Bulgaria majorează pragul sărăciei cu peste 13% din 2027. Ce se schimbă pentru pensii și ajutoare sociale

2 minute de citit Publicat la 23:13 15 Sep 2026 Modificat la 23:14 15 Sep 2026

Bulgaria majorează pragul sărăciei cu peste 13% din 2027. Foto: Getty Images

Bulgaria va majora pragul sărăciei la 443 de euro începând cu 1 ianuarie 2027, după ce noua valoare a fost aprobată de Consiliul Național pentru Cooperare Tripartită. Nivelul stabilit pentru 2027 este cu 13,4% mai mare decât cel din 2026, ceea ce înseamnă o creștere de 52,37 euro, scrie Novinite.

Ministrul Muncii și Politicii Sociale, Natalia Efremova, a explicat că majorarea pragului va influența mai multe tipuri de ajutoare sociale și va permite unui număr mai mare de persoane să beneficieze de sprijin.

„Noua valoare a pragului sărăciei are un impact pozitiv asupra ajustării mai multor tipuri de prestații sociale”, a spus Efremova.

Schimbările se vor aplica, între altele, indemnizațiilor lunare pentru prevenirea separării copiilor de familie și pentru reintegrarea celor crescuți de rude, persoane apropiate sau familii de plasament, în baza Legii privind protecția copilului. Vor fi influențate și ajutoarele acordate prin Legea asistenței sociale.

Pragul sărăciei este folosit și pentru calcularea sprijinului financiar lunar acordat persoanelor cu dizabilități permanente. O valoare mai mare va extinde și accesul la pensia socială pentru limită de vârstă și va crește numărul persoanelor care pot primi ajutoare pentru încălzire.

Nivelul stabilit are impact și asupra ajutoarelor acordate celor care se confruntă cu situații de urgență provocate de dezastre naturale.

Pentru a acoperi creșterea acestor plăți sociale, Ministerul Muncii și Politicii Sociale va avea nevoie de încă 93,799 milioane de euro în bugetul pentru 2027.

Potrivit datelor Eurostat pentru 2026, prezentate la reuniune, 1,369 milioane de persoane din Bulgaria, adică 21,2% din populația țării, au venituri sub pragul sărăciei.

Efremova a spus că ponderea persoanelor aflate în această situație ar urma să scadă față de anul precedent.

„Comparativ cu anul trecut, proporția populației care trăiește în sărăcie va scădea cu 0,5 puncte procentuale”, a declarat ministrul.

Valoarea aprobată este însă mai mică decât cea cerută de sindicate. Plamen Dimitrov, președintele sindicatului CITUB, a spus că există de mult timp neînțelegeri legate de modul în care este calculat și stabilit pragul sărăciei.

„Pragul sărăciei ar trebui să fie de 467 de euro”, a spus Dimitrov după reuniunea Consiliului Național pentru Cooperare Tripartită.

Și Atanas Katsarchev, economist-șef al Confederației Muncii Podkrepa, a cerut măsuri mai ferme. „Guvernul trebuie să găsească o soluție pentru a opri sărăcia”, a spus acesta.

Noul prag de 443 de euro va fi folosit, de la începutul lui 2027, pentru calcularea mai multor ajutoare și programe sociale din Bulgaria. Sindicatele susțin însă că nivelul ar trebui să fie mai ridicat, pentru a reflecta mai bine nevoile gospodăriilor cu venituri mici.a