Ursula von der Leyen: „UE trebuie să ajute statele membre în faţa creşterii preţului energiei”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Getty Images

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus, marți, la Strasbourg, că „Uniunea Europeană trebuie să acţioneze pe termen scurt pentru a ajuta statele membre să răspundă problemelor cauzate de creşterea preţului energiei”. Ea a adăugat, în plenul Parlamentului European, că, pe termen lung, blocul comunitar „trebuie să trateze problemele structurale de pe piaţa energiei, astfel încât combustibilii fosili să fie înlocuiţi cu energie curată produsă în Europa”, scrie Agerpres.

Într-o dezbatere referitoare la Consiliul European din 15-16 octombrie, şefa executivului comunitar a remarcat că în Franţa şi în România mecanismele de vouchere energetice au oferit sprijin familiilor cu venituri mici, „aceasta fiind abordarea corectă”.

Von der Leyen a afirmat că, de la finalul lunii februarie, preţul gazului în UE a crescut cu 140%, iar situaţia se poate agrava. Astfel, ea a anunţat că exportatorii de gaz metan vor beneficia de un an în plus pentru a se pregăti pentru noile reglementări ale UE.

„Vom oferi mai multă flexibilitate exportatorilor pentru încă un an, în ceea ce priveşte metanul”, a afirmat preşedinta Comisiei.

Aceasta a mai spus executivul UE va lansat un dialog strategic privitor la rafinăriile europene, cu accent pe nevoia scăderii costurilor. În plus, Comisia Europeană va prezenta în următoarele luni măsuri pentru creşterea cotei de electricitate în cererea de energie totală.

„Trebuie transformat modul în care consumăm energie şi să înlocuim combustibilii fosili cu electricitate curată produsă în Europa. Producerea de energie curată şi transportarea ei unde este nevoie reprezintă doar jumătate din chestiune, cealaltă jumătate este să majorăm producţia de energie curată”, a explicat ea.

Pe de altă parte, Ursula von der Leyen s-a referit la viitorul buget multianual al UE pentru 2028-2034. Ea a subliniat că agricultura şi politica de coeziune vor rămâne priorităţi ale blocului comunitar, dar a insistat pe nevoia sporirii resurselor proprii, în condiţiile în care bugetul multianual reprezintă 1,26% din produsul intern brut la nivelul UE, iar tăierea finanţării de la priorităţile bugetare esenţiale implică riscuri evidente.

„Vă mulţumesc foarte mult, trăiască Europa”, a încheiat preşedinta Comisiei Europene.

În intervenţia sa, vicepreşedintele grupului Partidului Popular European, Siegfried Mureşan, principalul negociator pentru viitorul buget al, a subliniat că acesta va trebui să fie suficient, pentru a putea fi tratate toate provocările întâmpinate.

„Ştim ce trebuie să facem în următorii ani pentru a avea o UE sigură, care îşi protejează cetăţenii, care doreşte să fie mai competitivă, o Uniune a apărării, o Uniune bazată pe valori şi reguli. A venit timpul ca şi Consiliul să ia o decizie asupra poziţie sale, pentru a putea intra în negocieri. PE nu va putea adopta un buget cu tăieri nejustificate, pentru că altfel vor fi alimentaţi extremiştii şi populiştii”, a afirmat Mureşan.

Lidera grupului S&D, Iratxe Garcia Perez, s-a pronunţat pentru o „Europă a coeziunii, care construieşte spitale, drumuri şi oferă locuri de muncă, o Europă competitivă, o Europa socială, care să fie alături de oameni când au cea mai mare nevoie, singura pe care trebuie să o construim şi să o apărăm”.

Ea i-a cerut preşedintei CE să propună un impozit pe câştigurile extraordinare obţinute de companiile energetice.

„Bugetul multianual al UE este o decizie politică referitoare la ce fel de Europă vrem să fim”, a încheiat eurodeputata socialistă spaniolă.

Din partea grupului Patrioţi pentru Europa, eurodeputata ungară Kinga Gal a afirmat că Europa merge în direcţia greşită şi a acuzat Comisia Europeană că „îşi sporeşte birocraţia pentru a-şi urmări doar obiectivele ideologice”. Eurodeputata a evocat situaţia din ţara sa, unde, potrivit ei, „se iau măsuri disproporţionate şi se fac procese judiciare neadecvate, ceea ce aminteşte de comunism, iar Uniunea Europeană tace”.

Eurodeputatul italian Nicola Procaccini, din grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), a ţinut să îi răspundă Ursulei von der Leyen, spunând că este eronată dezbaterea „energie din combustibili fosili versus energie regenerabilă”.

„Lucrul esenţial este obţinerea unei autonomii mai mari a UE în producerea de energie, indiferent de sursa ei. Trebuie să renunţaţi la fetişul decarbonizării”, a declarat el.

Lidera grupului Renew, Valerie Hayer, a acuzat China că ia măsuri în mod intenţionat pentru a dezechilibra comerţul internaţional.

„Deficitul comercial al UE cu China era de 360 de miliarde de dolari în 2025. Vrem un comerţ internaţional bazat pe reguli”, a insistat eurodeputata franceză.

Aceasta s-a pronunţat pentru creşterea resurselor proprii ale bugetului multianual al UE, astfel încât să poate fi acoperite tăierile, care vor fi inerente.

Colidera grupului Verzilor, Terry Reintke, le-a transmis liderilor statelor UE că nu pot ignora poziţia Parlamentului European atunci când vor decide viitorul buget al Uniunii pentru 2028-2034, cerând la rândul său sporirea resurselor proprii astfel încât să poată fi îndeplinite toate obiectivele propuse de blocul comunitar.

Reprezentând grupul Stângii, eurodeputatul Martin Schirdewan a atras atenţia asupra problemei accesului dificil la locuinţe în Uniunea Europeană din cauza preţului şi a chiriilor prohibitive.

De partea sa, eurodeputatul Rene Aust, din grupul Europa Naţiunilor Suverane, a lansat un apel la încetarea a ceea ce a numit „birocraţia exagerată de la Bruxelles”.