Se lansează portofelul digital al României: Ce face RO Wallet, ce documente vei putea păstra în el și unde poate fi folosit

4 minute de citit Publicat la 10:58 01 Sep 2026 Modificat la 11:05 01 Sep 2026

RO Wallet va fi portofelul digital al României. Sursa foto: rowallet.gov.ro

Ministerul Afacerilor Interne a lansat marți site-ul oficial al RO Wallet, portofelul digital de identitate al României, și a publicat documentația tehnică a proiectului. Codul și specificațiile sunt puse la dispoziția publicului prin GitHub, într-un demers pe care ministerul îl prezintă drept unul transparent.

RO Wallet este gândit ca un portofel digital pe telefon în care utilizatorii își vor putea păstra actul de identitate și alte documente oficiale și le vor putea folosi pentru a-și dovedi identitatea, atât în România, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Aplicația nu este încă disponibilă pentru descărcare. Potrivit calendarului publicat de proiect, versiunea de test este programată pentru 31 octombrie 2026, o versiune beta pentru un grup restrâns este estimată pentru 22 decembrie 2026, iar lansarea oficială a RO Wallet v1 este prevăzută pentru 14 ianuarie 2027.

Ce este, de fapt, RO Wallet

RO Wallet este versiunea românească a portofelului european de identitate digitală, cunoscut sub numele de EUDI Wallet. Fiecare stat membru al UE trebuie să ofere un astfel de portofel, construit pe standarde europene comune

Aplicația va permite utilizatorului să își dovedească identitatea și să păstreze, să prezinte și, în anumite situații, să semneze documente digitale.

Ideea centrală este ca telefonul să devină un fel de „portofel” pentru documentele oficiale. În loc să scoți cartea de identitate, permisul sau o diplomă, vei putea prezenta documentul direct din aplicație.

Potrivit site-ului oficial, RO Wallet va putea fi folosit în situații precum deschiderea unui cont bancar, accesarea unor servicii publice sau private, angajarea, înscrierea la o facultate sau utilizarea unor servicii online.

Ce documente vei putea păstra în RO Wallet

Lista anunțată de proiect include mai multe categorii de documente:

cartea de identitate;

permisul de conducere;

diplomele;

atestate și alte documente oficiale.

Documentele nu vor fi simple fotografii sau scanuri ale actelor. Potrivit proiectului, acestea vor proveni de la surse oficiale și vor avea aceeași recunoaștere legală ca documentele pe hârtie.

Un alt avantaj prezentat de autorități este că, atunci când un document este actualizat la sursă, versiunea din portofel va rămâne cea validă. Astfel, utilizatorul nu ar trebui să ajungă în situația de a prezenta o copie pe hârtie care între timp a expirat sau a fost modificată.

Pe măsură ce ecosistemul se dezvoltă, proiectul prevede extinderea utilizării RO Wallet către domenii precum sănătate, educație, servicii financiare și călătorii. Documentele și funcționalitățile vor fi introduse treptat.

Nu va trebui să arăți toate datele de pe buletin

Una dintre principalele funcții ale RO Wallet este controlul asupra datelor personale.

Dacă, de exemplu, un serviciu trebuie doar să verifice dacă ai peste 18 ani, nu va fi necesar să transmiți întreaga carte de identitate sau data nașterii. Portofelul poate furniza doar informația necesară, sub forma unei verificări de tip „da” sau „nu”.

Utilizatorul decide, la fiecare solicitare, ce date transmite, cui le transmite și în ce scop. Site-ul proiectului precizează că este păstrat și un istoric al partajărilor, astfel încât utilizatorul să poată vedea cui a transmis date și pentru ce motiv.

De exemplu, pentru o verificare de vârstă, în loc să fie dezvăluite numele, CNP-ul și data nașterii, serviciul ar putea primi doar confirmarea că persoana îndeplinește condiția de vârstă.

Cum se va instala și folosi

Potrivit informațiilor publicate de proiect, procesul este gândit în patru pași.

Mai întâi, utilizatorul descarcă aplicația oficială RO Wallet. Apoi își verifică identitatea printr-un proces securizat de înrolare, folosind cartea electronică de identitate.

După înrolare, utilizatorul își poate adăuga documentele digitale, acestea fiind emise direct de instituțiile care le furnizează. În final, atunci când un serviciu solicită anumite informații, utilizatorul decide ce anume transmite.

RO Wallet nu va fi obligatoriu. Site-ul oficial precizează că portofelul reprezintă o alternativă digitală la modalitățile clasice de identificare, iar utilizatorul va putea continua să folosească documentele în format tradițional.

Documentele vor putea fi folosite și în UE

RO Wallet este construit după regulile europene pentru identitatea digitală. Scopul este ca documentele emise prin ecosistemul românesc să poată fi recunoscute și utilizate și în celelalte state membre.

Asta ar putea însemna, de exemplu, folosirea identității digitale românești pentru servicii dintr-o altă țară europeană, în contextul unor călătorii, studii, muncă sau servicii online. Proiectul vorbește despre interoperabilitate transfrontalieră și despre aceeași recunoaștere legală în statele membre.

Ce se întâmplă dacă îți pierzi telefonul

RO Wallet este gândit să folosească mecanismele de securitate ale telefonului, precum PIN-ul, amprenta sau recunoașterea facială.

În cazul pierderii sau furtului telefonului, potrivit FAQ-ului oficial, utilizatorul poate anunța pierderea, iar portofelul poate fi dezactivat. Documentele pot fi apoi reobținute pe un telefon nou printr-un proces securizat.

România publică și documentația tehnică

MAI anunță că proiectul este încă în construcție și că dezvoltarea va continua etapizat. Documentația tehnică este publicată deschis, iar proiectul promite transparență asupra modului în care este construit ecosistemul.

Site-ul RO Wallet precizează că arhitectura și cadrul tehnic de referință vor rămâne publice, astfel încât modul de funcționare și mecanismele de protecție a datelor să poată fi verificate.

Pentru utilizatori, însă, momentul în care RO Wallet va deveni efectiv o aplicație pe care o pot instala este încă în viitor. Conform calendarului oficial, 31 octombrie 2026 este data pentru versiunea de test, 22 decembrie 2026 pentru versiunea beta destinată unui grup restrâns, iar 14 ianuarie 2027 este data prevăzută pentru lansarea oficială a primei versiuni.