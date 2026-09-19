Americanii se tem că China a furat tehnologia secretă a avioanelor F-35. Un transport de piese a fost deturnat către Hong Kong

Aparat de luptă american F-35. Foto: Getty Images

Tehnologie sensibilă aferentă avionului de vânătoare F-35 a fost redirecționată în mod neașteptat către Hong Kong în această vară, ceea ce a declanşat o anchetă în Congresul SUA. Există temeri că tehnologie americană secretă folosită în dezvoltarea de componente-cheie ale acestui sistem de armament ar fi ajuns în mâna Chinei, notează Politico.

Un transport de componente pentru avioane F-35, care urma să ajungă în Statele Unite pentru reparații, a fost redirecționat în timp ce traversa Oceanul Pacific dinspre Australia, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația, cărora li s-a garantat anonimatul pentru a discuta despre conversații private. Pentagonul a confirmat dispariția unor componente.

Componentele, pe care un intermediar le transporta în numele producătorului avionului F-35, Lockheed Martin, au ajuns în schimb la Hong Kong. Nu este clar de ce echipamentul a fost redirecționat sau cine se află acum în posesia acestuia.

Incidentul, care nu a fost raportat anterior, a declanșat o serie de informări pentru personalul din cadrul comisiilor cheie ale Congresului responsabile cu securitatea națională. Oficiali ai Departamentului de Stat și ai Pentagonului au informat personalul pentru prima dată în luna iunie, potrivit surselor, și sunt prevăzute mai multe informări suplimentare în săptămânile următoare.

Ce piese erau în transport

Transportul includea una dintre cupolele avionului, care acoperă cabina piloților și conține tehnologie stealth la care au acces doar SUA și aliații săi, potrivit a două dintre surse. Un adversar ar putea studia componentele și, eventual, ar putea reproduce prin inginerie inversă tehnologia extrem de valoroasă dacă ar intra în posesia uneia dintre aceste cupole.

Biroul pentru Programul Comun F-35 din cadrul Pentagonului a precizat într-un comunicat că este „la curent cu o problemă legată de transportul unor componente neutilizabile pentru F-35 Lightning II”.

Biroul colaborează cu autoritățile americane și cu partenerii din industrie „pentru a recupera aceste componente, a investiga incidentul și a institui măsuri de siguranță care să prevină repetarea situației”, se mai arată în comunicat.

Redirecționarea neașteptată a transportului către Hong Kong, o regiune administrativă specială a Chinei, ar fi plasat încărcătura în sfera de influență a Beijingului. În ultimii ani, China și-a consolidat controlul asupra orașului și a adoptat legi privind securitatea națională tot mai stricte, care permit autorităților chineze să influențeze sistemul politic din Hong Kong și să reprime disidența.

China a fost deja implicată în acțiuni de spionaj pe scară largă vizând programe secrete ale Pentagonului, inclusiv cel al avionului F-35.

„Nu este un secret faptul că China încearcă în mod agresiv să obțină date despre avionul F-35 prin spionaj electronic, printre alte metode”, a declarat J.J. Gertler, fost membru al personalului Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților și analist în domeniul aviației militare în cadrul Serviciului de Cercetare al Congresului.

„Însă, chiar dacă ar deține deja specificații sau alte date despre respectiva componentă, posesia unui exemplar real le-ar oferi informații suplimentare prețioase, permițându-le să verifice sau să rafineze ceea ce aflaseră deja.”

China spune că nu ştie nimic

Lanțul de aprovizionare pentru F-35 este o operațiune globală vastă, care se bazează pe facilități din mai multe țări pentru transportul și repararea componentelor. Deși există centre de mentenanță pentru acest avion în Australia, niciunul nu dispune încă de capacitatea de a repara cupolele carlingii.

Lockheed Martin, producătorul avionului F-35, gestionează întregul lanț de aprovizionare al programului și apelează la furnizori comerciali de servicii logistice pentru transportul pieselor.

Într-un comunicat, Lockheed a precizat că nu poate oferi detalii despre stadiul transporturilor din motive de securitate, dar că respectă toate reglementările SUA privind transportul componentelor de aeronave.

„Echipele noastre gestionează fiecare transport cu maximă diligență și măsuri de siguranță, pentru a garanta integritatea programului F-35 și securitatea partenerilor noștri aliați”, se arată în comunicat.

Cupola carlingii, o componentă esențială pentru capacitățile de invizibilitate (stealth) ale avionului F-35, este o structură acrilică transparentă, în formă de cupolă, care acoperă cabina piloților. Aceasta este prevăzută cu un strat subțire de material transparent care absoarbe undele radar, contribuind astfel la mascarea avionului față de radarele inamice.

Conform descrierii oficiale a Forțelor Aeriene, acest strat de protecție stealth se poate degrada în timp, necesitând repararea sau înlocuirea cupolelor pentru numeroasele avioane de vânătoare din flota de peste 1.300 de unități produse pentru SUA și aliații săi.

Departamentul de Stat a refuzat să comenteze situația. Ambasada Chinei a declarat că nu are cunoștință despre acest incident.

Programul F-35 – la care participă SUA și alte națiuni precum Marea Britanie, Australia, Danemarca, Norvegia și Polonia – utilizează o metodă unică de gestionare a fluxului de componente pentru aeronave. Țările participante au acces la un stoc comun de piese de schimb, depozitate în diverse locații din întreaga lume. Aceste piese rămân în proprietatea Departamentului Apărării până în momentul în care sunt instalate pe avioanele de vânătoare.

Fără piese de schimb, avioanele rămân la sol

Deși Departamentul Apărării și-a intensificat supravegherea lanțului de aprovizionare pentru F-35 în ultimii ani, acesta nu gestionează evidența pieselor de schimb din stocul comun, de acest aspect se ocupă Lockheed.

Un raport din 2023 al Biroului de Responsabilitate Guvernamentală (GAO) a constatat că peste un milion de piese de schimb pentru F-35 au dispărut în ultimii cinci ani. Agenția de supraveghere a concluzionat că departamentul nu a putut analiza pierderile de piese de schimb în valoare de zeci de milioane de dolari, deoarece Lockheed deține controlul asupra informațiilor.

„Biroul Programului Comun F-35 nu urmărește și nu introduce aceste piese de schimb într-un sistem oficial de evidență a bunurilor care să permită înregistrarea și stocarea în timp real a modificărilor survenite în inventar”, se arată în raport. „Contractorii principali sunt cei care gestionează aceste informații.”

Lipsa pieselor de schimb înseamnă că avioane de vânătoare rămân la sol. Deși costurile de mentenanță au continuat să crească, F-35 nu a atins obiectivele de performanță, iar performanța „a înregistrat un trend descendent”, potrivit unui raport GAO din acest an.

Programul este pe cale să devină cel mai costisitor din lume, Pentagonul estimând cheltuieli de aproape 2.000 de miliarde de dolari pe întreaga sa durată de viață.