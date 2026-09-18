Siegfried Mureşan: „Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”. Ce spune despre negocierile cu AUR și PSD

Europarlamentarul Siegfried Mureșan este susținut de PNL-USR-UDMR. Foto: Agerpres

Siegfried Mureşan, nominalizat de preşedintele Nicuşor Dan în funcția de premier, a declarat vineri, la Digi24, că nu ia în calcul să își depună mandatul înainte de votul de învestitură, după ce AUR și PSD au anticipat că nu va reuși să strângă majoritatea necesară. Liberalul a adăugat că este dispus să aibă o discuție „deschisă” cu PSD, dar nu va merge la sediul sau la grupul parlamentar al AUR.

Siegfried Mureşan a fost întrebat ce va face dacă va constata că nu are cele 233 de voturi necesare pentru a fi învestit în funcția de prim-ministru: „Nu am în vedere depunerea mandatului. Nu iau în calcul să-mi depun mandatul”, a spus el la Digi24.

În acest moment, aritmetica parlamentară nu este în favoarea lui Mureșan, deși el susține că pornește de la 169 de voturi.

„În primul rând, îmi propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România – și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin”, a spus Mureșan la Digi 24.

Apoi, are de gând să discute cu minoritățile naționale și cu PSD.

Potrivit structurii actuale a Parlamentului, PNL are 80 de senatori și deputați, USR are 58, iar UDMR 31. Cele trei formațiuni ajung împreună la 169 de voturi. Parlamentul are în prezent 464 de mandate ocupate, iar pentru învestirea Guvernului este nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică 233 de voturi. Prin urmare, lui Siegfried Mureșan îi mai trebuie 64 de voturi. Chiar dacă ar obține toate cele 17 voturi ale grupului minorităților naționale, cele trei partide care îl susțin ar ajunge la 186 și ar mai avea nevoie de încă 47 de parlamentari.

„După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD.

PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern proeuropean sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD”, a continuat Siegfried Mureșan.

Totuși, într-o intervenție la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a anticipat decizia pe care o va lua luni conducerea PSD, respectiv una de a nu susține Guvernul Mureșan. El a respins și varianta unei rotative guvernamentale în schimbul voturilor social-democraților.

„România are nevoie de un guvern stabil, dar nu de orice guvern și orice prim-ministru. Nu faci un guvern doar de dragul de a face guverne sau să vii să faci trocuri politice, 'vă propunem noi vouă la PSD, știți stăm noi 6 luni, apoi veniți voi încă 6 luni', pe noi nu ne interesează lucrurile acestea”, a spus liderul social-democraților.

În ceea ce privește eventuale negocieri cu AUR, Siegfried Mureșan a spus că nu va merge la sediul partidului, dar a menționat că nu poate controla votul individual al parlamentarilor.

„Nu voi merge la sediul sau la grupul AUR. Toate discuțiile pe care le port, ca premier desemnat, sunt discuții oficiale. Acum ce vă pot promite este că nu voi altera programul de guvernare pentru a face pe plac unui partid care nu este pro-european. Evident că dacă eu spun ceva, care este corect, în care cred, care este pro-european și este bun pentru România, și votează anumiți parlamentari, eu nu pot să îi opresc”, a continuat premierul desemnat.

De altfel, într-o intervenție la Antena 3 CNN, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că premierul desemnat nici nu ar fi bine primit la partid, posibil nici să nu i se deschisă ușa.

Siegfried Mureșan a mai spus că, în acest moment, după 4 zile de criză politică și un guvern cu puteri limitate, parlamentarii au de ales între el și alegerile anticipate.

„Parlamentarii știu că este trecerea acestui guvern sau alegerile anticipate, dar, repet, noi nu vom face compromisuri care să pună sub semnul întrebării caracterul pro-european al acestui guvern”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 17 septembrie, pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, la capătul unei zile cu consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. Este cea de-a treia propunere pe care o face șeful statului de la demiterea Guvernului Bolojan. Anterior i-a propus pe Eugen Tomac (care s-a retras înainte de votul din Parlament) și pe Adrian Veștea, care a picat la votul de învestitură.