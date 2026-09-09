China prezintă avioanele și elicopterele de ultimă generație la o expoziție de amploare în țara cu cea mai puternică armată din Africa

3 minute de citit Publicat la 23:45 09 Sep 2026 Modificat la 23:45 09 Sep 2026

Salonul aeronautic are loc în paralel cu exercițiul militar comun China-Egipt „Eagles of Civilization 2026”. Profimedia Images

Egiptul a invitat Forțele Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare a Chinei să participe la cea de-a doua ediție a Salonului Aeronautic de la El Alamein, în perioada 8-10 septembrie, într-un nou semnal al aprofundării parteneriatului strategic dintre cele două țări. Participarea Chinei are loc în paralel cu exercițiul militar comun „Eagles of Civilization 2026”, destinat consolidării cooperării în domeniul luptei aeriene și al planificării operațiunilor, potrivit Business Insider Africa.

China va prezenta o varietate de aeronave, inclusiv avioane de luptă, aeronave de avertizare timpurie, avioane-cisternă și elicoptere, pentru a demonstra capacități operaționale avansate.

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China subliniază că exporturile sale de armament, inclusiv aeronavele, nu sunt însoțite de condiții politice și pot fi întreținute integral pe plan intern de către clienți.

Salonul aeronautic are loc în paralel cu exercițiul militar comun China-Egipt „Eagles of Civilization 2026”, destinat îmbunătățirii coordonării dintre cele două țări în domeniul luptei aeriene și al planificării operaționale.

Armele pe care China le va prezenta

Ca răspuns, China va prezenta o serie de aeronave, inclusiv avioane de luptă, aeronave de avertizare timpurie, avioane-cisternă și elicoptere.

Salonul aeronautic, aflat acum la cea de-a doua ediție, subliniază parteneriatul strategic al Egiptului cu principalii săi aliați, printre care China ocupă un loc important.

Salonul aeronautic urmează să aibă loc la Aeroportul Internațional El Alamein, pe coasta mediteraneană a Egiptului, între 8 și 10 septembrie.

La prima ediție a salonului, în 2024, China a prezentat o serie de aeronave care a inclus avioanele de transport Y-20 și avioanele de demonstrație J-10.

În acest an, însă, printre aeronavele prezentate de China se vor număra aeronave de avertizare timpurie, avioane-cisternă și elicoptere, demonstrând capacitatea operațională integrată a Forțelor Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare, a declarat pentru Global Times Song Zhongping, expert chinez în afaceri militare.

Potrivit expertului chinez, printre avantajele utilizării aeronavelor produse în China se numără autonomia și posibilitatea întreținerii pe plan intern.

El a precizat că aeronavele chineze pot fi utilizate complet independent de implicarea Chinei și pot fi, de asemenea, întreținute pe plan intern.

El a adăugat că exporturile de armament ale Chinei sunt realizate fără condiții politice, descriind această abordare ca fiind una menită să le ofere clienților sprijin pe termen lung.

Song a mai dezvăluit că exporturile de armament ale Chinei nu urmăresc să modifice echilibrele de putere regionale, ci să ajute țările să își consolideze capacitățile de apărare și să contribuie la pace și stabilitate.

Salonul aeronautic se desfășoară în paralel cu exercițiul comun de instruire militară China-Egipt „Eagles of Civilization 2026”.

„Eagles of Civilization” între China și Egipt

China și Egiptul au desfășurat cea de-a doua ediție a exercițiului lor aerian comun, „Eagles of Civilization 2026”, în contextul aprofundării cooperării militare dintre cele două țări.

Exercițiul a început pe 22 august, la mai multe baze aeriene din Egipt, și era programat să se desfășoare de la jumătatea lunii august până la începutul lunii septembrie.

Acesta a implicat avioane de luptă multirol și s-a concentrat pe tactici de luptă aeriană, operațiuni de asigurare a superiorității aeriene, operațiuni de căutare și salvare în luptă, precum și pe planificarea și gestionarea în comun a operațiunilor aeriene.

Inițiativa succede primul exercițiu „Eagles of Civilization”, desfășurat în 2025, în cadrul căruia China a trimis în Egipt un pachet complet de forțe aeriene, format din avioane de luptă J-10C, aeronave de avertizare timpurie KJ-500 și avioane-cisternă YY-20 pentru realimentare în aer.

Rusia vrea să prezinte un sistem de armament clasificat

China este departe de a fi singura mare putere mondială interesată de sistemul de apărare aeriană al Egiptului.

Recent, informații apărute în presă au indicat că Rostec, principala companie rusă din industria de apărare, a anunțat planuri de a prezenta la Salonul Aeronautic Internațional de la El Alamein un sistem de armament clasificat în prezent, integrat pe avionul de luptă destinat exportului Su-57E.

Potrivit unui comunicat oficial emis de compania rusă de stat din domeniul apărării, aeronava urmează să prezinte arme care nu au fost dezvăluite anterior, atât pe plan intern, cât și internațional, în timp ce va efectua manevre acrobatice în cadrul demonstrației aeriene, potrivit DefenseBlog.

„Su-57 este avionul de luptă emblematic al Forțelor Aeriene Ruse, ale cărui performanțe au fost confirmate în condiții reale de luptă”, se arată în comunicatul Rostec.

Rostec nu a oferit detalii nici despre noile arme, nici despre statele străine care au achiziționat Su-57E. Până în prezent, niciun stat suveran nu a confirmat oficial desfășurarea operațională a Su-57E.