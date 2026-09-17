Australia a scufundat 60 de module din beton de zece tone, în două recife artificiale. În trei ani, au atras 60 de specii de pești

Australia a scufundat 60 de module din beton de zece tone, în două recife artificiale FOTO: Getty Images

O porțiune lipsită de viață de pe fundul mării poate părea goală privită de sus, însă amplasarea unor structuri potrivite poate schimba rapid ceea ce se întâmplă în adâncuri. Exact acest lucru s-a întâmplat în largul coastei de sud-vest a Australiei de Vest, după instalarea unor recife artificiale construite special în Bunbury și Dunsborough, în 2013.

Proiectele au folosit câte 30 de module din beton, denumite „Fish Boxes”, la fiecare recif, fiecare modul cântărind 10 tone și fiind proiectat pentru a crea adăpost, circulație a apei și zone de hrănire. Potrivit Recfishwest, organizația reprezentativă a pescarilor recreaționali din Australia de Vest, care a contribuit la realizarea programului de recife artificiale, înainte de amplasarea acestora fuseseră identificate la locurile respective doar aproximativ 12 specii de pești; trei ani mai târziu, peste 60 de specii fuseseră înregistrate ca folosind recifele.

Transformarea unui fund marin gol într-un habitat pentru pești

Cele două recife au făcut parte din primul proiect-pilot de recife artificiale construite special în Australia de Vest, potrivit Times of India. Amplasate în ianuarie 2013 în largul localităților Bunbury și Dunsborough, acestea aveau scopul de a spori habitatul pentru speciile importante de pești și de a crea noi oportunități pentru pescuitul recreațional.

Fiecare recif era alcătuit inițial din 30 de module din beton, dispuse în șase grupuri a câte cinci. Modulele nu erau pur și simplu niște blocuri aruncate pe fundul mării. Designul lor gol pe interior și structurat a fost conceput pentru a crea diferite spații în care peștii să se poată adăposti, modificând în același timp circulația apei în jurul recifului.

Modulele aveau aproximativ 3 metri și cântăreau câte 10 tone. Forma lor a fost proiectată pentru a crea fenomenul de upwelling, prin care apa bogată în nutrienți de pe fundul mării este adusă către suprafață. Acest proces poate susține fitoplanctonul și zooplanctonul, care formează baza lanțurilor trofice ce susțin în cele din urmă peștii mai mari.

Recifele au fost amplasate și relativ aproape de țărm. Reciful Bunbury se află la aproximativ 17 metri adâncime, iar cel din Dunsborough la aproximativ 27 de metri, ceea ce le face accesibile pescarilor recreaționali care folosesc ambarcațiuni mai mici.

De la 12 specii de pești la peste 60

Cea mai spectaculoasă schimbare a fost cea biologică. Înainte de instalarea recifelor artificiale, în locurile respective fuseseră identificate doar aproximativ 12 specii de pești. Trei ani mai târziu, peste 60 de specii își stabiliseră habitatul în jurul recifelor, potrivit Recfishwest.

Transformarea nu s-a produs dintr-odată. În primele două luni de la amplasare, în jurul structurilor au fost observate specii pelagice, inclusiv Samson fish și skippy, iar peștii de momeală se adunau și ei în interiorul modulelor.

După aproximativ șase luni, algele se instalaseră pe o mare parte dintre suprafețele de beton, iar în jurul recifului puteau fi observate specii demersale, precum dhufish. După puțin mai mult de un an, organisme precum algele coraline, bureții și briozoarele începuseră să colonizeze structurile.

Această evoluție este importantă deoarece, pe măsură ce viața marină se instalează, un recif artificial devine mai mult decât suma structurilor sale fizice. Algele și nevertebratele creează surse suplimentare de hrană și adăpost, contribuind la dezvoltarea unei comunități subacvatice mai complexe.

De ce atrag structurile din beton viața marină

Recifele naturale oferă o combinație de crăpături, cavități, suprafețe verticale și variații de adâncime. Modulele recifelor artificiale încearcă să reproducă unele dintre aceste caracteristici în zone în care fundul mării are relativ puține structuri.

Recfishwest descrie recifele artificiale drept structuri construite special pentru a crea, reface sau îmbunătăți habitatele acvatice. Complexitatea acestora poate oferi adăpost, oportunități de hrănire și modificări ale circulației apei. Odată ce algele, coralii și nevertebratele se stabilesc, acestea pot adăuga biomasă suplimentară lanțului trofic.

Prin urmare, „Fish Boxes” îndeplinesc mai multe funcții simultan. Peștii mici pot folosi structurile ca adăpost, în timp ce speciile prădătoare mai mari sunt atrase de concentrația de pradă. Structurile pot crea, de asemenea, zone în care diferite specii ocupă diferite părți ale recifului.

Printre speciile înregistrate în jurul recifelor din sud-vest s-au numărat pink snapper, Samson fish și alte specii căutate de pescarii recreaționali. Diversitatea în creștere a demonstrat, de asemenea, că structurile susțineau o comunitate marină mai largă, nu doar atrăgeau câteva specii de pești vizate de pescari.

Recifele au continuat să evolueze

Structurile originale au fost ulterior extinse. La Bunbury, în 2019 au fost adăugate 90 de module mai mici din beton, ceea ce a mărit cu 50% suprafața recifului disponibilă pentru pescuit. Modulele suplimentare au fost concepute pentru a conecta grupurile existente și pentru a crea un habitat și mai complex.

Monitorizarea a continuat ulterior. Un program științific al Recfishwest a folosit camere video subacvatice operate de la distanță și prevăzute cu momeli pentru a evalua reciful Bunbury. În 2020, datele de monitorizare indicau 58 de specii de pești pe reciful extins.

Monitorizarea este importantă deoarece recifele artificiale nu sunt evaluate pur și simplu în funcție de numărul de pești care apar în jurul lor. Cercetătorii și administratorii vor, de asemenea, să înțeleagă cum evoluează structurile în timp și dacă acestea creează un habitat productiv, în loc să concentreze doar pești care, în mod normal, ar trăi în alte zone.

O rețea în creștere sub apele Australiei de Vest

Succesul primelor recife din sud-vest a contribuit la dezvoltarea unui program mai amplu de recife artificiale în Australia de Vest. Din 2013, Recfishwest afirmă că a contribuit la realizarea a nouă recife artificiale de-a lungul coastei statului, implicând peste 1.000 de module și aproape 3.000 de tone de habitat nou pentru pești, răspândit pe aproximativ 40 de hectare de fund marin.

Și designurile au devenit mai variate. Proiectele ulterioare au inclus turnuri mari din oțel pentru pești, structuri din beton de diferite tipuri și recife integrate care combină mai multe tipuri de module.

Scopul rămâne în mare parte același: crearea unei complexități fizice în zonele în care structurile naturale sunt limitate și oferirea posibilității ca viața marină să se dezvolte în jurul acestora.

Recifele pot avea și beneficii care depășesc mediul marin. Prin crearea unor noi zone de pescuit, acestea pot distribui activitatea de pescuit recreațional pe o suprafață mai mare și pot sprijini afacerile asociate cu navigația, turismul și pescuitul.