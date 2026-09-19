Nicușor Dan face apel la calm: "Dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa"

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Președintele Nicușor Dan a declarat, sâmbătă, la Bistrița-Năsud, unde participă la inaugurarea lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare a Spitalului de Urgență Bistrița, că acesta este un succes de tipul celor care arată că România nu e în preajma apocalipsei.

Președintele a recunoscut că România are "corupție și grupuri de interese" și că "ar fi putut fi mult mai departe decât e". Cu toate acestea, "să ne bucurăm atunci când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru", a spus Nicușor Dan.

"Nu vreau să vorbesc despre sistemul medical..

Vreau să spun ce este important acum, să ne bucurăm atunci când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru.

Pare că, dacă citim presa și ne uităm la televizor, suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție, are grupuri de interese care acționează în interes propriu, am fi putut fi mult mai digitalizați decât suntem, am fi putut fi mult mai departe decât suntem.

Dar, când avem succese, să ne uităm la ele ca la niște succese.

Am avut niște oameni care au avut termene-limită și bani europeni și s-au încadrat în termenele-limită. Asta este un succes.

Ieri am fost la summitul din Ucraina. A participat și președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până în Suceava, iar de acolo a mers cu mașina până în Ucraina. A spus public, în conferința de presă: „Sunt impresionat de realizările României din ultimii 20 de ani.”

Toate astea le-am făcut împreună, studii de fezabilitate, proceduri de achiziții, de aici speranța.

Deci noi am făcut drumul ăsta. Am fi putut să-l facem mai repede. Nu spun că totul este perfect, dar să ne uităm cu echilibru la locul în care suntem. Așa vom putea face mai bine societatea noastră, pentru noi și pentru copiii noștri.", a declarat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a făcut vineri, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, un nou apel la partidele politice să ajungă la o înțelegere pentru formarea unui guvern și a avertizat că România se află deja „într-o zonă de iresponsabilitate colectivă”. Șeful statului spune însă că situația nu trebuie prezentată „într-o cheie apocaliptică” și că instituțiile au continuat să funcționeze în lunile de criză chiar dacă numeroase decizii și investiții au fost puse în așteptare.

Declarațiile vin la o zi după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liberalul are la dispoziție zece zile pentru a forma un Cabinet și a cere votul de încredere al Parlamentului.

Președintele a vorbit și despre efectele pe care prelungirea crizei politice le are asupra României. Nicușor Dan a atras atenția că lipsa unui guvern cu puteri depline afectează inclusiv investițiile, dar a insistat că statul român a continuat să funcționeze în această perioadă.