de grade Celsius și, local, pot depăși acest prag.

Fenomenul este alimentat de o masă de aer foarte cald care avansează dinspre nordul Africii. În același timp, temperaturile din straturile superioare ale atmosferei sunt mult peste valorile obișnuite pentru începutul lunii septembrie, ceea ce favorizează instalarea unei perioade de căldură neobișnuit de intense.

Principalul factor care menține acest episod este un sistem extins de presiune ridicată, instalat deasupra bazinului mediteranean. Aerul coboară și se încălzește pe măsură ce este comprimat, iar căldura se acumulează în apropierea solului.

În zonele joase și în regiunile interioare din apropierea coastelor, temperaturile maxime pot ajunge la 38-42 de grade Celsius. Vânturile continentale uscate contribuie, la rândul lor, la pierderea rapidă a umezelii din sol.

Ce este „domul de căldură”

Termenul de „dom de căldură” este folosit pentru a descrie o zonă extinsă de presiune ridicată care rămâne blocată deasupra unei regiuni și menține aerul foarte cald la suprafață.

Fenomenul poate fi comparat cu un capac pus peste o oală. Aerul cald rămâne prins în apropierea solului, în timp ce aerul din straturile superioare coboară și se încălzește suplimentar prin comprimare.

Atunci când configurația atmosferică rămâne stabilă, efectul poate persista zile întregi sau chiar săptămâni.

Astfel de configurații au contribuit la mai multe episoade de caniculă extremă în Europa, Statele Unite și Canada.

Nopți tropicale și temperaturi care nu mai scad suficient

Problema nu va fi reprezentată doar de temperaturile din timpul zilei. În multe dintre zonele afectate, nopțile vor rămâne neobișnuit de calde.

Minimele nocturne ar putea rămâne în jurul valorilor de 22-25 de grade Celsius în marile zone urbane. În unele regiuni, temperaturile nu vor coborî sub 24 de grade, ceea ce înseamnă nopți tropicale.

Lipsa răcirii pe timpul nopții este importantă pentru organism, deoarece acesta are nevoie de o perioadă în care temperatura să scadă pentru a se recupera după căldura acumulată în timpul zilei.

Căldura persistentă poate crește, de asemenea, riscul de incendii de vegetație în zonele montane uscate și poate pune presiune suplimentară pe rețelele de energie electrică, pe fondul utilizării aparatelor de aer condiționat.

Spania și Portugalia, printre cele mai afectate zone

În sudul și centrul Spaniei, precum și în Portugalia, temperaturile vor ajunge la 38-44 de grade Celsius până vineri.

Cele mai ridicate valori sunt prognozate pentru centrul și sudul Spaniei și pentru anumite zone din Portugalia, unde temperaturile de 40-44 de grade sunt posibile joi și vineri.

În centrul și nord-estul Spaniei, maximele vor urca spre 38-40 de grade.

Valorile ridicate se vor menține și în zilele următoare, temperaturile apropiindu-se în continuare de pragul de 40 de grade până la jumătatea săptămânii viitoare.

Franța revine la temperaturi apropiate de 40 de grade

Pe măsură ce domul de căldură se extinde spre nord, aerul foarte cald va ajunge din nou în mare parte din Franța.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în sudul și centrul țării, în special în regiunile interioare din sud și sud-vest.

În centrul Franței, temperaturile vor ajunge la valori de peste 30 de grade, în timp ce în nordul țării și în zona Benelux maximele ar urma să rămână în jurul valorii de peste 20 de grade.

În Marea Britanie, episodul de căldură va fi mai puțin sever. Temperaturile vor ajunge la 25-28 de grade între joi și duminică, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul și centrul Angliei și în Țara Galilor.

În Irlanda și Scoția, maximele vor rămâne în jurul valorii de 20 de grade.

Italia și Peninsula Balcanică, lovite de temperaturi de până la 41 de grade

Începând de vineri și până luni, nucleul de aer foarte cald va rămâne deasupra Mediteranei și se va deplasa treptat spre nord, către Europa Centrală și Peninsula Balcanică.

Temperaturile vor urca din nou spre 35-40 de grade, iar în unele zone din sudul Italiei și din sudul Peninsulei Balcanice ar putea fi atinse valori de 40-41 de grade.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate pentru Valea Padului din nordul Italiei, Toscana, centrul Peninsulei Balcanice și Grecia.

În unele regiuni, valorile ar putea ajunge la niveluri neobișnuite pentru începutul lunii septembrie și ar putea depăși recordurile de temperatură pentru această perioadă.

Modelele meteorologice indică temperaturi la 2 metri deasupra solului cu aproximativ 10-14 grade Celsius peste media obișnuită pentru începutul lunii septembrie în zonele cele mai afectate.

Căldura ar putea fi urmată de o schimbare bruscă a vremii

Prognozele pentru săptămâna viitoare indică posibilitatea unei schimbări importante a circulației atmosferice.

Un nou sistem de presiune ridicată se dezvoltă în Atlanticul de Nord, iar o masă de aer rece ar putea pătrunde ulterior spre vestul Europei. Aceasta ar putea duce la slăbirea și, în cele din urmă, la retragerea domului de căldură.

Odată cu schimbarea tiparului atmosferic, în mai multe regiuni din vestul și centrul Europei sunt posibile temperaturi mai scăzute, ploi și episoade de vreme severă.

Este însă prea devreme pentru a fi stabilite cu precizie amploarea și momentul acestei schimbări. Tendința generală a modelelor meteorologice indică însă o răcire importantă după dispariția valului de căldură.

Căldura extremă poate deveni periculoasă pentru sănătate

Perioadele prelungite cu temperaturi ridicate reprezintă un risc mai mare pentru vârstnici, copii și persoanele care au anumite probleme de sănătate.

Și cei care lucrează multe ore în aer liber, precum muncitorii din construcții sau agricultorii, sunt expuși unui risc crescut de epuizare termică și deshidratare.

Expunerea prelungită la temperaturi foarte ridicate poate provoca amețeli și deshidratare, iar în cazurile severe poate duce la insolație.

Umiditatea ridicată poate accentua și mai mult efectele căldurii asupra organismului. Din acest motiv, temperatura resimțită poate fi mult mai mare decât temperatura măsurată de termometru.

De exemplu, la o temperatură de aproximativ 35 de grade Celsius, o umiditate de peste 80% poate face ca organismul să perceapă căldura ca fiind mult mai intensă decât în condiții de aer uscat.

Episoadele de caniculă au fost asociate și cu un risc crescut de probleme cardiovasculare și respiratorii.

Un alt pericol îl reprezintă nopțile tropicale, când temperaturile rămân foarte ridicate și după apus, împiedicând organismul să se răcorească suficient.