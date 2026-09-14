După ce Prinţul George a început studiile la Colegiul Eton, la Palatul Kensington se decide soarta Prinţesei Charlotte

Familia regală trebuie să decidă unde va merge prinţesa Charlotte peste doi ani, când va trebui să părăsească Lambrook School, pe care o frecventează în prezent alături de fratele ei mai mic, Louis. Sursa foto: Getty Images

După ce admiterea Prințului George la Eton College a fost întâmpinată cu entuziasm de presă şi de opinia publică britanică, la Palatul Kensington se planifică viitorul Prinţesei Charlotte. Sala de ședințe a palatului regal a găzduit deja numeroase discuții privind viitorul Prinţesei Charlotte, în vârstă de 11 ani.

Decizia referitoare la educația lui George a fost relativ simplă, deoarece consilierii principali ai Prințului și ai Prințesei de Wales, precum și ai Regelui Charles al III-lea, au fost unanimi: destinul său era Eton, școala pe care a urmat-o și tatăl său. Însă acum se discută ce posibilităţi există pentru prinţesa Charlotte şi unde va merge peste doi ani, când va trebui să părăsească Lambrook School, pe care o frecventează în prezent alături de fratele ei mai mic, Louis, relatează presa italiană.

Discuțiile referitoare la școlarizarea și studiile universitare ale membrilor familiei regale aflați în linia de succesiune la tron ​​încep cu mult timp înainte. Charlotte nu poate, cu siguranță, să meargă la Eton, întrucât este o instituție exclusiv pentru tineri. Prinţesa de Wales Kate preferă școala pe care a urmat-o ea însăși, Marlborough College, care i-a oferit baza necesară pentru a se adapta la viața riguroasă de la curte, încurajând-o totodată să practice sportul și să studieze arta și limbile străine.

Totuși, s-ar putea ca acest lucru să nu fie suficient pentru Prințesa Charlotte, pentru că aceasta ocupă locul al treilea în ordinea succesiunii la tron, după tatăl său, William, și fratele său, George. Cu toate acestea, deși nu este destinată să devină regină, rolul său viitor este deja considerat esențial pentru monarhie pentru că este membra familiei regale pe care presa o va urmări cu cel mai mare interes în anii ce vor urma. Va deveni una dintre cele mai admirate și mai influente femei din lume.

Prinţesa Charlotte demonstrează deja că este o prezenţă impecabilă la fiecare apariție publică, unde nu se lasă pradă panicii sau timidității. Știe exact ce să facă, cum să pozeze și ce să spună și cui, devenind un punct de sprijin pe care chiar și adulții din Familia Regală se bazează acum pentru a garanta succesul fiecărei ieșiri publice.

Prinţesa Anne, alături de Ducesa Sophie și de fiica acesteia, Lady Louise, este cea care și-a asumat rolul de mentor pentru Charlotte. Este vorba despre trei femei care au reușit să-și cultive un grad remarcabil de independență, chiar și în cadrul rolurilor lor regale. Totuși, potrivit unor surse de la curte, aceste interacțiuni nu sunt deloc prea formale, pentru că pot include o plimbare cu câinii, servirea ceaiului și a unor produse de patiserie în salonul de la Forest Lodge, reședința prinților din Windsor, sau câteva ore petrecute alegând ținute și accesorii pentru noul sezon. Astfel decurg întâlnirile dintre tânăra Charlotte și membrele familiei regale: se împărtășesc anecdote, se explică reguli și se oferă sfaturi cu privire la viitoarele angajamente oficiale importante, totul fiind asimilat de tânără cu o capacitate uimitoare de învățare.

Experții în evaluarea brandurilor vorbesc despre un adevărat fenomen numit „Efectul Charlotte”. Fiecare ținută sau accesoriu pe care îl poartă nu doar că se epuizează rapid din stocuri, dar intră și în istorie. Datorită capacității sale extraordinare de a spori vizibilitatea brandurilor și, implicit, de a influența obiceiurile de consum la nivel mondial, Charlotte a demonstrat o anvergură comercială mult mai mare decât cea a fratelui său, viitorul rege. Pe măsură ce va crește, acest potențial nu se va limita doar la industria vestimentară, ci se va extinde către sectorul cosmeticelor și al brandurilor de lifestyle, transformând-o într-un ambasador global al măiestriei și industriei britanice, cu o contribuție estimată la economia Regatului Unit de peste 5 miliarde de dolari.

William și Kate recunosc că prioritatea lor este să-i protejeze pe Charlotte și pe Louis, în vârstă de opt ani, de soarta „rezervei”, un rol care a declanșat criza prin care au trecut Harry și, înaintea lui, prințesa Margaret, sora mai mică a reginei Elisabeta. Moștenitorul tronului Regatului Unit și soția acestuia doresc să aleagă o școală și un viitor care să-i permită tinerei să-și clădească propria identitate și să-și dezvolte o personalitate cu totul aparte, care nu trebuie definită doar prin prisma statutului de soră mai mică a unui viitor rege. Anii ce vor urma trebuie să-i insufle lui Charlotte conștientizarea unui rol viitor care, deși nu o va purta spre tron, îi va permite totuși să aibă un impact semnificativ, nu doar în propria țară, ci și, asemenea bunicii sale Diana și străbunicii sale Elisabeta, la nivel mondial.