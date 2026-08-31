Cum va fi vremea în septembrie. Toată lumea se sperie de El Nino, dar marea problemă este că vine DANA

Meteorologii avertizează că mai multe regiuni din Europa intră în "sezonul viiturilor rapide". FOTO: Getty Images

Meteorologii avertizează că mai multe regiuni din Europa intră în "sezonul viiturilor rapide", după o vară marcată de temperaturi extreme. Marea Mediterană a acumulat o cantitate mare de căldură în ultimele luni, iar contrastul dintre apa foarte caldă și primele mase de aer rece care vor ajunge în regiune poate genera fenomenul meteorologic periculos cunoscut în Spania sub numele de DANA, cel care a cauzat viiturile mortale din Valencia de acum doi ani, scrie Euronews.

Vara toridă din Europa a fost o "imagine sumbră" a efectelor schimbărilor climatice provocate de activitatea umană. Așa a descris situația Comisia Europeană în luna iunie, când o mare parte a continentului se confrunta deja cu al treilea val de căldură al anului.

Lunile iulie și august au fost marcate de temperaturi extreme despre care oamenii de știință spun că ar fi fost "practic imposibile" în absența arderii combustibililor fosili.

Temperaturile caniculare și precipitațiile reduse au provocat secetă în suprafețe extinse din Europa, creând condiții favorabile pentru incendii de vegetație devastatoare care au afectat Spania, Portugalia, Franța, Grecia și Turcia. Mii de hectare au ars, iar operațiunile de evacuare au atins cea mai mare amploare de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Odată cu apropierea lunii septembrie apare însă întrebarea dacă temperaturile vor începe, în sfârșit, să scadă.

Cum va fi vremea în Europa în septembrie

Datele platformei globale de prognoză meteorologică WFY24 arată că prima săptămână din septembrie va rămâne călduroasă în regiunea mediteraneană. Temperaturile maxime zilnice vor ajunge, în medie, la aproximativ 35 de grade Celsius la Roma, 34 de grade Celsius la Atena și 33de grade Celsius la Madrid.

Valorile sunt cu aproximativ 6-8 de grade peste media obișnuită pentru începutul lunii septembrie, ceea ce sugerează că perioadele de căldură extremă din Europa încep să se prelungească și dincolo de lunile tradițional caniculare.

În schimb, nordul Europei va avea condiții mult mai "reci și instabile", cu maxime de aproximativ 21 de grade la Berlin și 20 de grade la Londra. Ploile abundente și furtunile au pus deja capăt perioadei de caniculă și au rehidratat solurile uscate din anumite regiuni ale Marii Britanii, Germaniei și Franței.

Cea mai mare creștere a cantității de precipitații este așteptată însă în zona Mediteranei.

"Septembrie și octombrie sunt sezonul viiturilor rapide în Mediterana. Marea atinge temperatura anuală maximă după trei luni de încălzire, iar primele culoare de aer rece ajung deasupra ei”, explică Ioanna Vergini, fondatoarea WFY24.

Contrastul dintre marea foarte caldă și aerul rece de la altitudine poate genera fenomenul meteorologic periculos cunoscut în Spania sub numele de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), adică o depresiune izolată la altitudine, denumită și "picătură rece".

"Acesta este fenomenul care a provocat inundațiile mortale din Valencia în octombrie 2024 și episoadele repetate din Genova", spune Vergini. "O vară fierbinte îl alimentează, pentru că marea este combustibilul, iar aceasta și-a petrecut vara acumulând energie."

În fiecare an, cantitatea de precipitații din Valencia crește de la o medie de 18 mm în august la 47 mm în septembrie. La Palma, precipitațiile cresc de la 21 la 55 mm, iar la Palermo, de la 15 la 42 mm. În schimb, orașe din nordul Europei, precum Berlin, Varșovia și Stockholm, tind să primească ușor mai puține precipitații în septembrie decât în august.

Aceste valori reprezintă însă mediile climatologice sezoniere, nu o prognoză meteo pentru luna septembrie.

Va afecta El Niño vremea din Europa în septembrie?

În prezent, atenția presei în ceea ce privește evoluția vremii este concentrată asupra fenomenului El Niño, despre care experții au avertizat că ar putea fi unul dintre cele mai puternice din istoria recentă.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) avertizează că fenomenul, care apare atunci când temperaturile apelor din estul Oceanului Pacific devin neobișnuit de ridicate, continuă să "se intensifice constant" și este de așteptat să "domine tiparele climatice" în următoarele luni.

Episoadele El Niño determină creșterea temperaturilor globale și favorizează apariția mai frecventă a fenomenelor meteorologice extreme. Efectele cele mai puternice sunt resimțite însă în special în regiunile tropicale.

America de Sud, sudul Statelor Unite, Africa de Est și Asia Centrală s-au confruntat cu un risc mai mare de inundații în timpul unor episoade El Niño anterioare. În același timp, în anumite regiuni din Australia, nordul Americii de Sud și în țări asiatice precum Indonezia crește riscul de secetă și incendii de vegetație.

În ciuda informațiilor care au asociat vara extrem de călduroasă din Europa cu El Niño din acest an, experții au reiterat că schimbările climatice reprezintă principala cauză.

"În această vară am avut parte de valuri de căldură în Europa care ne-au reamintit efectele schimbărilor climatice", spune profesorul Stephen Belcher, director pentru știință și tehnologie în cadrul serviciului meteorologic britanic Met Office. "Acest episod puternic de El Niño ne amintește că și variațiile naturale ale sistemului climatic joacă un rol, adăugând presiune asupra efectelor schimbărilor climatice", a adăugat acesta.

În Europa, efectele fenomenului El Niño sunt mult mai indirecte și tind să fie mai puțin severe.

Potrivit Met Office din Marea Britanie, influența El Niño ar putea începe să crească probabilitatea unor condiții "mai umede și mai furtunoase" în nord-vestul Europei în toamna și începutul iernii care urmează.

Comisia Europeană afirmă că El Niño ar putea contribui, de asemenea, la temperaturi de toamnă "peste valorile normale" în Europa, iar această încălzire s-ar putea accentua până în primăvara următoare. Acesta este unul dintre motivele pentru care oamenii de știință se tem că 2027 ar putea deveni cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel global.