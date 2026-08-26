El Niño este vizibil din spațiu. Imaginea surprinsă de sateliții Copernicus care arată uriașa „pată” de apă caldă din Pacific

Anul 2027 ar putea fi cel mai cald an înregistrat vreodată, pe măsură ce fenomenul El Nino se intensifică. Foto: X/Copernicus EU

El Nino se intensifică și împinge temperaturile oceanelor la un nivel record. Copernicus, serviciul Uniunii Europene de monitorizare a mediului și planetei, a publicat o imagine în care arată încălzirea neobișnuită a apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial la data de 25 august. Imaginea a fost surprinsă la trei zile după ce oceanele lumii au atins cea mai ridicată temperatură zilnică înregistrată vreodată: 21,1 grade Celsius.

În imaginea postată de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice al UE pe rețelele sociale, se vede clar cum apa mai caldă, reprezentată prin nuanțe de roșu, se întinde de-a lungul zonei centrale și estice a Pacificului ecuatorial, ilustrând procesul de încălzire asociat fenomenului El Nino, despre care se crede că va fi cel mai puternic din ultimii 80 de ani.

?️ El Niño is back, with unusually warm waters across the central & eastern equatorial Pacific.



?️ @CMEMS_EU data show the warming pattern on 25 Aug, supporting climate monitoring, forecasting and preparedness for extreme weather.



? https://t.co/n2IZ1vfoi9#ImageOfTheDay pic.twitter.com/t6p23jGpkt — Copernicus EU (@CopernicusEU) August 26, 2026

El Nino este un fenomen climatic recurent care determină creşterea temperaturilor de la suprafaţă în centrul şi estul Oceanului Pacific ecuatorial. Fenomenul are loc aproximativ o dată la doi până la șapte ani și durează circa un an.

Însă, în acest an, meteorologii și climatologii spun că fenomenul este mai intens ca niciodată și încă nu s-a oprit din creștere.

Oamenii de știință se așteaptă ca, până în decembrie – momentul în care fenomenele El Nino ating de obicei intensitatea maximă – acesta să devină cel mai puternic din cel puțin 80 de ani de măsurători precise. Poate chiar cel mai puternic din ultimele secole.

El Nino, mai puternic ca niciodată

Cele mai recente prognoze ale Met Office sugerează că această încălzire ar putea depăși 3 grade Celsius mai târziu în acest an, pe măsură ce El Nino se apropie de apogeu. Ar fi un vârf de temperatură fără precedent în istoria înregistrărilor, care au început din 1950, și ar fi probabil cel mai puternic eveniment din secolul XIX încoace, potrivit Met Office. Temperaturile foarte ridicate din adâncul oceanului, în unele locuri, cu aproximativ 8 grade Celsiu peste normal la o adâncime de 100 de metri, ar putea amplifica acest fenomen El Nino, deoarece ar fi în esență un rezervor de apă caldă care să alimenteze și să consolideze fenomenul. „Mai avem multe luni în care acest fenomen va continua să se dezvolte, iar acesta este unul dintre motivele pentru care avem tot mai multă încredere că va fi un fenomen record”, a declarat dr. Zeke Hausfather, climatolog la Berkeley Earth, o organizație de cercetare din SUA. Alte grupuri de cercetare în domeniul climei au estimat că fenomenul ar putea fi chiar mai puternic decât prognoza Met Office, ajungând poate la 4 grade Celsius peste medie. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, „nu ar fi exagerat să spunem că ar putea fi cel mai puternic fenomen El Nino din ultimii 500 sau chiar 1.000 de ani”, a spus Hausfather. Organizația Mondială de Meteorologie a informat că va transmite noi informații despre evoluția El Nino la data de 3 septembrie. Pentru a monitoriza El Nino și pentru a face prognoze sunt folosite date colectate de la centre din țări din toată lumea, precum China, Italia, Brazilia, Marea Britanie, Australia, Canada, Franța, Japonia sau Coreea de Sud. How do we monitor & forecast El Niño? It takes more than one source.



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WMO’s next El Niño update will be released on 03 Sept. pic.twitter.com/cdc7bOyKpi — World Meteorological Organization (@WMO) August 26, 2026

Efectele asupra vremii

Schimbările în distribuția căldurii în ocean și modificările asupra tiparelor vânturilor din atmosferă pot avea efecte ample asupra vremii din întreaga lume.

Nu există două fenomene El Nino identice, iar efectele asupra tiparelor meteorologice pot varia, însă există dovezi că acestea sunt deja resimțite.

Iarna 2026-2027 ar putea fi mai blândă în cea mai mare parte a Europei decât iarna precedentă, potrivit primei prognoze detaliate pentru noul sezon, în contextul unui episod puternic de El Nino.

Modelele indică predominarea circulației vestice și sud-vestice, care va aduce aer mai umed și mai cald dinspre Atlantic. Asta nu înseamnă însă o iarnă lipsită de perioade reci sau de zăpadă, astfel că nordul și nord-estul Europei, precum și zonele montane, ar putea avea condiții mai favorabile pentru ninsori,