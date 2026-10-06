Sondaj MAI: 95% dintre românii chestionaţi ar folosi portofelul digital. Ce documente va include RO Wallet şi calendarul lansării

Portofelul digital va permite cetăţenilor români să îşi dovedească identitatea şi să stocheze în siguranţă documente electronice. Foto: GettyImages

Portofelul digital este tot mai aproape de lansarea în România. MAI a transmis, marţi, că acest proiect va fi lansat în 3 etape. Începe din 31 octombrie, până în trimestrul 3 din 2027. De asemenea, potrivit unui sondaj realizat de instituţie, la care au răspuns 3.065 de oameni, 95% dintre aceştia ar folosi RO Wallet (portofelul european pentru identitate digitală al României).

Conform sondajului respectiv, doar 3% preferă în continuare documentele pe hârtie.

"Sondajul a fost realizat în perioada 13 – 27 septembrie 2026 și a strâns 3.065 de răspunsuri complete. Rezultatele arată un interes foarte ridicat: 85% dintre respondenți spun că vor folosi sigur aplicația, iar alți 10% că probabil o vor folosi. Doar 3% preferă în continuare documentele pe hârtie.

Cartea de identitate (96%), permisul de conducere (94%) și cardul de sănătate (92%) sunt documentele pe care cetățenii și le doresc cel mai mult în RO Wallet. Respondenții ar folosi aplicația mai ales la controlul în trafic (89%), la ghișeele instituțiilor publice (84%), la medic sau la farmacie (79%) și la bancă (78%). În străinătate, 92% ar folosi RO Wallet în călătorii și la frontieră.

Încrederea depinde de controlul asupra datelor personale. 84% dintre respondenți vor să vadă un istoric cu cine le-a verificat datele și când, 80% cer deblocare cu amprentă sau PIN, iar 77% vor să aleagă exact ce date arată și cui. Securitatea și protecția datelor este și cea mai frecventă sugestie primită (24% dintre cei care au scris o sugestie)", a comunicat MAI.

"Rezultatele sondajului confirmă că cetățenii își doresc o platformă sigură pentru gestionarea documentelor lor. Aceștia vor să poată folosi aplicația atât în România, cât și în spațiul Uniunii Europene.

Construim RO Wallet pornind de la un principiu esențial: fiecare cetățean decide ce date transmite, cui le transmite și în ce scop. În același timp, utilizarea aplicației rămâne privată — nimeni nu poate vedea dacă o persoană folosește RO Wallet, unde îl folosește sau în ce scop", a declarat chestor de poliție Răzvan –Iulian JIGA, director DGCTI-MAI.

Calendarul lansării

31 octombrie 2026 – mediul de testare (sandbox) și aplicația mobilă de test devin disponibile pentru partenerii care vor integra RO Wallet.

Ianuarie 2027 (Etapa 1) – înrolare la distanță pentru titularii cărții electronice de identitate (CEI), prin citirea cipului cu NFC și PIN-ul cardului.

Trimestrul III 2027 (Etapa 2) – înrolare pentru titularii cărții de identitate clasice, prin verificarea identității în prezență.

"În prezent, echipa lucrează la emiterea și verificarea datelor de identificare (PID), la interfața aplicației, la sistemul central și la aplicațiile pentru Android și iOS. Documentația tehnică este publicată și actualizată continuu pe GitHub.

RO Wallet va fi prezentat și la EUDI Wallet Launchpad 2026, evenimentul Comisiei Europene dedicat portofelelor naționale, care are loc la Bruxelles în 29 – 30 octombrie", au mai precizat autorităţile.

Ce este portofelul digital

RO Wallet este portofelul european de identitate digitală (EUDI Wallet) al României, dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne în baza Regulamentului (UE) 2024/1183 (eIDAS 2).

Aplicația permite cetățenilor să își păstreze pe telefon documentele oficiale, să își dovedească identitatea online și offline, în România și în Uniunea Europeană, și să semneze electronic. Datele de identitate sunt emise la cel mai înalt nivel de asigurare prevăzut de legislația europeană.

Prin portofel, utilizatorii pot partaja documente cu autorități private și publice, online și offline, în toată UE. De exemplu, când aplică pentru un loc de muncă în Germania, utilizatorii le pot arăta angajatorilor o diplomă universitară fără să depună actele de la zero.