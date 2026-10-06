Ursula von der Leyen a anunțat că amână normele privind emisiile de metan încă un an. Decizia e puternic contestată: „E inutilă”

Metanul este al doilea cel mai mare contributor la încălzirea globală, după dioxidul de carbon. Foto: Getty Images

O decizie anunțată de președinta Comisiei Europene stârnește controverse și inflamează spiritele în rândul activiștilor de mediu. Ursula von der Leyen a anunțat marți că va amâna cu un an normele privind emisiile de metan pentru firmele care exportă combustibili fosili în UE. În timp ce șefa CE susține că măsura e necesară pentru a reduce prețurile la energie, organizațiile de mediu susțin că revizuirea regulamentului european privind metanul este „inutilă și contraproductivă”.

„Astfel prevenim costuri suplimentare într-un moment de criză”, a afirmat şefa Executivului comunitar în Parlamentul European.



Regulamentul (UE) 2024/1787 stabileşte norme pentru măsurarea, monitorizarea, raportarea şi reducerea cu precizie a emisiilor de metan în sectorul energetic al Uniunii Europene.

În conformitate cu acest regulament, importatorii de gaze şi petrol din UE trebuie să monitorizeze şi să raporteze emisiile de metan asociate cu aprovizionarea lor, începând din ianuarie 2027, pentru a limita scurgerile.



Acest regulament este contestat de o serie de ţări, în special producători de hidrocarburi precum Statele Unite, care îl consideră o constrângere şi susţin că riscă să provoace o reducere a exporturilor lor.



Comisia Europeană a relaxat deja semnificativ acest regulament în luna iulie, prin renunţarea, pentru trei ani, la amenzile care ar fi trebuit plătite de companiile de hidrocarburi pentru nerespectare regulilor.

Comisia Europeană vrea să reducă prețurile la energie

De asemenea, a anunţat von der Leyen, Comisia Europeană va lansa un dialog strategic privind rafinăriile europene, în vederea reducerii costurilor, iar în următoarele luni Bruxelles-ul va propune măsuri pentru majorarea ponderii energiei electrice în consumul total de energie.



„Cu toţii simţim aceste costuri mai ridicate. Companiile sunt sub o presiune ridicată. Oamenii au dificultăţi cu achitarea facturilor şi aceste evoluţii s-ar putea intensifica, pe măsură ce se apropie iarna. Aşadar, trebuie să acţionăm acum”, a afirmat şefa CE.



Oficialul a cerut statelor membre UE să folosească la maxim actuala legislaţie şi priorităţile politice pentru a ţine sub control creşterea preţurilor, inclusiv reglementări mai flexibile privind ajutorul de stat şi extinderea energiei regenerabile.



În contextul creşterii preţurilor la combustibili legate de războiul din Orientul Mijlociu, preşedintele francez Emmanuel Macron i-a trimis recent o scrisoare Ursulei von der Leyen, solicitând modificarea anumitor reglementări europene.

Urmând exemplul multor ţări europene, oficialul francez a solicitat în special o amânare cu un an normelor comunitare privind emisiile de metan, un gaz cu efect de seră extrem de poluant.

Măsura e contestată de activiștii de mediu

ONG-urile de mediu se opun vehement slăbirii acestui regulament.



„Regulamentul european privind metanul nu este la originea costurilor energiei în Europa, iar amânarea implementării sale nu va aduce nicio reducere a preţurilor.

Reducerea emisiilor de metan este cea mai rapidă modalitate de a evita condiţiile meteorologice extreme.

Revizuirea regulamentului european privind metanul nu este doar inutilă, ci şi contraproductivă”, a declarat Kim O'Dowd de la ONG-ul Environmental Investigation Agency.



Metanul este al doilea cel mai mare contributor la încălzirea globală, după dioxidul de carbon.