Reuters: Rata sărăciei din SUA a scăzut la cel mai mic nivel înregistrat vreodată. Venitul mediu al gospodăriilor a crescut cu 2,6%

Reuters: Rata sărăciei din SUA a scăzut la cel mai mic nivel înregistrat vreodată. Foto: Getty Images

Rata sărăciei în SUA a scăzut ușor, atingând cel mai mic nivel înregistrat vreodată în 2025, în timp ce venitul mediu al gospodăriilor a atins un maxim istoric, a anunțat marți Biroul de Recensământ (Census Bureau). În 2025, 34,5 milioane de persoane trăiau în sărăcie, a precizat agenția, preluată de Reuters.

Rata sărăciei, procentul persoanelor care trăiesc în sărăcie, a scăzut cu 0,5 puncte procentuale, ajungând la 10,2% anul trecut, a anunțat biroul. Indicatorul suplimentar privind sărăcia, care ia în calcul beneficiile guvernamentale non-monetare și impozitele, s-a situat la 13,1%, iar venitul mediu al gospodăriilor a crescut cu 2,6%, ajungând la 87.460 de dolari.

În 2025, o familie formată din doi adulți și doi copii era clasificată ca fiind în stare de sărăcie dacă venitul său anual era mai mic de 32.649 de dolari, a precizat biroul. Rata oficială a sărăciei în rândul copiilor a scăzut la un minim istoric de 13,4% în 2025.

Majoritatea locuitorilor din Statele Unite au beneficiat de asigurare de sănătate pentru o parte sau pentru întreaga perioadă a anului 2025, a precizat biroul, însă 26,7 milioane de persoane, adică 7,9% din populație, nu au avut nicio formă de acoperire medicală pe parcursul anului.

Această situație nu a reprezentat o schimbare semnificativă față de anul precedent, a menționat biroul, iar rata persoanelor neasigurate s-a menținut la un nivel apropiat de minimele istorice.